15 способов украсить новогодний стол так, что все обалдеют

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Что главное в новогодних праздниках? Не подарки и не елка. И даже не шампанское. Главное — это настроение чуда и волшебства. Лучше всего оно «ловится» в приготовлениях, которые сами по себе уже часть праздника и новогодней магии. Мы в AdMe.ru собрали для вас простые и милые идеи, которые помогут и настроение создать, и превратить встречу Нового года в настоящий праздник для семьи и гостей.

Салфетки-елки

Для создания новогоднего настроения во время праздничного ужина можно сложить салфетки в виде елочек. Подойдет любая текстильная или большая бумажная салфетка, лучше ярких цветов. Делать очень просто — смотрите наше видео.

Нежная зелень и гирлянды из лампочек

Нежное и романтическое настроение создадут хвойные растения в маленьких горшочках или веточки гипсофилы (все можно недорого купить в цветочном магазине) и гирлянда из крупных лампочек.

Сервировка в виде снеговиков

С помощью тарелок, приборов, кусочка морковки, оливок и цветных салфеток можно соорудить перед каждым гостем милого снеговика.

Еловые ветки

Еловые, пихтовые или можжевеловые ветки, уложенные в центре стола и украшенные свечами, — это стильно и ароматно. Кстати, в качестве альтернативы свечам можно перевить еловые ветки светящейся елочной гирляндой.

Яблочные свечи

Красные яблочки и греющие свечи — интересное и необычное украшение для новогоднего стола. Нужно ножом или другим подручным инструментом вычистить отверстие по диаметру свечи там, где плодоножка. И... собственно, все. Подробнее здесь.

Бумажные снежинки и свечи в снегу

Еще одна отличная идея — разложить по столу бумажные снежинки, дополнив их свечами и шишками. Обратите внимание: свечи и шишки стоят в баночках с крупной солью, как будто в снегу. Кстати, можно пойти еще дальше и сделать скатерть из снежинок, скрепив их между собой маленькими кусочками скотча. Не очень практично, но на один вечер, для создания снежно-волшебного настроения, самое то.

Именные бокалы с новогодними шариками

Если к вам на ужин придут гости, то здорово будет сделать для них праздничные именные бокалы — вроде мелочь, а приятно. Для этого нужно вырезать из картона разноцветные елочные шары с прорезью и написать на каждом имя гостя.

Список новогодних развлечений

На фото — идея для детского праздника, но вполне можно перенести ее на взрослую вечеринку, нарисовав перед каждым из гостей список: написать на бумажке желание и съесть ее под бой курантов, станцевать на столе или рассказать Деду Морозу анекдот с табуретки.

Бокалы и шары

Почему бы не собрать вместе символы Нового года — свечи, шарики и бокалы, конечно же, — и не сделать яркие, искрящиеся и переливающиеся подсвечники? К тому же работы здесь примерно на 2 минуты. А как будет уютно сидеть в этом круге теплого мерцания, если приглушить в комнате верхний свет.

Свечи и подсвечники всех форм и размеров

Что лучше справится с созданием новогоднего настроения, чем изготовление подсвечника для праздничного стола своими руками? «Одежду» для свечек на верхнем левом фото можно сделать из старых свитеров (или специально связать).

Плавающие свечи невероятно эффектно смотрятся в темной комнате — замороженная клюква и веточки из цветочного магазина вам в помощь.

Для свечи слева внизу использован лист из нотной тетради, но можно взять красивую журнальную страницу или картон с рисунком и оклеить им банку.

Красный и зеленый — цвета Нового года и Рождества, и клюква с еловыми ветками будет смотреться очень нарядно.

Елочки

Разноцветные елочки — веселая и нарядная идея для украшения стола. Такую рощицу можно сделать из конусов упаковочной бумаги или собрать из трюфельных конфеток и зубочисток, к которым скотчем прикреплены треугольники картона или цветной бумаги с рисунком (можно просто зеленые).

Печеньки

Для украшения стола можно положить на тарелку каждому гостю именную печеньку в виде сердечка, елочки и елочного шара с начальной буквой его имени.

Милые мелочи

Иногда достаточно детали, чтобы создать настроение. Например, бумажной снежинки на краю бокала или ледяной крепости, сложенной из кусочков сахара.

Украшения из апельсинов

Апельсины и гвоздика наполнят ваш дом свежим и пряным ароматом, а еще это сочетание оранжевого и коричневого выглядит очень красиво. Можно просто украсить апельсины звездочками гвоздики, которые легко втыкаются в кожицу. А можно смастерить подсвечники, как на нижней фотографии. Делать их несложно — для начала нужно надрезать кожуру апельсина пополам и аккуратно снять обе половинки ложкой. Подробное руководство с фотографиями смотрите в этом блоге.

Новогодние закуски

Мы сейчас не предлагаем лепить разноцветного петуха из майонезного салата — это сложно, долго и, если честно, часто нелепо. Но мы нашли элегантные идеи новогодних закусок, над которыми, во-первых, не нужно долго корпеть; во-вторых, они получаются у всех; в-третьих, они действительно симпатичные.

Легкий салат из рукколы, черри, болгарского перца, креветок и медово-горчичной заправки в виде новогодней елочки. Такой порционный салат можно поставить перед каждым гостем.

Или можно красиво подать сырную тарелку (или мясную нарезку), проложив ее хвойными веточками или можжевельником и вырезав звездочку из сыра.

Очень неплохая идея подачи сырного салата с миндалем. Он, конечно, не станет основным блюдом, но разнообразит закуски. А внешний вид сделает его изюминкой стола.