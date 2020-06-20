15 твитов, в которых люди поделились полезными советами для эффективной жизни

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В основном человек решает проблемы или реагирует на определенные ситуации так, как его этому научили в детстве, то есть по привычке и не особо задумываясь. Но как показывает практика, чаще всего есть гораздо более удобные и эффективные способы взаимодействия с миром, которые превосходят общепринятые установки и правила по всем параметрам.