15 впечатляющих навыков, которые можно освоить за неделю с нашей подборкой бесплатных курсов

9 1

139

2.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бизнес-гуру и автор бестселлеров Джош Кауфман считает, что всего за 20 часов усердных занятий можно освоить новый навык. В век высокой конкуренции и прогресса возможность самообразования приходится кстати и на это больше не нужно тратить ни много времени, ни много денег. Достаточно ноутбука, доступа в интернет и желания.

AdMe.ru подобрал для вас бесплатные онлайн-курсы и YouTube-уроки, которые помогут освоить новые умения всего за неделю.

1. Сыграть на укулеле любимую песню

Хотите поразить всех своей неординарностью? Сыграйте на укулеле. Главное — не браться сразу за «соляки» от Led Zeppelin, а остановиться на простых мелодиях группы «Кино» или The Pixies. Для желающих развить свой потенциал есть англоязычный сайт Yousician.com с 7-дневным пробным периодом и YouTube-канал JustinGuitar, где с азов разбираются все тонкости игры на инструменте.

2. Освоить азы фотошопа

Для тех, кто хочет научиться премудростям фотошопа, но, запустив программу, не знает, с чего начать. Конечно, все тонкости за неделю не освоить, но главным особенностям работы с фоторедактором вы научитесь. В этом вам помогут курсы для начинающих на сайте Photoshop-master.ru или на YouTube-каналах «Уроки фотошопа» и Photoshop Tutorials.

3. Нарисовать акварелью пейзаж

На уроках художника Стэна Прокопенко вы пошагово разберете основы автопортрета, ознакомитесь с правилами композиции. Если ваша душа требует чего-то яркого и эмоционального и не хочет заморачиваться c автопортретом, можно освоить искусство рисования акварелью. Первой вашей работой может стать романтичный закат или манящий, таинственный космос. С интересными и бесплатными курсами живописи на русском языке вы можете ознакомиться здесь.

4. Найти свое коронное блюдо

Умеете готовить, но пока не определились с коронным блюдом? Или предпочитали обходить кухню стороной? Пора наконец поразить всех своими кулинарными способностями. Для этого находим на популярных сайтах подробный пошаговый рецепт аппетитного блюда, закупаем продукты и приступаем к готовке. За неделю вы попробуете несколько разных блюд. Самое вкусное приготовьте «на бис» в выходные к приходу гостей. Уроки по оригинальной подаче блюд и правильной сервировке стола помогут вам быстро освоить это искусство. Теперь вы удивите даже самого привередливого гурмана своим мастерством.

5. Научиться играть в шахматы

Научные исследования доказывают, что регулярная игра в шахматы улучшает когнитивные способности мозга и положительно влияет на интеллект. Если вы хотите бросить себе вызов и углубиться в этот захватывающий мир стратегии и тактики, вам помогут сайты Kchess.ru, Chess.com. Там же вы можете сыграть с реальными оппонентами в удобном для вас формате.

6. Связать носочки

Сделайте теплый подарок своим близким — свяжите для них шарфик или носочки. Долго обучаться не придется, обычной гладью или резинкой вы наловчитесь вязать быстро. Осваивать ли другие сложные техники — выбор за вами. Подборку бесплатных уроков по вязанию для начинающих вы можете найти на сайте «Все курсы», а также на канале Hobby Lobby.

7. Сделать себе вечерний макияж как у звезды

Не каждая умеет делать макияж как у звезд на красной дорожке. Самое время научиться! Здесь вам расскажут про бьюти-лайфхаки, тут подскажут, что должно быть в косметичке. А на этом канале научат делать шикарный голливудский макияж. Включайте видео, садитесь напротив зеркала и практикуйтесь, практикуйтесь.

8. Освоить тайм-менеджмент

Повысить личную эффективность и работоспособность поможет грамотный тайм-менеджмент. Если вы постоянно пропускаете дедлайны, опаздываете на встречи и не можете найти время для важного дела, эта подборка курсов для вас.

9. Подготовить цепляющую презентацию

Боитесь выступать перед публикой? Или во время вашего выступления люди частенько зевают и посматривают на часы? Освойте навык эффектной и яркой презентации, который может пригодиться и в школе, и в вузе, и на работе. Здесь подробно разобраны правила построения презентации. Тут вам помогут подготовиться к выступлению, а этот ресурс поможет подобрать оригинальный шаблон.

10. Научиться жонглировать или делать карточные фокусы

На любой вечеринке вы произведете вау-эффект, если продемонстрируете ловкие трюки. Научиться карточным фокусам можно на сайте Magiclesson.ru и на канале MLT Magic Tricks. А здесь просто и ясно показано, как научиться жонглировать всего за час.

11. Сделать открытку своими руками

Скоро день рождения близкого человека и вы хотите удивить его чем-то особенным? Что может быть трогательнее, чем подарок, сделанный своими руками. Всего за неделю вы сможете освоить основы скрапбукинга и изготовить оригинальную открытку. В этом вам помогут сайты и YouTube-уроки. Хотите блеснуть умениями, но не желаете тратить много времени? Посмотрите видео с простыми и креативными идеями для открыток и приглашений.

12. Составить идеальное резюме

Находитесь в поиске работы или раздумываете о смене направления деятельности? Начинать нужно с составления грамотного резюме. С этим помогут аналитические статьи на superjob.ru и zety.com. Выгодно преподнести себя на собеседовании — отдельное искусство, которым можно овладеть, посмотрев видео на каналах Charisma on Command и Ellina Daily.

13. Научиться оказывать первую помощь

К сожалению, несчастные случаи и обострения болезней нередки. Множество людей каждый день оказываются на грани жизни и смерти. Курсы Красного Креста или видеоуроки на канале St John Ambulance помогут вам не растеряться в такие моменты и оказать посильную помощь пострадавшим как от чрезвычайных, так и от бытовых происшествий.

14. Научиться круто фотографировать на смартфон

Не у всех есть профессиональные фотоаппараты, а фотографий красивых хочется. Несколько уроков в Школе мобильной фотографии и на канале Pixel Viilage — и ваша лента будет заполнена живописными и качественными снимками.

15. Написать рассказ

Если вы давно хотели попробовать себя в литературном искусстве, то сейчас самое время. Здесь собраны 100 полезных блогов для начинающих писателей на английском языке, тут несколько ресурсов на русском языке, а в этой статье вы найдете подробные советы о том, как написать рассказ. Прочитайте парочку любимых произведений для вдохновения и приступайте к делу.

А чему бы хотели научиться вы? Делитесь в комментариях.