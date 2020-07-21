15 вещей, которыми мы пользуемся каждый день, но даже не удосуживаемся узнать, как правильно их хранить

Мы привыкли класть хлеб в хлебницу, молоко и яйца — в холодильник, а печеньки оставлять на столе, но при этом ко многим другим вещам в доме относимся почти наплевательски. Например, оставляем порошок возле стиральной машинки, бокалы ставим на полку ножками вверх, а сковородки складываем стопкой.

AdMe.ru разобрался, что мы храним неправильно и почему так не нужно делать. Надеемся, эта статья поможет вам не допускать ошибок, из-за которых любимые вещи быстрее приходят в негодность или даже становятся опасными для здоровья.

1. Кремы и другие средства для кожи

Мы привыкли держать всю косметическую артиллерию на полке в ванной — там, где светло, влажно и бывает очень жарко. Но косметика для ухода должна храниться в сухом, темном и прохладном месте, подальше от яркого света и перепадов температуры, например в шкафу или тумбочке. Если же в составе много натуральных или биологически активных компонентов, средства лучше держать в холодильнике. Тот же холодильник усилит эффект геля от отеков. Холод сам по себе сужает кровеносные сосуды, благодаря чему отечность сходит быстрее.

2. Декоративная косметика

Большинство женщин держат туши, пудры и помады там же, где и кремы, — в ванной. Проблема в том, что при высокой влажности косметику активно заселяют всевозможные бактерии и грибки, и некоторые из них могут быть опасными для здоровья. Тушь и подводку нужно хранить в прохладном, сухом месте, но только не в холодильнике — в тюбик могут проникнуть микробы, вызывающие глазные инфекции. Порошковые бьюти-продукты (пудры, бронзеры, тени для век) боятся влаги и тепла, поэтому их нужно не только убрать из ванной, но и не класть возле батарей. Всю эту косметику можно просто сложить на полке в шкафчике. А вот помаду специалисты советуют держать в холодильнике — так она дольше прослужит.

3. Лак для ногтей

Мало кто знает, но под действием тепла и солнца в лаке выгорают пигменты, а при постоянно повышенной влажности средство начинает расслаиваться. Поэтому подоконники и вездесущая полочка в ванной сразу отпадают — держите лаки в шкафу, как это делают в салонах красоты. А если хотите, чтобы лак дольше сохранял цвет, положите его в холодильник.

4. Спонжи и кисточки для макияжа

Спонжи в форме капельки или, как их еще называют, бьюти-блендеры (кстати, это название конкретной торговой марки) быстро стали популярными. Все потому, что они удобные и стильные: хорошо растушевывают тональные средства, легко моются и отлично смотрятся в ванной. Вот только при повышенной влажности на них, как и на кисточках, моментально появляются микробы и плесень. Абсолютно все инструменты для макияжа нужно хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией — так, чтобы они не набирали влагу и не задыхались.

5. Одеколоны и духи

Даже эксперты спорили, стоит ли класть духи в холодильник, чтобы продлить их свежесть. Но все же признали, что хранить в холодильнике можно только туалетную воду и одеколон. Спирта в них больше, а эфирных масел мало, поэтому низкая температура им не страшна. В духах больше эфирных масел и отдушек, которые в холоде разрушаются. Подержав в холодильнике любимый парфюм, вы просто не узнаете его аромат. Кстати, в парфюмированной воде концентрация масел тоже выше, поэтому и ее не стоит класть в холодильник. Помимо холода, духи боятся прямых солнечных лучей, жары и высокой влажности. Так что подоконники и туалетные столики проходят мимо. Остается шкаф или тумбочка.

6. Гигиенические прокладки и тампоны

Женщины хранят гигиенические средства либо в укромном шкафчике, либо в ванной. Первые поступают правильно, а вот вторые рискуют здоровьем. Хлопок в тампонах и прокладках набирает влагу из воздуха и становится идеальной средой для размножения микробов. Гигиенические принадлежности можно держать в ящике или закрытой коробке, но только не на зеркале или стиральной машинке.

