15 вещей, которые вы должны узнать, прежде чем снимать квартиру

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Не ошибиться при выборе новой квартиры порой бывает очень сложно. Ведь опытные собственники умеют заворачивать в красивый фантик даже самые непривлекательные предложения. Но на помощь тем, кто впервые снимает жилье, могут прийти арендаторы со стажем. Основываясь на их советах, AdMe.ru подготовил для вас список нюансов, на которые стоит обратить внимание, прежде чем заключать договор.

1. Проверьте количество розеток

Обратите внимание на то, сколько в доме розеток. Розетки должны быть в каждой комнате. Иначе вскоре вам придется опутать всю квартиру проводами удлинителей, чтобы подключить к электричеству необходимые в быту приборы. Проверьте, выдерживают ли розетки напряжение. Для этого просто включите одновременно чайник и микроволновую печь. Если электроника будет работать в обычном режиме, значит, точки питания хорошо выдерживают нагрузку.

2. Узнайте, проведены ли интернет и ТВ

Мало какой человек способен долго находиться в доме без интернета и телевидения. Узнайте заранее, подключена ли сдаваемая квартира к этим благам цивилизации. В случае если арендодатель ответит отрицательно, спросите, согласен ли он на то, что проведением кабелей займетесь вы, и готов ли собственник вычесть связанные с этим затраты из аренды.

3. Проверьте, чтобы не было плесени

Грибок в квартире — вещь крайне неприятная. Он становится причиной плохого запаха, непривлекательно выглядит, а вывести эту гадость почти невозможно. При этом дышать спорами плесени опасно для здоровья. Особенно это касается пожилых людей и детей. Поэтому новую квартиру обязательно нужно проверить на наличие темных грибковых пятен. Чаще всего они образуются в ванной, на кухне и на подоконниках — в тех местах, где влажность повышена.

4. Осведомитесь о наличии счетчиков

Часто собственник не включает счета за коммунальные услуги в арендную плату. Это значит, что платить по квитанциям вам придется дополнительно. При таком раскладе желательно, чтобы в доме были установлены счетчики. Тогда вы сами сможете контролировать свои расходы.

5. Подумайте, где будете парковаться

Если у вас есть автомобиль, вам наверняка понадобится место для его «ночевки». Узнайте, закреплено ли за сдаваемой квартирой парковочное место рядом с домом. Если нет, прогуляйтесь по району и подумайте о том, где будете оставлять авто на ночь: есть ли платные стоянки, видимые из окна проезжие части, не оснащенные знаками, запрещающими парковку, или торговые центры с большими площадками для авто.

6. Выгляните из окна

Здесь речь идет совсем не о прекрасном виде. Вам нужно проверить, есть ли прямо напротив вашего окна заведения со светящимися вывесками. Если вы не обратите на это внимания, неоновые лучи, проникающие в дом через оконное стекло, могут стать причиной затяжной бессонницы. Лишить вас сна также могут расположенные рядом с домом крупные дороги или ночные клубы и бары.

7. Узнайте, жили ли в квартире животные

Этот пункт актуален для тех людей, у кого есть аллергия на шерсть. Если вы к ним относитесь, то, въезжая в съемную квартиру, должны быть уверены, что между ворсинок хозяйского ковра или в щелях у плинтуса от вас не прячется пучок кошачьей шерсти.

9. Окна открываются, а двери закрываются

Обязательно проверьте, запираются ли в квартире двери. Вы же не хотите вечно переживать за свое имущество. Не лишним будет попробовать открыть и закрыть окна. Если окажется, что они не открываются, вы не сможете проветривать помещение, а в жару будете очень страдать от духоты.

10. Опишите имущество, остающееся в квартире

Вместе с собственником составьте подробный список отдаваемых в ваше пользование вещей и прикрепите эту опись к договору. Желательно сразу указать, есть ли у предметов какие-либо недочеты, чтобы потом хозяин жилища не попытался обвинить вас в порче имущества.

11. Выясните, не продается ли квартира

Нередко арендодатели умалчивают о том, что сдаваемая ими квартира выставлена на продажу. В этом случае они готовы избавиться от съемщиков сразу, как только найдется покупатель. Конечно, вы пропишете в договоре неустойку за преждевременное его расторжение, и хозяин жилья эту сумму вам заплатит. Но тем не менее просьба поскорее съехать вряд ли вас обрадует. Так что постарайтесь оградить себя от столь неприятных сюрпризов и арендуйте жилье, которое не продается.

12. А если что-то сломается?

Пропишите в договоре, кто будет платить, если в доме что-то сломается не по вашей вине. Готов ли собственник взять эти траты на себя или вычесть их из ежемесячной платы? Если хозяин жилища просит сделать ремонт, то он также должен быть готов взять на себя материальные расходы.

13. Как часто вам будут устраивать проверки?

Не забудьте узнать у собственника, как часто он будет вас проверять. Знать, в каком состоянии находится квартира, — совершенно естественное желание хозяина жилья. Однако иногда арендодатели переходят черту и помещают квартиросъемщиков в зону тотального контроля. Единственный способ оградить себя от постоянного присутствия в доме собственника — прописать частоту посещений в договоре. Желательно, чтобы хозяин приходил с проверками не чаще раза в месяц и в заранее оговоренное время. Этот визит как раз можно совместить с передачей арендной платы.

14. Установите «пределы жадности»

Пропишите в договоре, как часто и на сколько собственник может повышать арендную плату. Если этого не сделать, хозяин вскоре может начать запрашивать у вас космические суммы, на которые вы, конечно, не рассчитывали.

15. Обратите внимание на чистоту

Если вас привели в неубранное помещение, не спешите подписывать договор аренды. Вполне возможно, что за бардаком прячутся куда более неприятные недочеты. Вы можете попросить собственника прибраться, но будьте готовы к тому, что он просто откажется от дальнейших переговоров, сославшись на то, что у него очередь из арендаторов. Поэтому если причина ваших сомнений — только грязь, не спешите отказываться. Тщательно осмотрите квартиру и решите, сможете ли вы самостоятельно привести ее в нормальный вид.