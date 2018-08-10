15 крутых бытовых хитростей, для которых понадобится только то, что есть у вас под рукой

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Пуговицы нужны не только для того, чтобы застегивать одежду, коктейльные трубочки пригодятся не только на вечеринке, а формочки для выпечки могут гораздо больше, чем просто вмещать в себя ваши вкуснейшие кексы. Сомневаетесь? Тогда эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru проверили несколько бытовых хитростей, которые были придуманы людьми, твердо уверенными в том, что у каждой вещи есть множество функций.

15. Чтобы стекло не потело

Все еще выбрасываете пакетики из коробок с обувью? Наверняка вы просто не знаете об их крутых свойствах. К примеру, если разложить эти мешочки возле лобового стекла в автомобиле, оно перестанет запотевать. Все дело в том, что в этих крошечных упаковках находятся шарики силикагеля, который прекрасно впитывает влагу.

14. Чтобы избавиться от влажности в спортивной сумке

Если поместить пакетики силикагеля в спортивную сумку, они впитают большую часть влаги и избавят вещь от неприятного запаха.

13. Чтобы одежда не соскальзывала с вешалок

Некоторые вещи очень плохо держатся на плечиках. Чтобы не дать любимому свитеру соскользнуть с вешалки, достаточно надеть на нее канцелярские резинки так, как показано на фото. Резинки станут «барьером», преодолеть который одежде станет гораздо сложнее.

12. Чтобы наушники не путались

Из винной пробки можно сделать компактный держатель для наушников. Сделайте надрезы с обоих концов пробки;

Проденьте в образовавшуюся расщелину проводки, ведущие к динамикам наушников;

Смотайте оставшуюся часть шнура вокруг пробки;

Закрепите часть провода, ведущую к штекеру, во второй расщелине.

11. Чтобы закрыть пакет

Из двух коктейльных трубочек можно сделать удобный замок для пакетов, которые нельзя завязать. Вот что для этого нужно: Возьмите коктейльную трубочку и накройте ее краем пакета так, как показано на фото;

Разрежьте вторую трубочку по периметру;

Наложите разрезанную трубочку поверх края пакета.

10. Чтобы подолгу не искать сережки

Чтобы в шкатулке с украшениями не было бардака и не приходилось искать пару к сережке, можно хранить серьги, продев их через пуговицу. Так сережки из одного комплекта всегда будут оставаться рядом.

9. Чтобы почистить кастрюлю

Сетки, в которых продаются фрукты и овощи, вы можете использовать повторно. Например, с их помощью можно отмыть металлическую посуду, не поцарапав ее.

8. Чтобы удобно хранить мешки

Картонные коробки из-под салфеток также могут получить вторую жизнь: к примеру, в них удобно хранить мешочки и небольшие пакеты. Можно использовать разные коробки для разных видов мешков.

7. Чтобы не терять мелочи

Из деталей LEGO можно смастерить удобный держатель для мелочей. Закрепите одну длинную деталь там, где вам удобно, а маленькие детальки прикрепите к мелочам, которые теряете чаще всего, например к ключам. Кстати, руки человечков из классических наборов отлично подходят к некоторым проводам, поэтому они могут подержать, например, шнур от вашей зарядки.

6. Чтобы невидимки были в порядке

Пожалуй, никто еще не придумал более удобный футляр для невидимок, чем упаковка от tic tac. В этой пластиковой коробочке заколки всегда будут в порядке. К тому же доставать их оттуда очень просто.

5. Чтобы бутылки не катались по полке холодильника

Существует множество вариантов использования канцелярских зажимов. Вот один из них: закрепите на полке холодильника один большой зажим и положите рядом с ним бутылку или жестяную банку. Вы даже можете составить из них целую пирамиду: банки будут упираться в зажим и не раскатятся по всей полке.

4. Чтобы свечи не пачкали поверхность стола

Романтический ужин при свечах можно устроить даже в том случае, если в вашем доме нет ни одного подсвечника. Если свечи достаточно устойчивые, вместо подсвечников можно использовать силиконовые формы для выпечки: они защитят стол от потеков воска. К формочкам воск, кстати, практически не прилипает, поэтому почистить их и дальше использовать по назначению будет совсем несложно.

3. Чтобы одежда не электризовалась

Раньше мы никогда не слышали об этом методе, но проверили, и он оказался рабочим. Итак, чтобы электризующаяся одежда перестала липнуть к телу, достаточно закрепить на ее внутренней стороне металлическую булавку.

2. Для приятного аромата

Если зажечь свечки-таблетки в чашках, наполненных зернами кофе, зерна начнут нагреваться и издавать едва уловимый приятный кофейный аромат.

1. Чтобы быстро порезать яйца

Резать яйца вручную довольно хлопотно: они постоянно разваливаются на части. В этом случае на помощь хозяйкам приходит яйцерезка, но даже в ней придется резать каждое яйцо по отдельности. А покрошить одновременно все яйца без лишних усилий можно с помощью мелкой решетки для гриля.