7. Изделия из шелка

Если вы держите шелковые блузки и шарфики на дальней полке в шкафу, скорее всего, ими уже лакомится моль. Жучки прогрызают волокна ткани, оставляя лысые участки и потертости, и потом вещь остается только выбросить. Чтобы уберечь шелк от моли, обязательно стирайте вещи перед тем, как спрятать в шкаф. Личинки питаются волосами и частицами кожи, а привлечь их могут даже пятна пота. Если убираете одежду на целый сезон, упакуйте вещи в хлопчатобумажные пакеты, но время от времени доставайте их, чтобы постирать или хотя бы проветрить. Кстати, средства от моли нужно класть в каждый пакет: одной пластинки или шарика на весь шкаф не хватит.

8. Бюстгальтеры

Типичные ошибки многих женщин — складывать лифчики пополам и держать их вперемешку с другим бельем. Это не только выглядит неэстетично, но и портит вещи: чашки деформируются, материал растягивается, на кружевах появляются зацепки. Вешать нижнее белье на вешалки с прищепками тоже не стоит — зажимы оставляют некрасивые следы и портят ткань. Чтобы бюстгальтеры дольше держали форму и красиво выглядели, их нужно либо цеплять на специальные вешалки, либо раскладывать на полке или в ящике. Если не хватает места, можно складывать один на другой, но только так, чтобы чашечки лежали ровно.

9. Обувь с высоким голенищем

Мы усердно запихиваем в обувь газеты, стараясь максимально расправить носок, но совершенно забываем о голенищах. В результате достаем потом из шкафа сапоги с вмятинами и заломами, от которых ой как непросто избавиться. Чтобы такого не случилось, кладите наполнитель не в одни только носки, а по всей высоте сапог. Используйте специальные фиксаторы, скрученные журналы или пластиковые бутылки.

10. Женские сумки

Если с обувью и одеждой не по сезону женщины еще возятся, то сумочки частенько просто бросают в шкаф, где изделия быстро теряют форму, покрываются вмятинами и царапинами. Чтобы после длительного хранения сумка выглядела как новая, заполните ее мягкой бумагой или пузырчатой пленкой. Оберните фурнитуру папиросной бумагой — так металлические детали не оставят следов на коже. Напоследок положите сумку в дышащий пакет или хлопковую наволочку и аккуратно поставьте в шкаф.

11. Ювелирные украшения

Многие привыкли развешивать бусы, держать украшения вперемешку или класть их в зиплоки, но так делать категорически нельзя. Все цепочки, браслеты, колечки и сережки должны лежать в отдельных отсеках, чтобы более твердые камни и металлы не царапали более мягкие. Если бижутерию еще можно положить в пластиковый пакет, то ювелирные изделия от этого сильно пострадают. Испарения некоторых пластмасс разъедают драгоценные камни и обесцвечивают металл. Вешать жемчужные нити и бусы тоже не стоит — от этого они растягиваются.

12. Сковородки с антипригарным покрытием

Все знают, что драить железками тефлоновую посуду нельзя, но продолжают складывать только что вымытые сковородки стопкой. Из-за этого на них появляются царапины, а антипригарное покрытие потихоньку стирается. Попробуйте перекладывать посуду бумажными полотенцами или пергаментом — так сковородки не будут царапать друг друга и прослужат гораздо дольше.

13. Стеклянные бокалы

Многие хозяйки переворачивают бокалы, когда прячут их в сервант, аргументируя это тем, что так внутри соберется меньше пыли. Все бы хорошо, но в таком положении вес бокала ложится на хрупкую кромку, и на ней со временем появляются микросколы. Стаканы тоже лучше не переворачивать, потому что от такого хранения с ободков может облезть декоративное покрытие. Именно так случилось у автора этой статьи.

14. Стиральный порошок

Неужели и стиральный порошок можно хранить неправильно? Да. Производители рекомендуют держать его в сухом месте при температуре до 25 °С. Если постоянно оставлять порошок в ванной, он набирает влагу, хуже отстирывает пятна и собирается комками, которые плохо растворяются и забивают фильтр стиральной машины. Лучше перенести средство в другое место или хотя бы пересыпать в герметичный контейнер.

15. Батарейки и аккумуляторы

В официальных рекомендациях говорится, что батарейки нужно хранить при 15 °С и не класть в холодильник, чтобы влага не повредила контакты. Но мы-то с детства помним, что севшую батарейку или аккумулятор нужно положить в морозилку, чтобы «подзарядить». Откуда взялся этот миф? Оказывается, старые никелевые батарейки быстро разряжались и действительно лучше работали после морозилки. Более современные литийионные устройства рассчитаны на комнатную температуру и теряют производительность при морозе или жаре. Лучше всего держать их в шкафу или ящике.