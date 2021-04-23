16 бесценных советов на все случаи жизни, о которых вы хотели бы узнать раньше

После приема острой пищи во рту порой надолго сохраняется чувство жжения. Чтобы погасить его, положите на язык немного соли, подержите так, затем выплюньте и прополощите рот. © Susan Sarandon / Quora

Если вы хотите завершить раздражающий телефонный разговор, не обижая человека, просто переключите телефон в режим полета вместо того, чтобы повесить трубку. Во многих случаях (можете проверить заранее) благодаря этому человек на том конце провода услышит «связь оборвалась» вместо «вызов завершен». © fifa_god_786 / Reddit

Совет для интровертов: накидывайте куртку, прежде чем открыть дверь, когда к вам постучался незваный гость. Если это кто-то, с кем вы не хотели бы общаться, скажите, что вы как раз уходите. Если же это вдруг кто-то, кто вам приятен, скажите, что только вернулись домой. © unknown / Reddit