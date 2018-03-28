15 женщин, которые доказали, что не нужно терять килограммы, чтобы похудеть

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Худеть и не терять килограммы — разве такое возможно? Преображение фигуры не зависит от показателей на весах. Это всего лишь цифры, которым не стоит придавать огромного значения. Ведь стройность измеряется не в килограммах. И вот несколько доказательств.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами историями обычных женщин, которые чертовски преобразили свое тело, но стрелка на их весах даже не шелохнулась.

Ариэль

«Цифры на весах ничего не значат. Главное — это то, как вы себя ощущаете».

Мэдэлин Жоржетта

«Чтобы обрести тело мечты, вам нужно знать гораздо больше, чем просто цифру на весах».

Мэри Кейт

«Не обязательно менять свой вес, чтобы выглядеть совершенно по-другому».

Люси Бейкер

«Залог успеха в преображении — сфокусироваться на себе, а не на окружающих».

Лианна

«Значения на весах не могут служить объективным показателем вашего прогресса».

Карина

«Количество килограммов никак не может повлиять на достижение отличной спортивной формы».

Никки Кирк

«Результат не на весах, а в том, как вы выглядите».

Алисса Нильссон

«Не стоит расстраиваться, если цифра на весах не подтверждает те перемены, которые вы чувствуете».

Никки Реез

«Вес — это просто число, которое сидит в бесполезной куче информации рядом с вашим возрастом и размером вашего платья».

Касс

«Не нужно сбрасывать вес, если вам в нем комфортно».

Теган

«Постоянный подсчет калорий и пристальное слежение за изменением веса не приведут к желанному результату».

Макайла Роджерс

«Стрелка на весах не должна влиять на то, как вы себя ощущаете. Главное — это позитивный настрой и активный образ жизни».

Ноэль Томас

«Набор веса тоже может приносить радость, если это касается увеличения мышечной массы».

Фенелла Скарлетт Макколл

«Фотографиям следует доверяет гораздо больше, чем показаниям весов».

Адрен Неосуна

«Избавляйтесь от весов, чтобы они не мешали вам добиваться действительно важных изменений на пути к преображению».

Каждая из историй этих женщин уникальна, но все вместе они доказали, что здоровье — это не вес, который вы теряете, а жизнь, которую вы приобретаете. А что для вас главное в погоне за идеальными параметрами? Расскажите нам о своем опыте и поделитесь советами, как без вреда для организма вы смогли обрести желанные формы.