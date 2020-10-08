15 вещей, которыми пользуются все, не подозревая, что их уже давно пора выкинуть

Мы не задумываясь выкидываем просроченные продукты, потому что знаем, что они могут принести вред нашему здоровья. Но на самом деле в нашем доме полно других вещей, которым тоже пора на свалку, а мы об этом и не догадываемся.

Мы в AdMe.ru решили провести ревизию и узнали о 15 вещах, от которых следует избавляться раньше, чем мы привыкли думать.

Тушь для ресниц

Косметика для глаз имеет самый короткий срок годности. При нанесении туши микробы с ресниц остаются на кисточке, и с каждым разом их становится все больше. Эксперты советуют менять тушь каждые 3 месяца, более долгое использование продукта может привести к инфекции.

Тональная основа

В среднем тональную основу можно использовать около года, при этом нужно учитывать особенности хранения и состав продукта. А вот тоналка в баночке, которую наносят спонжем или даже пальцами, может прийти в негодность уже через полгода. Потому что при таком использовании в продукт попадают микробы, которые могут привести к образованию акне и другим проблемам.

Резинки для волос

Тканевые резинки для волос при длительном использовании могут навредить вашей шевелюре. Если резинка немного растянулась или нарушилась ее целостность, она может цеплять волосы, и они начнут сечься.

Влажные салфетки

Дезинфицирующие влажные салфетки после вскрытия хранятся до 5 месяцев. После этого они теряют свои антибактериальные свойства. Однако при неправильном хранении следует избавиться от упаковки салфеток еще раньше. В условиях жары или холода в изделиях разрушаются консерванты, что может привести к образованию плесени.

Средства для стирки

Гель для стирки сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев после вскрытия бутылки. Стиральный порошок может храниться гораздо дольше, если не подвергается воздействию влаги. Склизкий и слепившийся в комочки порошок будет уже не так эффективен.

Ершик для унитаза

Этот неприметный предмет может использоваться в семье годами. Однако даже при еженедельной чистке ершика надо понимать, что избавиться от всех бактерий на нем не удастся, а значит, он будет не так эффективен. Менять ершик нужно тогда, когда щетина деформировалась или начала желтеть.

Занавески в ванной

Шторки для ванной загрязняются, что еще хуже — на них может появиться плесень. Желательно мыть занавеску хотя бы раз в месяц, а через год сменить ее на новую.

Резиновые игрушки для купания

Такие игрушки следует менять каждые 2–3 месяца. Дело в том, что внутри них появляется плесень, что может быть опасно для малыша. Чтобы продлить срок службы резиновых уточек, промывайте их кипятком и моющим средством после каждого купания. Также можно заклеить отверстие клеем, чтобы вода не попадала внутрь.

Посуда с тефлоновым покрытием

Такие сковородки служат всего 2–3 года. После этого посуду стоит заменить, даже если покрытие выглядит неповрежденным. Дальнейшее использование такой кухонной утвари может нанести вред здоровью, поскольку тефлон может выбрасывать до 6 токсичных газов.

Кухонная силиконовая кисточка

Силикон достаточно термостойкий, но при регулярном воздействии высоких температур материал может начать разрушаться. Кроме того, он довольно мягкий и может подвергнуться механическим повреждениям в процессе готовки. Чтобы избежать попадания частичек силикона в еду, рекомендуют менять кисточки каждые 2 года.

Терки и овощерезки

Полностью вымыть терку от остатков еды, а вместе с ними — и от микробов, крайне сложно. Помимо этого, лезвия со временем затупляются, и устройство становится менее эффективным. Выбрасывать терку нужно, исходя из ее состояния и материала, из которого она сделана, но в среднем лучше менять ее через 3–4 года использования.

Губки для мытья посуды

Известно, что поролоновые губки могут быть рассадником бактерий и даже плесени. Спонжи с мелкими волокнами нужно менять чаще, желательно каждую неделю, а с крупными — каждые 2 недели. Потому что такие губки лучше вентилируются и быстрее просыхают.

Нижнее белье

Нижнее белье желательно выбросить через год регулярной носки. Оказывается, даже в выстиранных трусах остаются бактерии, например кишечная палочка. В большинстве случаев это не приведет к проблемам со здоровьем, но все же гигиенично обновлять нижнее белье хотя бы раз в год. Для стрингов и трусиков танга действует такое же правило, но, так как они плотно прилегают к интимным местам, задуматься об их замене можно и раньше.

Прокладки и тампоны

У прокладок и тампонов есть срок годности. Некоторые производители указывают его на упаковке, обычно это 2–3 года, другие же не пишут дату вовсе. В любом случае хранить предметы личной гигиены лучше не больше 2 лет, после этого существует вероятность роста плесени и бактерий, даже если это не заметно на первый взгляд. Но если держать прокладки и тампоны в ванной комнате, срок их хранения может существенно снизиться, поскольку изделия отлично впитывают влагу, что способствует развитию бактерий.

Лезвия на бритве

Их нужно менять чаще, чем делает это большинство людей. Так, Gillette Venus советует женщинам, использующим бритву ежедневно, заменить насадку через 1–2 недели. А тем, кто пользуется станком пару раз в неделю, — через 4–6 недель. Использование затупившегося лезвия может привести к раздражению, порезам и врастанию волос.

Как долго вы храните перечисленные вещи? От чего еще, как вы считаете, нужно избавляться раньше, чем принято?