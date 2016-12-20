15 способов украсить новогодний стол так, что все обалдеют
Что главное в новогодних праздниках? Не подарки и не елка. И даже не шампанское. Главное — это настроение чуда и волшебства. Лучше всего оно «ловится» в приготовлениях, которые сами по себе уже часть праздника и новогодней магии.
Мы в AdMe.ru собрали для вас простые и милые идеи, которые помогут и настроение создать, и превратить встречу Нового года в настоящий праздник для семьи и гостей.
Салфетки-елки
Для создания новогоднего настроения во время праздничного ужина можно сложить салфетки в виде елочек. Подойдет любая текстильная или большая бумажная салфетка, лучше ярких цветов. Делать очень просто — смотрите наше видео.
Нежная зелень и гирлянды из лампочек
Нежное и романтическое настроение создадут хвойные растения в маленьких горшочках или веточки гипсофилы (все можно недорого купить в цветочном магазине) и гирлянда из крупных лампочек.
Сервировка в виде снеговиков
С помощью тарелок, приборов, кусочка морковки, оливок и цветных салфеток можно соорудить перед каждым гостем милого снеговика.
Еловые ветки
Еловые, пихтовые или можжевеловые ветки, уложенные в центре стола и украшенные свечами, — это стильно и ароматно. Кстати, в качестве альтернативы свечам можно перевить еловые ветки светящейся елочной гирляндой.
Яблочные свечи
Красные яблочки и греющие свечи — интересное и необычное украшение для новогоднего стола. Нужно ножом или другим подручным инструментом вычистить отверстие по диаметру свечи там, где плодоножка. И... собственно, все. Подробнее здесь.
Бумажные снежинки и свечи в снегу
Еще одна отличная идея — разложить по столу бумажные снежинки, дополнив их свечами и шишками. Обратите внимание: свечи и шишки стоят в баночках с крупной солью, как будто в снегу. Кстати, можно пойти еще дальше и сделать скатерть из снежинок, скрепив их между собой маленькими кусочками скотча. Не очень практично, но на один вечер, для создания снежно-волшебного настроения, самое то.
Именные бокалы с новогодними шариками
Если к вам на ужин придут гости, то здорово будет сделать для них праздничные именные бокалы — вроде мелочь, а приятно. Для этого нужно вырезать из картона разноцветные елочные шары с прорезью и написать на каждом имя гостя.
Список новогодних развлечений
На фото — идея для детского праздника, но вполне можно перенести ее на взрослую вечеринку, нарисовав перед каждым из гостей список: написать на бумажке желание и съесть ее под бой курантов, станцевать на столе или рассказать Деду Морозу анекдот с табуретки.
Бокалы и шары
Почему бы не собрать вместе символы Нового года — свечи, шарики и бокалы, конечно же, — и не сделать яркие, искрящиеся и переливающиеся подсвечники? К тому же работы здесь примерно на 2 минуты. А как будет уютно сидеть в этом круге теплого мерцания, если приглушить в комнате верхний свет.
Свечи и подсвечники всех форм и размеров
Что лучше справится с созданием новогоднего настроения, чем изготовление подсвечника для праздничного стола своими руками?
- «Одежду» для свечек на верхнем левом фото можно сделать из старых свитеров (или специально связать).
- Плавающие свечи невероятно эффектно смотрятся в темной комнате — замороженная клюква и веточки из цветочного магазина вам в помощь.
- Для свечи слева внизу использован лист из нотной тетради, но можно взять красивую журнальную страницу или картон с рисунком и оклеить им банку.
- Красный и зеленый — цвета Нового года и Рождества, и клюква с еловыми ветками будет смотреться очень нарядно.
Елочки
Разноцветные елочки — веселая и нарядная идея для украшения стола. Такую рощицу можно сделать из конусов упаковочной бумаги или собрать из трюфельных конфеток и зубочисток, к которым скотчем прикреплены треугольники картона или цветной бумаги с рисунком (можно просто зеленые).
Печеньки
Для украшения стола можно положить на тарелку каждому гостю именную печеньку в виде сердечка, елочки и елочного шара с начальной буквой его имени.
Милые мелочи
Иногда достаточно детали, чтобы создать настроение. Например, бумажной снежинки на краю бокала или ледяной крепости, сложенной из кусочков сахара.
Украшения из апельсинов
Апельсины и гвоздика наполнят ваш дом свежим и пряным ароматом, а еще это сочетание оранжевого и коричневого выглядит очень красиво. Можно просто украсить апельсины звездочками гвоздики, которые легко втыкаются в кожицу. А можно смастерить подсвечники, как на нижней фотографии. Делать их несложно — для начала нужно надрезать кожуру апельсина пополам и аккуратно снять обе половинки ложкой. Подробное руководство с фотографиями смотрите в этом блоге.
Новогодние закуски
Мы сейчас не предлагаем лепить разноцветного петуха из майонезного салата — это сложно, долго и, если честно, часто нелепо. Но мы нашли элегантные идеи новогодних закусок, над которыми, во-первых, не нужно долго корпеть; во-вторых, они получаются у всех; в-третьих, они действительно симпатичные.
Легкий салат из рукколы, черри, болгарского перца, креветок и медово-горчичной заправки в виде новогодней елочки. Такой порционный салат можно поставить перед каждым гостем.
Или можно красиво подать сырную тарелку (или мясную нарезку), проложив ее хвойными веточками или можжевельником и вырезав звездочку из сыра.
Очень неплохая идея подачи сырного салата с миндалем. Он, конечно, не станет основным блюдом, но разнообразит закуски. А внешний вид сделает его изюминкой стола.