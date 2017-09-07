15 способов применения пищевой соды, о которых мало кто знает

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Отгадайте загадку: купил 10 лет назад, а до сих пор не кончилась. Речь идет о соде! Бикарбонат натрия, порошок с мелкими кристалликами, действительно может десятилетиями стоять на полке и совершенно не использоваться. А зря! AdMe.ru собрал для вас 15 необычных способов, которые точно заставят вас наконец-то достать с полки пищевую соду и использовать ее.

1. Натуральный дезодорант

Если вы по каким-либо причинам не можете использовать магазинное средство от запаха пота, смешайте в отдельной емкости воду с содой или просто возьмите щепотку соды и наносите под мышки. Аналогичным образом можно устранить и запах ног.

2. Снятие зуда

После укусов насекомых или ожогов ядовитыми растениями можно наносить кашицу из соды и воды на пораженные участки, что поможет быстро снять неприятные ощущения.

3. Устранение изжоги

Для устранения изжоги можно выпить смесь из половины стакана воды и 1 ч. л. соды или немного молока с щепоткой соды. Также можно воспользоваться следующим рецептом: 100 мл воды, 1/4 ч. л. соды, 1/4 ч. л. лимонной кислоты (или немного лимонного сока), 1/2 ч. л. сахара.

4. Натуральный скраб

Рецепт № 1. Для осветления кожи. 1 ст. л. соды, 1 ч. л. лимонного сока, 4–5 капель масла чайного дерева. Смешать, нанести на лицо и хорошо помассировать с использованием специальной массажной щетки. Рецепт № 2. От черных точек. 1ч. л. соды, 0,5 ч. л. меда, можно добавить немного растительного масла. Смешать, нанести на проблемные зоны на 5 минут, затем помассировать и смыть. Рецепт № 3. От морщин. Смешайте 2 ч. л. соды и 1 ч. л. кокосового масла. Тщательно помассируйте лицо в течение 5–7 минут, смойте теплой водой. Повторяйте 1–2 раза в неделю.

5. Для роста волос

Смешайте 9 ст. л. воды и 3 ст. л. соды, наносите смесь с помощью бутылочки с аппликатором на корни и волосы, помассируйте. Затем нанесите смесь из воды и яблочного уксуса, помассируйте и смойте. Такая смесь делает волосы блестящими и здоровыми.

6. От растяжек на коже

Регулярный массаж с этим средством поможет быстрее регенерироваться тканям. Смешайте 3 ст. л. пищевой соды, сок половины лимона, проводите регулярный массаж проблемных зон.

7. Избавление от неприятного запаха изо рта

и зубного налета

Смешайте 2 ч. л. пищевой соды, сок лайма, добавьте полстакана воды и полоскайте рот, если почувствуете неприятный запах. Можно воспользоваться также раствором из воды и 3–4 ст. л. пищевой соды.

8. От мозолей и неприятного запаха рук

Теплые ванночки с содой пару раз в неделю избавят вас от огрубевших участков кожи на руках и ногах. А если потереть содой руки и разделочную доску, можно устранить неприятные запахи чеснока или рыбы после приготовления пищи.

9. От грибка на кафеле

Смешайте по одной части воды и уксуса, в отдельной емкости также смешайте 3 части пищевой соды и 1 часть перекиси водорода. Затем распылите на швы между плитками сначала получившуюся жидкость, а затем протрите получившейся кашицей. Обязательно проверьте перед применением реакцию этих смесей где-то в незаметной области.

10. От неприятного запаха в холодильнике

Просто поставьте на полку в холодильник на пару суток стеклянную чашку с содой.

11. Для блеска ювелирных изделий

Смешайте 3 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. воды и почистите ваши драгоценности с помощью зубной щетки, а затем промойте холодной водой.

12. Для избавления от нарывов

Парьте дважды в день по 15–20 минут пострадавший участок тела в растворе из соды, соли и теплой воды из расчета: на 1 ст. воды по 1 ч. л. соды и соли.

13. Для заживления ожогов

Растворите в ванне с прохладной водой 1/2 ст. пищевой соды, это поможет успокоить солнечные ожоги. Снять местную боль можно с помощью аппликаций из соли и теплой воды.

14. Чтобы быстрее сварить горох, фасоль

Просто добавьте в кастрюлю щепотку пищевой соды, и бобы сварятся быстрее, особенно это актуально, если бобы старые.

15. Для чистки зубов

Пищевая сода — это отличное абразивное вещество, потому часто использовать ее нельзя. Можно добавить немного соды на щетку с зубной пастой и провести чистку в обычном режиме. Или воспользуйтесь таким рецептом: намочите зубную щетку, посыпьте ее содой и капните 2–3 капли лимонного сока, затем проведите обычную чистку.