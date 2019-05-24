15 странных советов, которые могут выручить в неожиданной ситуации

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Многие из нас получали когда-нибудь нелепые, не подходящие к ситуации и даже откровенно бессмысленные советы. Однако иногда именно они могут дать подсказку, хотя щедрого советчика так и тянет спросить: «Ты сам-то пробовал так делать?»

Мы в AdMe.ru тоже порой встречаем на интернет-просторах странные советы, которые тем не менее работают. Ими делятся обычные пользователи сети.

Мойте ноги холодной водой, когда устали. Если впереди долгий рабочий день и у вас есть доступ к собственной раковине или ванне, снимите обувь и носки, вымойте ноги и наденьте носки обратно, обуйтесь. Это очистит вашу голову и поможет почувствовать себя комфортнее. Звучит глупо, но, черт побери, это творит чудеса. © argielurker

Отжимайтесь, если заложен нос. Всего 8–10 отжиманий его очистят. © Pilot_Scott

Разожмите челюсть, разведите руки в стороны, опустите плечи и вдохните. Сделав это, вы поймете, насколько были напряжены. © Tehsyr

У меня есть лайфхак «как не делать глупостей». Прежде чем что-то сделать, я спрашиваю себя, будет ли это делать идиот. Если ответ «да», то я этого не делаю. © EmotionalRangeOfTsp

Когда вы не можете заснуть, потому что ваш мозг думает о миллионах вещей одновременно, сделайте следующее: выберите букву алфавита; досчитайте до 8; придумайте слово, которое начинается на эту букву; снова досчитайте до 8; придумайте еще одно слово на ту же самую букву, повторите еще раз... Вы отвлечетесь, мозг устанет и сон придет быстрее. © old_gold_mountain

Если это займет не более 5 минут, сделайте это прямо сейчас. © kDa85

Если вы подержите свежевыбритую кожу под холодной водой, это избавит вас от вросших волосков. © VHStape89

Чтобы предотвратить приступ паники или беспокойства, я держу плечи расправленными. Когда человек боится или паникует, его тело само стремится свернуться в защитную позу эмбриона. Расправив плечи, я чувствую, что сознательно возвращаю себе контроль над ситуацией и остаюсь на связи с реальностью. Это работает в моем случае, может сработать и в вашем. © coralclouds



Развернув плечи назад, мы открываем дыхательные пути, не душим себя напряженными плечами. Это помогает вдохнуть полной грудью. © MedjoolStudent

Говорите комплименты людям за их спинами. Звучит глупо, но творит чудеса. © La_Lechuga

Каждый раз, когда я чувствовал себя подавленным, мой сосед по комнате советовал мне принять душ, вымыться и надеть чистую одежду. Я всегда думал: «Как это поможет мне почувствовать себя лучше? Я просто хочу погрязнуть в своей печали!» Но однажды я испробовал этот совет, потому что у меня не было других вариантов. После душа я почувствовал себя лучше и увереннее думал о том, в какой ситуации я находился. © nervousentity

Выключите его и включите снова. © AbysmalVixen

Подбрасывайте монетку, принимая решения. Выберите тот результат, на который надеялись, когда еще не знали, что вам выпало. Теперь мне не нужно даже подбрасывать монету, я стал гораздо решительнее! © eventstranspired

Моя мама говорит, чтобы я не скупился при покупке вещей, которые отделяют меня от земли: шины, обувь, матрас. Наконец-то я приобрел хорошую недешевую обувь, и жизнь стала ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Эта обувь служит намного дольше, и моя осанка тоже улучшилась. Думаю, мама не ошибается и насчет шин с матрасами. © KalePanic-

Задержите дыхание на 30 секунд, затыкая уши, чтобы избавиться от икоты. Работает. Каждый раз. © Cortexaphantom

Если вы находитесь в очень сложной ситуации и не можете даже заботиться о себе (хорошо питаться, вовремя ложиться спать, регулярно ходить в душ и прочее), представьте, что вы демон, живущий в чужом теле. Знаю, звучит очень глупо, но кто-то дал мне этот совет, и он работает очень хорошо. Такой подход заставляет вас считать ваше тело ценным активом и поддерживать себя. © Crowfooted

А какие странные, но работающие советы приходилось слышать вам? Предлагаем вам поделиться с нами в комментариях.