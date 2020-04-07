15 вещей, которым самое место на свалке, а не в вашей квартире

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В течение всей жизни мы обрастаем огромным количеством вещей, которые неизбежно теряют актуальность и превращаются в груды хлама, разбросанного по углам квартиры. Иногда полезно провести ревизию и избавиться от вещей, которые больше не нужны, чтобы жилище «задышало» и превратилось из безликого места обитания в уютный уголок, куда хочется возвращаться.

Вы возразите, что в вашем доме хлама нет, ведь вы выкинули старую мебель и даже прабабушкин сервиз уже не пылится в серванте. Но в этой статье AdMe.ru собирается рассказать о вещах, которые вы, возможно, и не считали хламом.

1. Бумажные чеки

Вести учет трат — дело, конечно, полезное. Но хранить горы бумажных чеков — не самый практичный способ это делать. Чеки имеют свойство выцветать, ведь чернила боятся солнечных лучей не меньше, чем вампиры. Впрочем, даже если вы спрячете доказательства ваших трат в самый темный угол, это мало чем поможет. Разве что они выцветут не так скоро, как при свете. Удобная альтернатива — электронные чеки. Сейчас, когда почти все траты совершаются за безналичный расчет, а приложение банка автоматически сохраняет чек в памяти смартфона, вовсе ни к чему держать дома кучу бумажек. Ну а если вы совершаете какую-нибудь крупную покупку за наличные, сфотографируйте чек. Фотография, в отличие от чернил на бумаге, никуда не денется, и вы сможете предъявить ее в случае возврата или обмена товара.

2. Драгоценности без пары

Наверняка вы хотя бы раз в жизни теряли одну сережку из пары. И что же делать с оставшейся? Надеть ее снова не получится, если только вы не собираетесь на пиратскую вечеринку, и продать тоже вряд ли удастся. От серьги без пары можно избавиться: если это бижутерия или позолоченное изделие, то просто выбросить, а украшение из драгоценного металла можно отнести в ломбард. Есть причины, по которым избавиться от золота у большинства рука не поднимется. Например, сережки дороги как память, это подарок близкого человека и т. д. В таком случае можно отнести одинокую серьгу ювелиру, чтобы он переплавил украшение и создал из него, к примеру, кулон или тонкое кольцо.

3. Вещи, утратившие актуальность

К этой категории смело можно отнести все, чем вы пользовались до того, как технологии шагнули вперед: VHS-кассеты, дискеты, CD и DVD. Да, это ваша золотая коллекция. Да, у нас тоже такая есть. Конечно, выбросить достояние своих 1990-х и 2000-х будет непросто, но подумайте вот о чем: эти вещи просто стоят и собирают пыль. Как часто вы ностальгически достаете старый кассетный проигрыватель и включаете любимый фильм? Сейчас скачать тот же фильм получится быстрее, чем достать с антресолей тяжеленный видеомагнитофон и подключить его. А еще, к сожалению, магнитная лента в некоторых кассетах со временем разрушается. Так что, если на кассете записано что-то действительно важное, например ваша свадьба или первые шаги сына, обязательно оцифруйте запись, чтобы не потерять ее.

4. Старые школьные тетради

Мы все любим ностальгировать, и эта привычка — основная причина того, что наше жилье постепенно обрастает ненужными мелочами. Многие люди трепетно хранят тетради и дневники со школьных времен как память о хороших отметках или о своем каллиграфическом почерке. Они годами лежат в коробках, и, вероятнее всего, владельцы лишь пару раз доставали их оттуда, чтобы показать своему ребенку.

Но если хочется по-доброму взгрустнуть о былом, лучше достать школьный фотоальбом. А вот бумажные тетради, пестрящие надписями «Домашняя работа» и «Классная работа», увы, не представляют никакой ценности, а лишь собирают пыль. Отнесите их в пункт переработки в вашем городе: они послужат сырьем для новой бумаги, а вы освободите место в доме. Впрочем, в любых рекомендациях есть исключения. Например, личный дневник, который вы вели в 7-м классе, достоин занять свое место в «коробочке воспоминаний». Да и какая-нибудь старинная тетрадь по чистописанию, в которой училась писать буквы ваша прабабушка, пожалуй, тоже должна остаться в доме, как семейный раритет.

5. Книги, которые никто не читает

Громоздкие тома Ленина, Маркса и Энгельса, старые учебники ребенка, который уже окончил школу, творения малоизвестных советских авторов и прочий книжный груз можно отыскать дома практически у каждого. Вы хоть однажды доставали с полки что-нибудь из этого, чтобы почитать на досуге? А сколько раз после окончания школы пригодились учебники? Конечно, вряд ли стоит выкидывать книги в мусорный бак. Но бесконечно хранить их на полке без дела тоже не стоит. То, что вы не читаете, можно сдать в библиотеку, если книги в хорошем состоянии. Если нет, их возьмут в пункте приема макулатуры, где они пойдут на переработку и обретут новую жизнь.

6. Постельное белье, потерявшее вид

Лечь после трудного дня в кроватку — настоящее блаженство. И, согласитесь, красивое постельное белье тоже играет важную роль. Честно говоря, все ситцевые комплекты, приобретенные в 2000-х, пора отправить прямиком на свалку. Да и вообще любые простыни и наволочки, которые давно выцвели, истрепались или обросли катышками, стоит без сожаления выкинуть.

