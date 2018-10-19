15 способов быстро избавиться от неприятного запаха обуви

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Неприятный запах ног — вопрос не только эстетический. Если вы не боретесь с повышенной потливостью, то шансы на «знакомство» с микозом и другими неприятными заболеваниями стоп взлетают до небес. Однако существуют простые способы избавления от этой назойливой проблемы без применения дорогостоящих средств.

AdMe.ru расскажет о том, как победить неприятный запах обуви и стоп.

1. Избегайте тесной обуви

Узкая обувь препятствует испарению влаги с поверхности кожи. А теплая и темная среда довершает начатое: развиваются бактерии, ответственные за неприятный запах. Для того чтобы ноги не потели, необходимо носить обувь по размеру. Кроме того, обувь должна быть сделана из дышащих материалов, со съемными стельками, которые при необходимости можно стирать.

2. Ополаскиватель для полости рта

Ополаскиватели для полости рта можно использовать для профилактики потливости ног. Следует принимать ванночки из 1 части ополаскивателя и 2 частей воды в течение 40 минут, а по завершении процедуры протереть ноги насухо. Специалисты рекомендуют проводить такое лечение курсами. Подробнее о соотношении ингредиентов можно прочитать здесь.

3. Угольные фильтры

Для того чтобы устранить неприятный запах из обуви, достаточно воспользоваться любым фильтром, который содержит активированный уголь (фильтры для воды или поглотители запаха для холодильника тоже подойдут). Просто оставьте емкость с углем внутри обуви на ночь — и запаха как не бывало. Совет: не забывайте сушить фильтры после использования.

4. Сода и кукурузный крахмал

Сода и кукурузный крахмал отлично впитывают влагу и устраняют причину неприятного запаха ног. Использовать их можно двумя способами: После душа обработайте сухие ноги содой или крахмалом между пальцами: это поможет избежать чрезмерного потоотделения.

Для борьбы с запахом от обуви обработайте ее внутреннюю поверхность содой: она впитает лишнюю влагу, а кроме того, окажет антибактериальный и дезодорирующий эффект.

5. Увлажняющий лосьон

Увлажнение играет важную роль в борьбе с повышенной потливостью. Одной из причин гипергидроза является огрубевшая кожа стоп, в которой скапливаются бактерии. Чтобы не допустить образования трещин и натоптышей, а следовательно, и неприятного запаха, необходимо каждый вечер наносить на ноги увлажняющий лосьон. Эта процедура должна стать регулярной.

6. Спортивные носки

Спортивные носки снабжены специальными вставками, которые помогают отводить влагу с поверхности кожи. К тому же в них используются высокотехнологичные волокна, устраняющие избыток влаги. Избегайте носков из чистого хлопка: они, конечно, впитывают пот, но тем не менее он остается в близком контакте со стопами, что способствует появлению неприятного запаха.

7. Соль

Ванночки с добавлением соли способствуют сужению пор и борются с бактериями на поверхности стоп. Рецепт такой ванночки прост: в 4 стаканах теплой воды необходимо растворить 1/2 стакана соли. Причем подойдет как столовая, так и морская или английская соль.

8. Сушите обувь на солнце

Бактерии и грибки, которые со временем образуются в обуви, боятся ультрафиолета. Для того чтобы избавиться от микроорганизмов и запаха или предупредить их появление, нужно периодически сушить обувь на солнце. Хорошей альтернативой солнечному свету может стать ультрафиолетовая сушилка для обуви.

9. Соблюдайте диету

Некоторые продукты провоцируют повышенное потоотделение. Если вы собираетесь на важную встречу и хотите чувствовать себя на все сто, откажитесь от острых блюд, кофе и чая. Пища, богатая углеводами, также провоцирует рост грибков на коже.

10. Мятный скраб

Мятный скраб для ног не только борется с запахом, но еще улучшает кровообращение и отшелушивает ороговевшие частички кожи. Для его изготовления понадобятся простые ингредиенты: 1 ст. л. кукурузной муки;

2 ч. л. сушеной мяты;

1 ст. л. натурального йогурта;

5 капель эфирного масла мяты перечной;

сок одного лимона. Все компоненты нужно смешать до образования зернистой массы и нанести на стопы. Массируйте ноги в течение 5–10 минут, а затем смойте скраб и вытрите ноги насухо.

11. Загляните в шкафчик с пряностями

Приправы и пряности, которые есть дома почти у каждого, тоже неплохо борются с запахом ног. Корица обладает антибактериальными свойствами. По некоторым данным, эфирные масла, содержащиеся в ней, убивают до 90 % бактерий. Эфирное масло или порошок из корицы можно добавлять в ножные ванны.

Тимьян — мощный природный антисептик. В давние времена врачи использовали его для обеззараживания ран. Теплые ванны с тимьяном обладают сильным дезодорирующим эффектом.

Мята перечная, помимо антибактериальных и антисептических свойств, обладает ярко выраженным свежим ароматом.

12. Соблюдайте сроки ношения обуви

Спортивную обувь нельзя носить дольше 3 лет. Несмотря на уход и стирку, грязь впитывается в материалы, из которых сделана обувь, и служит питательной средой для бактерий. Если вы занимаетесь спортом в кедах или кроссовках в среднем по 30 минут в день и не менее 4–5 раз в неделю, то новую пару необходимо покупать один раз в полгода.

13. Перекись водорода и марганец

Своевременная дезинфекция обуви защитит от заболевания микозом (одна из причин неприятного запаха ног), а в случае его появления убьет споры грибка. Для того чтобы провести антигрибковую обработку в домашних условиях, понадобится марганцовка. Растворите несколько кристаллов марганцовки в воде и обработайте внутреннюю поверхность обуви с помощью ватного диска.

14. Контрастные ванны для ног

Контрастные ванночки для ног благоприятно действуют на работу потовых желез. Благодаря чередованию теплой и холодной воды улучшается кровообращение, повышается тонус сосудов, а неприятный запах ног исчезает. Не забывайте о противопоказаниях: это варикозное расширение вен, период беременности, сахарный диабет и некоторые другие случаи.

15. Пакетики силикагеля

Небольшие пакеты с круглыми шариками, которые производители вкладывают в коробки с новой обувью, пригодятся для борьбы с запахом в обуви старой. Материал, из которого состоят шарики, называется силикагель: он впитывает и удерживает влагу. Для этих целей подойдет в том числе и наполнитель для кошачьего лотка из силикагеля. Возьмите 1–2 ст. л. наполнителя и оставьте его в обуви на ночь — к утру запах исчезнет.