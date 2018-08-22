15 способов превратить вещь из обычного магазина в дизайнерскую без лишних трат

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Наверное, каждой девушке знакома ситуация, когда одежда хорошая, а надевать ее не хочется или из-за размера, или из-за фасона. Мы хотим предложить вам преобразить такие вещи. Вы узнаете, как из скучного свитшота сделать красивый и женственный, как превратить безразмерное платье в прекрасный топ, как добавить яркие акценты на обычные футболки и еще много других не сложных для исполнения приемов.

Мы в AdMe.ru считаем, что любую вещь можно превратить в конфетку, и хотим поделиться советами, как это сделать.

1. Бархатный бант

Чтобы украсить свой свитшот такой простой деталью, потребуется не больше 15 минут, а получится очень милая обновленная вещь.

2. Яркая деталь

Пришив ленточки ярких цветов на футболку, вы превратите обычную вещь из масс-маркета в нечто уникальное.

3. Топ из платья

Наверняка почти у каждой девушки есть ненужное платье, которое или не подошло по размеру, или просто не нравится. Вот пример, как из него можно сшить прекрасную блузку.

4. Декор бахромой

Обычная синяя джинсовка слишком скучная и хочется ярких красок? Тогда эта идея переделки для вас, понадобятся лишь сама куртка, пара метров бахромы и немного терпения.

5. Переделка спинки

Придать пикантности вашему свитеру очень просто: нужно просто вырезать часть спинки. Как это сделать, можно узнать здесь.

6. Украшение вышивкой

Если вы очень терпеливы и любите переделывать свои вещи, воспользуйтесь этим руководством, в котором рассказано, как можно украсить обычную джинсовую куртку вышивкой.

7. Топ из футболки

Превратить обычную футболку в романтичный топ очень просто — особых умений не потребуется.

8. Снуд из свитера

У вас есть старый свитер, выбросить который не поднимается рука? Тогда воспользуйтесь этой инструкцией, и он легко превратится в снуд, который идеально дополнит ваш зимний образ.

9. Украшение юбки воланом

Эта идея подойдет для тех, кто хочет подарить вторую жизнь своей юбке или просто украсить обычную модель из масс-маркета.

10. Маленькие помпоны

Чтоб обновить надоевшие джинсы, просто купите ленту с маленькими помпончиками и пришейте ее по боковым швам и к карманам.

11. Вышивка на шапке

Сейчас очень популярны шапки с различными нашивками и вышивками, но порой их цена неоправданно высока, а качество оставляет желать лучшего. Поэтому мы предлагаем сделать такую шапку самим. Для этого вам нужна хорошая шапка и вышивка, которую можно или купить, или сделать своими руками.

12. Рукава в горошек

Обновить старый свитер можно, пришив к нему небольшие помпончики, которые можно купить в любом магазине для рукоделия.

13. Мини-юбка из джинсов

Дайте своим шортам или джинсам вторую жизнь, превратив их в модную сейчас джинсовую юбку.

14. Кеды с вышивкой

Сейчас весьма популярна обувь с вышивкой, однако стоит она, как правило, довольно дорого. Украсив свои кеды из текстиля собственноручно сделанными узорами, вы получите дизайнерскую вещь без переплат.

15. Вязаные сердца на локтях

Если ваш любимый свитер протерся на локтях, не спешите расставаться с ним. Фигурная заплатка в виде вязаного сердечка не только продлит жизнь свитеру, но и украсит его.

А доводилось ли вам превращать обычные вещи в уникальные?