Если вы сторонник экологичного образа жизни, старое постельное белье можно отдать на переработку. Многие крупные магазины принимают старый текстиль — поищите пункты приема в своем городе.

7. Ненужные подарки

Фигурки в виде символов года или магнитики, дежурно подаренные коллегами, нелепая громоздкая ваза, принесенная дальней родственницей на ваш день рождения, парфюм, от которого у вас начинается кашель... Все эти вещи не приносят ни радости, ни пользы. Они стоят мертвым грузом на полках, но выбросить жалко: подарили же. Если прямиком на помойку вы их отправить не можете, попробуйте пойти немного другим путем. Отдайте, продайте или раздарите бесконечные дешевые статуэтки мышей, свинок и собак. То, чему не удалось найти новых хозяев, отправляйте в мусорку без всякой жалости.

8. Настольные игры и пазлы, в которых не хватает деталей

Невозможно играть в шашки, шахматы или «Монополию», если там чего-то не хватает. Утерянный кубик, карта или фигура автоматически превращают игровой набор в абсолютно бесполезную вещь. Пазлы, где несколько деталей съедены котом, тоже уже не сложить в красивую картину. В игры нужно играть, а не хранить их, поэтому смело выбрасывайте неполные наборы и выберите себе новые. Да-да, даже тот набор Lego, из которого уже с десяток деталек бесследно исчезло под диваном.

9. Давно заброшенные хобби

Скажем, однажды вы захотели научиться вышивать, приобрели нитки, пяльцы и приготовились создавать красивые картины. Но через пару вечеров вы поняли, что это вообще не ваше: пальцы устают, глаза болят от напряжения, да и это занятие нисколько вас не успокаивает, а бесит. Вы сложили все атрибуты в тумбочку и теперь иногда натыкаетесь на них во время уборки. Признайтесь себе, что вряд ли вы когда-нибудь снова захотите взять в руки пяльцы. Наборы для вышивания можно отдать знакомому, который действительно этим увлекается, или выставить на продажу, если набор еще новый. Ненужные вам вещи могут послужить кому-то еще, а вы подыщете себе хобби по душе.

10. Блокноты, в которых вы ничего не пишете

Любовь ко всяческим красивым блокнотам проявляется даже у тех, кто уже давно не пишет ручкой, пользуясь только клавиатурой. Заходишь в канцелярский магазин и пропадаешь среди ярких обложек и ручек с котиками. И начинается: «Так, вот этот для планов, этот для скетчей, тут буду вести отчеты по тренировкам и питанию...» Да, первые несколько дней мы действительно что-то в них пишем. А потом складываем их к остальным блокнотам, которые когда-то точно так же купили в порыве вдохновения. И все они лежат почти чистые, с парой заметок на первых страничках. Все это ненужное добро можно также отдать на переработку, чтобы оно не пропало без пользы.

11. Проволочные вешалки

Вешалки из толстой проволоки крайне непрактичны. Во-первых, они могут стать настоящей ловушкой для одежды: вещь может зацепиться за место стыка крючка и основы вешалки и порваться. Во-вторых, долго висящая на тонкой вешалке одежда начинает деформироваться. Правильная вешалка должна имитировать наши плечи, чтобы вещи могли сохранить нужную форму, пока хранятся в шкафу. Мало того, что ваша любимая рубашка или пиджак на проволочной вешалке некрасиво обвиснет, со временем под весом одежды деформируется и сама вешалка. Наиболее удобный и долговечный вариант, не наносящий вреда одежде, — толстые деревянные плечики. А от проволочного пережитка времени лучше избавиться.

12. Пустые горшки из-под цветов

С домашними цветами случается всякое: вы их пересаживаете или, например, они не приживаются и засыхают. Остаются пустые горшки, которые постепенно скапливаются на балконе или на шкафу. Вы наверняка думаете, что вот-вот посадите в эти горшки новые растения, но руки все никак не доходят. Если спустя год вы так и не нашли применение старым цветочным горшкам, выбрасывайте их без сожаления. Когда вы захотите вырастить новый цветок, намного проще будет приобрести горшок непосредственно для него, а не хранить годами старые в надежде, что однажды они пригодятся.

13. Старые зарядные устройства

У вас уже давно смартфон с разъемом USB Type-C, а дома до сих пор валяются десятки кабелей от старых раскладушек и «кирпичей». И если хранение милых сердцу вещичек, которые хотя бы напоминают о хорошем, еще можно как-то оправдать, то для чего коллекционировать то, что бесповоротно устарело и никогда больше не пригодится?

14. Стройматериалы, оставшиеся после ремонта

После того как в квартире сделали ремонт, всегда что-нибудь остается: полбанки краски, пара досок ламината или метр обоев. И мыслим мы все по этому поводу абсолютно одинаково: «Оставлю, вдруг придется что-нибудь подкрасить или подклеить». Между тем никакой реальной пользы от куска обоев или от одной доски не будет, а открытая краска даже при правильном хранении «живет» не больше 2 лет.

15. Неиспользуемые бытовые приборы

Старый фен, который вроде бы работает, а потому выбросить его жалко, хоть вы и купили новый; тостер, которым вы пользовались лишь месяц после покупки; соковыжималка, при взгляде на которую вы думаете: «Ого, у меня и соковыжималка есть?» Вы ведь на самом деле всем этим не пользуетесь. Согласны, выбрасывать рабочую технику не хочется. Если электроника еще новая, попробуйте продать ее на тематических сайтах, а старую, но исправную можно отдать бесплатно.