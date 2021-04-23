16 бесценных советов на все случаи жизни, о которых вы хотели бы узнать раньше
Существуют такие типы проблем, которые воспринимаются как фоновые, из-за чего мы не особо задумываемся на тем, как их решить, и почему-то миримся с их существованием. Например, надоедливые телефонные звонки, жжение во рту после острой пищи, засоры из-за волос и так далее. Но согласитесь, жить все-таки стало бы проще, если бы можно было разобраться с ними раз и навсегда. Вот и некоторые пользователи сети посчитали так же.
Мы в AdMe.ru обожаем все, что связано с изобретательностью и облегчением жизни, поэтому не смогли не поделиться с вами этими новыми толковыми советами.
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После приема острой пищи во рту порой надолго сохраняется чувство жжения. Чтобы погасить его, положите на язык немного соли, подержите так, затем выплюньте и прополощите рот. © Susan Sarandon / Quora
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Если вы хотите завершить раздражающий телефонный разговор, не обижая человека, просто переключите телефон в режим полета вместо того, чтобы повесить трубку. Во многих случаях (можете проверить заранее) благодаря этому человек на том конце провода услышит «связь оборвалась» вместо «вызов завершен». © fifa_god_786 / Reddit
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Совет для интровертов: накидывайте куртку, прежде чем открыть дверь, когда к вам постучался незваный гость. Если это кто-то, с кем вы не хотели бы общаться, скажите, что вы как раз уходите. Если же это вдруг кто-то, кто вам приятен, скажите, что только вернулись домой. © unknown / Reddit
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Дешевые солнцезащитные очки хуже, чем их отсутствие. Они блокируют не УФ-лучи, а только видимый диапазон. Таким образом, на солнце диафрагма глаза расширяется до обычного, бытового уровня, и сетчатку выжигает ультрафиолетом. А чтобы проверить наличие поляризационного фильтра на очках, надо сквозь них посмотреть на ЖК-монитор и повернуть набок. Если при повороте набок картинку на мониторе сквозь очки не видно — фильтр есть. Если ничего не меняется — фильтра нет. © _de1337ed / Twitter
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Когда вы подписываетесь на что-либо в интернете, укажите в качестве своего имени название самого веб-сайта. Таким образом, когда вы будете получать спам / рекламные письма, вы сразу поймете, кто продал вашу информацию. © raviji22 / Reddit
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Будьте аккуратны со средствами для прочистки труб, это обычно довольно концентрированный раствор щелочи. В отличие от кислоты при попадании на кожу сначала ничего не чувствуется, но потом кожа слезает. Если заметили, что все-таки попало на кожу, лучше промыть не просто водой, а слабым раствором кислоты (разбавленный уксус, лимонный сок). © safevgal / Twitter
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Порой от прыщей может помочь просто ежедневная смена наволочки. Также имейте в виду, что причиной раздражений на нежной коже лица могут быть отдушки, которые содержатся в моющих средствах и кондиционерах для белья. © Peter Oluwafemi / Quora
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Грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. Эти же ферменты разрушают некоторые лекарства. Поэтому можно словить неожиданную передозировку. В инструкции к препаратам почти не пишут о взаимодействии с грейпфрутом. Сок из пакета тоже считается. © Loly_girl / Twitter
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Никогда не используйте одновременно отбеливатель и чистящие средства на основе аммиака. При смешивании эти вещества выделяют токсичные пары, называемые хлораминами, вдыхать которые опасно для здоровья. © Peter Oluwafemi / Quora
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Хочу поделиться с теми, кто устал бороться с проблемой засоров, вызванных волосами и шерстью. У меня длинные волосы, у двух дочек длинные волосы, длинношерстные йорк и болонка и, что самое ужасное, постоянно линяющий лабрадор. Проблема волос в водостоке у нас, однако, давно решена. Мы регулярно, раз в 2–3 месяца, иногда чаще, на ночь выдавливаем в водосток тюбик крема для депиляции. Самого дешевого, например «Вельвет» из Ашана. И все. Проблемы нет. Крем растворяет волосы и шерсть. Проверено годами. © ObedenniiPereriv / Pikabu
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Как быстро скрыть следы того, что вы только что плакали: на пару минут приложите к глазам и краснеющим участкам кожи тряпку, смоченную холодной водой, и затем восстановите дыхание. Поправьте макияж, проверьте, не вспотели ли вы, — готово, вы великолепны. © allrivenkithandkin / Tumblr
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Если ваш друг расстроен, задайте ему один простой вопрос, прежде чем начать говорить: «Ты хочешь поговорить об этом или ты хочешь отвлечься от этого?» © dykejoon / Reddit
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Если кто-то публично оскорбляет вас, например, на собрании, сделайте вид, будто вы не расслышали, и вежливо попросите повторить сказанное. Человек либо удвоит ставку и повторит оскорбление, чем выставит себя перед другими не в лучшем свете. Либо же он поймет свою ошибку и извинится перед вами. © brandonmcgritle / Reddit
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Если вы только что забыли вещь в вагоне метро и не успели заскочить обратно — отставляйте панику, запоминайте номер вагона (он всегда указан у последней/первой двери или по центру вагона), и бегом с этой информацией к дежурному по станции. © heydestructum / Twitter
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После тяжелого разрыва отношений сделайте 10 вещей, которые ваша бывшая вторая половинка никогда бы с вами не сделала. Так вы почувствуете себя лучше и поймете, как многого были лишены. © chaithzluci / Reddit
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При болезнях печени нельзя желтые, оранжевые и красные фрукты и овощи. В них содержится каротин (провитамин А), который в витамин превращает именно печень. Один раз врачи лечили деда, а ему все хуже и хуже, несмотря на лечение. Весь пожелтел. Оказалось, бабка, таскала ему 3-литровые банки морковного сока и заставляла все выпивать, чтобы «почистить печень от шлаков», в газете вычитала. Чем хуже ему было, тем больше сока. © Loly_girl / Twitter
Какие еще важные и эффективные советы, которые большинство людей почему-то не знает, вы могли бы сюда добавить из собственного опыта?