15 вещей, на замену которых стоит раскошеливаться чаще, чем мы привыкли

Порой бытовые мелочи могут знатно подпортить настроение: подушка стала невыносимо жесткой, фен отчего-то начал хуже работать, а отбеливающее средство никак не хочет отстирывать намозолившее глаза пятно. А между тем эти неприятности могут означать, что у предметов быта просто истек срок годности, а никто и подумать не мог, что он вообще есть.

Мы в AdMe.ru проверили сроки годности у огромного количества разных вещей и самые неожиданные результаты публикуем в новой подборке. А в качестве бонуса — малоизвестный факт для тех, кто задумывается о посещении клиники пластической хирургии.

Скотч

Оказывается, срок годности скотча при соблюдении условий хранения составляет 1–2 года. Со временем клейкая основа может терять свои свойства, высыхать или крошиться. Так что, если ваш скотч перестал выполнять свои непосредственные обязанности, проверьте, не вышел ли у него срок годности.

Бензин

В фантастических фильмах о постапокалиптическом будущем бензину часто отводят роль новой валюты. Хорошо бы, но нет. Без значительных ухудшений свойств бензин может храниться не более 6 лет. Под воздействием внешних факторов во время хранения происходит окисление топлива и образование химических соединений, агрессивно действующих на металл. Работая на старом бензине, двигатель быстро выйдет из строя.

Лапша быстрого приготовления

Любители «Роллтона» и «Доширака» знают это наверняка, но для кого-то станет открытием, что срок годности лапши быстрого приготовления составляет 6–12 месяцев. Зависит этот показатель от того, какое масло использовалось для приготовления продукта, и от срока годности самого масла: пальмовое — 6–12 месяцев в зависимости от вида масла;

подсолнечное — 12 месяцев;

соевое — 8 месяцев. После истечения срока годности брикетик лапши может приобрести характерный для испорченного масла прогорклый запах, неприятный вкус и даже вызвать пищевое отравление.

ЖК-мониторы

Срок службы монитора составляет от 30 000 до 60 000 часов непрерывного использования в зависимости от условий эксплуатации. Несложно подсчитать, что если вы будете пользоваться монитором ежедневно по 8 часов, то он прослужит вам от 10 до 20 лет. Ну а если вы заядлый геймер и ваш компьютер работает в режиме 24/7, то через 3 года не помешает отнести его на профилактический осмотр в сервисный центр.

Бальзам «Звездочка»

Да-да, вот ту маленькую баночку, которая валяется в аптечке сколько вы себя помните и которую никто так и не смог за это время открыть, уже можно выбрасывать, потому что срок годности ее — 5 лет.

Отбеливающее средство «Белизна»

Срок годности всем знакомой «Белизны» — 6–12 месяцев в зависимости от производителя и при соблюдении условий хранения. Стоит отметить тот факт, что в качестве отбеливателя «Белизну» можно использовать несколько дольше, чем в качестве дезинфицирующего средства. А самый простой способ узнать, пригодна ли «Белизна» к использованию, — это понюхать ее, налив небольшое количество в емкость. Со временем гипохлорит натрия распадается и теряет все свои свойства вместе с запахом.

Керамические виниры

Исследования показали, что со временем фарфоровые виниры теряют эстетический вид: на них появляются сколы и трещины, может возникнуть рецидив кариеса. Через 5 лет ношения в реставрации нуждались 8 % виниров, участвовавших в исследовании, а через 10 лет уже 36 %.

Питьевая вода в пластиковых бутылках

Может показаться странным, что воду в бутылках рекомендуется использовать в течение всего 2 лет. Что может случиться с обыкновенной водой? На самом деле срок годности здесь указан скорее для пластика. При длительном хранении, особенно при нарушении норм — на солнце или в тепле, из пластика в воду начнут выделяться химические вещества, которые при попадании в организм могут нанести вред здоровью.

Кассеты фильтров-кувшинов для воды

Пропущенную через фильтр воду можно пить без опаски только до истечения срока годности кассеты, а это 150 литров воды или 2 месяца — что наступит раньше. Загрязненная кассета начинает фильтровать воду хуже или же перестает это делать совсем. А вредные примеси и бактерии, накопившиеся в ней за время использования, могут начать загрязнять воду в кувшине.

Лоток-туалет для кошек

Кошачий лоток, изготовленный из крепкого пластика, способен прослужить не один год. Однако ветеринары рекомендуют ежегодно приобретать новый. Дело в том, что со временем пластик, как бы хорошо его ни мыли, накапливает в себе неприятные запахи и может случиться так, что обладающее чувствительным обонянием животное просто откажется им пользоваться. Кислота, содержащаяся в кошачьей моче, со временем разъедает пластик и делает его менее прочным. Кроме того, кошки, наводя порядок в лотке, оставляют царапины на дне, и в них скапливаются бактерии и неприятные запахи.

Черный листовой чай

Обычно на упаковке чая указывают срок годности 2 года. Но что же произойдет, если заварить и выпить просроченный чай? Вреда здоровью такой напиток не принесет, равно как и какой-либо пользы, кроме утоления жажды. С течением времени из чая улетучиваются эфирные масла, аромат пропадает, а полезные вещества распадаются. Кроме того, этот продукт настолько капризен к условиям хранения, что может потерять все свои свойства задолго до окончания срока годности: он не терпит тепла, влажности и быстро впитывает запахи других продуктов.

Зеленка

Знакомый всем с детства антисептик в виде спиртового раствора может храниться не более 2 лет. После истечения этого срока зеленка начинает терять свои антисептические свойства.

Гидрогелевые патчи для век

Ставшие такими популярными в последние годы патчи после вскрытия хранятся всего 2 месяца. После истечения этого срока содержимое баночки неумолимо начнет высыхать, и в итоге недешевое средство придется просто выбросить.

Капроновые чулки и колготки

И без того самый недолговечный предмет женского гардероба после года хранения даже в упаковке может стать еще менее прочным. Капрон, он же нейлон 6, теряет свою прочность под воздействием ультрафиолета и влажности. Проведенные исследования показали, что при конденсировании прочность материала снижается на 40 %, а при охлаждении до —40 °C — на 10 %. Так что желание надеть просроченные колготки без точной информации об условиях хранения может привести к тому, что они порвутся еще в процессе распаковки.

И обещанный бонус: силиконовые импланты

Для желающих изменить свою внешность посредством силиконовых имплантов может стать сюрпризом тот факт, что у них есть срок годности — в среднем 16,4 года. Уже через 10 лет использования 20,9 % имплантов имеют повреждения, а через 15 лет — 51,3 %. FDA сообщает о том, что от 20 до 40 % женщин, перенесших операцию по аугментации груди, по разным причинам прооперированы повторно в течение первых 8–10 лет.