15 твитов, в которых люди поделились полезными советами для эффективной жизни

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В основном человек решает проблемы или реагирует на определенные ситуации так, как его этому научили в детстве, то есть по привычке и не особо задумываясь. Но как показывает практика, чаще всего есть гораздо более удобные и эффективные способы взаимодействия с миром, которые превосходят общепринятые установки и правила по всем параметрам.

Мы в AdMe.ru считаем, что в любом возрасте нельзя терять в себе детское любопытство и тягу к поиску оригинальных и нестандартных решений. Даже если речь идет о самых банальных проблемах и обстоятельствах.

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Какие жизненные хитрости, очевидные и привычные для вас, но неизвестные большинству людей, вы также могли бы добавить в такую подборку?

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