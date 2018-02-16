15 забавных тортов, которые могли бы поучаствовать в конкурсе «Самый неудачный десерт этого года»

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Чтобы хорошо приготовить еду, нужен талант. А создать хороший десерт — это вообще искусство. Часто кулинарные неудачи — не повод для переживаний, а, наоборот, повод посмеяться от души. Но будьте осторожны, читая эту статью. Тут можно надорвать живот от смеха.

AdMe.ru выбрал для вас 15 самых ярких примеров, когда люди ожидали к празднику получить идеальный десерт мечты, а получилось то, что получилось.

15. Торт на день рождения для бодибилдера

14. Петербуржец заказал для младшей сестры торт с логотипом детского кружка, в котором она занимается

13. Девушка заказала на свадьбу торт в виде подушечки с кольцами

12. Торт-кот выглядит позитивнее, чем оригинал

11. Торт «Базз Лайтер» почти похож

10. Забавная попытка сделать торт-кактус

9. Капитан Америка, видимо, перегрелся

8. Просто Элмо немного устал

7. Смурфику явно пора в отпуск

6. Торт — новая интерпретация Санта-Клауса

5. Торт-акула почти как по рецепту

4. Когда Рождество хотели сделать креативным, но не получилось

3. На втором торте поросята в грязи выглядят даже счастливее

2. Сделал для младшей сестры на день рождения торт «Ариэль»

1. Жена приготовила мне торт на день рождения

Бонус: Эльза, ты ли это?

Может быть, у вас или ваших знакомых тоже был неудачный кулинарный опыт? Делитесь своими историями в комментариях к статье.