15 советов для крепкого сна и легкого пробуждения
Ничто другое так не клонит в сон, как осенняя погода. Но иногда вы ходите целый день, мечтая о подушке, а стоит прилечь, как сна ни в одном глазу. Достаточно знакомая ситуация для многих из нас.
Мы в AdMe.ru рады поделиться с вами способами, помогающими быстро и крепко заснуть, а на утро чувствовать себя свежими и прекрасно отдохнувшими.
- Ешьте продукты, содержащие магний. Научные исследования показывают, что потребление магния оказывает хорошее влияние на крепкий сон в течение всей ночи. Например, поешьте тыквенные семечки или шпинат.
- Дневной сон в течение 10-30 минут благотворно влияет на сон ночной. Важно четко контролировать время, больше 30 минут уже не пойдет на пользу.
- Ваша кровать предназначена только для сна и отдыха. Не программируйте свой организм на то, что постель — это еще и обеденный или рабочий стол.
- Прохлада в спальной комнате. 15-20 градусов тепла — идеальная температура для крепкого сна.
- Примите горячий душ или ванну перед сном. Это способствует расслаблению организма.
- Установите четкое время пробуждения даже в выходные дни. Многим из нас хочется в свободные дни хорошенько и подольше поспать, но это может привести к сбою в ритме, к плохим и беспокойным снам.
- Наверстайте упущенное. Так случилось, что в последние дни вы ложились позднее обычного? Верните вашему организму пропущенное им время сна. Это не значит, что стоит впадать в спячку на сутки, просто в один из дней лягте на один час раньше.
- Не ворочайтесь. Вы лежите без сна уже 20 минут? Есть смысл встать с постели и сделать что-то расслабляющее, например послушать музыку или почитать книгу, — это гораздо лучше, чем лежать и думать, почему же вы не можете заснуть.
- Проверьте свою аптечку. Возможно, некоторые ваши лекарства имеют побочный эффект в виде бессонницы.
- Уберите будильник подальше от лица. Вообще постарайтесь убрать все возможные гаджеты подальше от кровати.
- Запах лаванды. Лаванда заслуженно считается лучшим ароматом для крепкого сна. Попробуйте использовать ароматические свечи или эфирное масло, если, конечно, у вас нет аллергии на этот запах.
- Попробуйте прогрессивное расслабление мышц. Начните с ног и медленно продвигайтесь вверх, напрягая и расслабляя мышцы. Ежедневная медитация также хорошо влияет на процесс погружения в сон.
- Тусклый свет, пробивающийся в комнату или исходящий от гаджетов, также может являться причиной бессонницы. В таком случае есть смысл приобрести специальную маску для сна.
- Солнечный свет. Да, именно солнечный свет, который мы получаем в течение дня, оказывает прямое влияние на процесс сна. Если вы плохо засыпаете ночью, возможно, вы получаете недостаточно солнечного света днем.
- Выпить стакан теплого молока. Дело в том, что в молоке содержится особое вещество — триптофан, которое во взаимодействии с кальцием оказывает успокаивающий эффект.
Источник greatist, Иллюстрация на превью:, laamapolaroja