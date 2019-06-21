15 советов от пользователей сети, которые точно знают, как упростить эту жизнь

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Изобретательные пользователи интернета, для которых не существует таких понятий, как «проблема» и «трудности», поделились своими хитростями. Среди них найдется совет для каждого. После прочтения твитов из подборки можно будет уже не волноваться об укусах насекомых, а хлопоты, связанные с покупкой удобной обуви, исчезнут навсегда.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться народной смекалкой и уже пополнили свою копилку лайфхаков новыми находками.

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4 месяца лежала в больнице, 16-летний сын остался с папой. За это время муж научил сына все свои более-менее серьезные просьбы преподносить в виде презентации в PowerPoint с аргументами за и против, рисками и ценой вопроса. Сейчас ребенок выступал перед нами с презентациями о том, почему нам нужна собака и почему мы должны отпустить его на дачу к другу с ночевкой. © Подслушано

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Бабушка научила очень просто снимать зуд от укуса насекомого: берете кусочек ваты, макаете в обычный столовый 9-процентный уксус и смачиваете укушенное место. Через 20 секунд ничего не чешется. Через 2 минуты нет даже следа. Не нужно никаких нагретых ложек, никаких мазей и кремов. Помогает при укусах мошкары, комаров, блох, клопов и ос. Не работает только с пчелами. © DerMeister1985

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Принес парень ноутбук на чистку. Когда забирал его, стал светить фонариком на винт и что-то внимательно рассматривать. Я поинтересовался, на что он там смотрит. Парень объяснил, что носил как-то ноутбук чистить, а его просто компрессором продули, не разбирая. Теперь он в шляпку винтика клеит немного пластилина. Кстати, хороший вариант, чтобы понять, разбирали ваш ноут или нет. © gromt

6.

Когда затеваю в доме уборку, использую стиральную машину как таймер: пока она стирает, нужно успеть убраться, приготовить еду и помыть посуду, ни на что не отвлекаясь. Очень помогает быстро все сделать и не растягивать наведение порядка на целый день. © Podslyshano

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Все призванные в ряды ВС РФ один день рождения празднуют в армии. Стали думать, как поздравить сына, если часть находится за 1 000 км. Нашли объявление «Муж на час» в том городе и предложили купить апельсинов-мандаринов-шоколадок-сгущенки, а потом доставить их в часть. Какая разница — прибивать полочку или привезти посылку. В итоге сын получил подарок, а мужик — новый вид бизнеса. © PyirnPG

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Хожу на свидания с мужем. Живем вместе уже 8 лет, страсти поутихли. Где-то раз в год он уезжает жить к своим родственникам, и мы недели 2 встречаемся, общаемся в интернете, пишем друг другу шуточки, ужинаем в кафе, и все снова так, как в начале отношений. Потом начинаем жить вместе, погружаемся в быт. Это очень помогает сохранить свежесть чувств. © Подслушано

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Нашел решение для быстрой продажи вещей на сайтах. Сначала определяю минимальную сумму, за которую отдал бы вещь, допустим ₽ 2 000. В объявлении повышаю ее и ставлю ₽ 2 200. Когда покупатель звонит, я уточняю у него цену, якобы забыл, сколько было указано в объявлении, и называю ₽ 2 000. Никто еще не поправил, и все считают, что это удача и надо скорее брать, пока я не очухался. Приезжают молниеносно, суют ₽ 2 000 и, довольные своим «обманом», уезжают. © Agrimishutka43

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Лайфхак для желающих найти нормальный туалет в городе. Вводим поисковый запрос типа «тренинг». Сразу же находится тысяча адресов вокруг. Далее надо идти по ближайшему адресу и сказать охранникам: «Я на тренинг». После посещения туалета, который в таких центрах обязательно есть, тренинг можно считать удавшимся. © Kzueirf

13.

С парнем собираемся покупать пустую квартиру, без ремонта и отделки. Долго выбирали, что же будет в комнатах. Дизайнеры предлагали запредельные цены и полную безвкусицу. Нашли выход: скачали Sims и посмотрели готовые комнаты. Огонь! © Подслушано

14.

Всегда, когда покупаю новые кроссы, прыгаю в длину, как будто сдаю школьный норматив. Если больно стопам, значит, кроссовки отстой: стелька дешевая, пошив неудачный. Если не больно, то хожу в новеньких с максимальным комфортом, как будто плыву. Выглядит, может, и странно, но зато метод безошибочный. © Подслушано

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Какой лайфхак показался вам наиболее интересным? Есть ли у вас подобные необычные советы и хитрости?