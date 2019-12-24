16 бесценных хитростей, которые значительно облегчат жизнь всем родителям

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Воспитание детей — сложный и многогранный процесс. Он требует не только проявления недюжинной выдержки, но и ангельского терпения, смелости, умения быстро принимать удачные решения, а главное — подключать креативность при столкновении с трудностями.

Мы в AdMe.ru просто обожаем хитрости и трюки любых сортов, начиная от банальных бытовых и заканчивая неординарными психологическими. Поэтому мы всегда рады поделиться новой порцией оригинальных советов, которые могут сделать жизнь наших читателей хотя бы чуточку проще.

16. Хитрость, чтобы ребенок не капризничал из-за отказа купить ему очередную игрушку

Актуально в преддверии праздников: чтобы ребенок не расстраивался и не устраивал сцен в магазине, просто предлагайте фотографировать все, что ему захочется, и якобы отправлять Деду Морозу. Так нервы всех участников разговора останутся невредимы, как и ваш кошелек, а ребенок забудет о своих желаниях уже через 5 минут.

15. Как построить иглу с помощью обычного прямоугольного контейнера

Детям будет веселее играть в снежки, если для начала построить защитную крепость или иглу. А лепить снежные блоки очень просто при помощи пищевого контейнера нужной формы.

14. Принты против скольжения с помощью силиконовой краски

Чтобы передвижение по дому было для детей безопаснее, предложите им нарисовать на своих носках принты специальной силиконовой краской.

13. Стяжки на колесах для более простого передвижения коляски в зимнее время

Зимой толкать коляску становится сложнее из-за плохого сцепления колес с промерзшей землей. К счастью, решить эту проблему способны обычные стяжки для кабелей: нужно нацепить несколько стяжек на колеса и отрезать лишние кончики — таким образом вы получите своеобразный «эффект зимних шин».

12. Простой способ сохранить ланч ребенка прохладным и свежим

Чтобы фрукты, врученные ребенку для перекуса в школе, оставались прохладными и свежими, просто положите в контейнер замороженную губку в пакете с замком ziploc.

11. Быстро собрать мелкие рассыпавшиеся предметы вроде пайеток или блесток поможет обычный скотч

10. Как искупать ребенка, если в доме нет ванной

Дать ребенку возможность поплескаться в воде и в принципе искупать его, если в доме есть только душевая кабина, поможет небольшой надувной бассейн подходящей формы. Этот трюк также отлично выручает в путешествиях.

9. Вариант удобного хранения нагрудников: просто приклейте к спинке стульчика крючок

8. Трасса для машинок за 5 минут

Чтобы детям было веселее играть с машинками, помогите им соорудить трассу на ковре с помощью скотча и щепотки фантазии.

7. Сидение на фитболе вместо стула во время выполнения домашних заданий улучшит концентрацию внимания ребенка

6. Красивая подача полезных закусок

Форма для льда отлично подходит для подачи детям разнообразных закусок, а главное — можно не переживать о том, что малыши разобьют блюдо во время игр.

5. Простейший способ хранения и транспортировки сосок — маленькие контейнеры

4. Приглушите звуки, которые издают игрушки, наклеив поверх динамиков клейкую ленту

3. Цветная наклейка для удержания внимания ребенка

Чтобы ребенок не отходил от машины, пока вы достаете пакеты или занимаетесь другими детьми, приклейте где-нибудь сбоку цветную наклейку с ладошкой. Она отвлечет и займет малыша на необходимое время. А если понадобится усилить эффект, пообещайте какое-нибудь поощрение, если он продержит руку на наклейке столько, сколько потребуется.

2. Убедите ребенка принять лекарство с помощью чупа-чупса

Этот трюк поможет сгладить неприятный привкус растворимых лекарств: просто обмакните чупа-чупс в стаканчик и дайте ребенку. Повторяйте до тех пор, пока не закончится лекарство.

1. И еще один трюк для спокойного принятия лекарств, более актуальный для младенцев

Нужно всего лишь надеть крышку с соской от бутылочки на шприц с лекарством. Вкус малышу, конечно, по-прежнему будет не по душе и процесс будет небыстрый, но он все проглотит и не выплюнет обратно.