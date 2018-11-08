15 вещей, которых не должно быть в доме у хорошей хозяйки

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Дом женщины является ее продолжением и во многом отражает характер своей хозяйки. Однако вещи, которыми мы его наполняем, приносят не только пользу. Они загромождают свободное пространство и даже создают опасность для здоровья.

AdMe.ru постарался выяснить, от каких привычных вещей нужно ждать подвоха, хотя на первый взгляд все в порядке.

Одноразовая и пластиковая столовая посуда

Она легкая и разноцветная, а одноразовую еще и не нужно мыть после еды. Только дизайнеры советуют взрослым женщинам отказаться от такой посуды. Ее используют для пикника, когда есть маленькие дети, но не на постоянной основе. Тем более что сейчас можно найти множество бюджетных и стильных вариантов столовой посуды.

Лаки с «сюрпризом»

Многие лаки содержат толуол, формальдегид, дибутилфталат и их производные — токсичные вещества, которые могут нанести серьезный вред организму. Гораздо выше шанс заболеть у мастеров маникюра. Они вдыхают вредные пары от сохнущих средств для ногтей каждый день. Всегда читайте состав лака перед покупкой и старайтесь не носить его дольше недели. Персоналу салонов красоты нужно чаще проветривать помещения и работать в перчатках.

Перегруженный удлинитель

Нам часто приходится использовать удлинители, особенно в старых домах или на даче. При этом легко забыть о простых правилах безопасного и уютного жилья. Перегруженный удлинитель может вызвать пожар и выглядит жутковато. А еще повышает наши шансы что-то разбить, споткнуться и заработать парочку синяков или растяжение.

Виниловые обои

Основной компонент виниловых обоев — поливинилхлорид, или ПВХ. Некачественное настенное покрытие из него выделяет пары винилхлорида. При низкой концентрации вредное вещество постепенно воздействует на все системы организма, нарушая их работу. Следует внимательно подходить к выбору обоев, а если вы все-таки предпочитаете «пластиковые», безопаснее выбирать не виниловые варианты. И можно поэкспериментировать с краской.

«Временная мебель»

Мы стремимся сделать наш дом по-настоящему уютным. Но ничто не портит интерьер так, как «временная мебель», которую покупают, чтобы заполнить пространство. И в надежде потом заменить ее на мебель мечты. Чем взрослее мы становимся, тем продуманнее следует инвестировать средства в меблировку, приобретая классические, не теряющие своей ценности с годами предметы обстановки.

Просроченная косметика и старые пробники

Косметические средства и пробники «на потом» лучше не использовать после истечения срока годности. Они просто не сработают в полную силу. Например, крем с SPF не спасет от загара, тональная основа ляжет неравномерно, BB-крем станет почти прозрачным и т. д. А иногда просроченная косметика вызывает раздражение и провоцирует акне. Рекомендуется тушь менять раз в месяц, подводку и тени для век — раз в 6–12 месяцев, основу и пудру — раз в год, а помаду — раз в 1,5 года.

Освежитель воздуха

Освежитель воздуха — частый гость домашней уборной. Однако в составе многих освежителей есть вредные вещества, которые не указывают на этикетках. В качестве альтернативы освежителям воздуха можно использовать мощную вытяжку, натуральные эфирные масла, саше и даже аромакамни. Последние варианты смотрятся очень эффектно и придают помещению особый шик.

Диван-книжка вместо кровати

Чем старше мы становимся, тем удобнее должна быть наша кровать. Когда ее не нужно постоянно убирать, она заправлена качественным бельем, а сверху лежит горка мягких подушек, сон станет настоящей релаксацией для души и тела.

Шторка в ванной, которую ни разу не мыли

Ученые отмечают, что мыльные разводы на шторках для душа — на самом деле скопления бактерий. Они могут вызвать различные оппортунистические инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Для поддержания гигиены и красоты в ванной нужно регулярно мыть шторку для душа с содой или уксусом.

Старые визитки и журналы

Если у вас еще остались толстые визитницы, как это было модно в начале 2000-х, пора их выкинуть. Сегодня они выглядят странно, да и вряд ли кому-то понадобится визитка из компании, где вы работали 5–10 лет назад. А контакты большинства людей легко найти в интернете. Вырезки из глянца могут стать частью красивого коллажа или пригодиться в качестве источника вдохновения дизайнерам, модельерам и другим творческим личностям. Однако старым журналам, которые пылятся на полках уже больше года, занимая место и создавая хаос, пора сказать «прощай».

Полотенца в ванной

Полотенца, висящие в теплой и влажной ванной комнате, — большие пушистые «дома повышенного комфорта» для бактерий. И пусть с большинством из них мы приспособились жить бок о бок, лучше перестраховаться. Тем более что многие люди небрежно моют руки, затем вытирают их о полотенца и переносят микроорганизмы с улицы домой, в идеальную среду для размножения. Самое действенное средство против бактерий — стирать банные и кухонные полотенца хотя бы раз в неделю. Также рекомендуется основательно высушивать их сразу после использования. А в ванной это сделать очень сложно.

Старые ковры

Ковры — большие пылесборники, которые нужно качественно пылесосить примерно два раза в неделю и периодически отдавать на профессиональную чистку. Поэтому многие из нас уже решили отказаться от них, свернули в рулоны и сложили на балконе, в кладовку или увезли на дачу. В таком случае пора или выкинуть их, или попробовать найти им новых хозяев. Даже в свернутом виде ковры собирают пыль и занимают место.

Искусственные растения

Зелень в горшках способна оживить любой интерьер. Но даже если мы очень-очень далеки от выращивания растений, не стоит покупать в квартиру искусственные «аналоги». Они неплохо смотрятся зимой в фотостудиях, хуже — в общественных местах и уж совсем печально — в домашней обстановке. Вместо пластиковых цветов попробуйте разводить неприхотливую растительность: кактусы или суккуленты (алоэ, денежное дерево, эчеверию и др.).

Домашнее варенье старше 2 лет

В среднем варенье рекомендуют хранить около 2 лет. Если оно с косточками, то, из-за синильной кислоты, которая постепенно начнет проникать в десерт, всего 6–12 месяцев. Поэтому не стоит загромождать холодильник, иначе в нем не останется места для других, полезных и свежих вкусностей.

«Женское счастье», если до него могут легко добраться дети и домашние животные

Спатифиллум — популярный цветок, который выращивают дома. В англоговорящих странах его называют лилией мира, в России — «женским счастьем». Дарят представительницам прекрасного пола. Но это красивое растение может быть опасным для детей и домашних любимцев. «Женское счастье» в целом не ядовито. Но при жевании и проглатывании любой части растения возникают раздражение и жжение во рту, тошнота. Среди животных особенно могут пострадать домашние собаки и кошки.

А какой совет оказался для вас самым неожиданным?