15 советов для крепкого сна и легкого пробуждения

15 советов для крепкого сна и легкого пробуждения

Ничто другое так не клонит в сон, как осенняя погода. Но иногда вы ходите целый день, мечтая о подушке, а стоит прилечь, как сна ни в одном глазу. Достаточно знакомая ситуация для многих из нас.

Мы в AdMe.ru рады поделиться с вами способами, помогающими быстро и крепко заснуть, а на утро чувствовать себя свежими и прекрасно отдохнувшими.

  1. Ешьте продукты, содержащие магний. Научные исследования показывают, что потребление магния оказывает хорошее влияние на крепкий сон в течение всей ночи. Например, поешьте тыквенные семечки или шпинат.
  2. Дневной сон в течение 10-30 минут благотворно влияет на сон ночной. Важно четко контролировать время, больше 30 минут уже не пойдет на пользу.
  3. Ваша кровать предназначена только для сна и отдыха. Не программируйте свой организм на то, что постель — это еще и обеденный или рабочий стол.
  4. Прохлада в спальной комнате. 15-20 градусов тепла — идеальная температура для крепкого сна.
  5. Примите горячий душ или ванну перед сном. Это способствует расслаблению организма.
  6. Установите четкое время пробуждения даже в выходные дни. Многим из нас хочется в свободные дни хорошенько и подольше поспать, но это может привести к сбою в ритме, к плохим и беспокойным снам.
  7. Наверстайте упущенное. Так случилось, что в последние дни вы ложились позднее обычного? Верните вашему организму пропущенное им время сна. Это не значит, что стоит впадать в спячку на сутки, просто в один из дней лягте на один час раньше.
  8. Не ворочайтесь. Вы лежите без сна уже 20 минут? Есть смысл встать с постели и сделать что-то расслабляющее, например послушать музыку или почитать книгу, — это гораздо лучше, чем лежать и думать, почему же вы не можете заснуть.
  9. Проверьте свою аптечку. Возможно, некоторые ваши лекарства имеют побочный эффект в виде бессонницы.
  10. Уберите будильник подальше от лица. Вообще постарайтесь убрать все возможные гаджеты подальше от кровати.
  11. Запах лаванды. Лаванда заслуженно считается лучшим ароматом для крепкого сна. Попробуйте использовать ароматические свечи или эфирное масло, если, конечно, у вас нет аллергии на этот запах.
  12. Попробуйте прогрессивное расслабление мышц. Начните с ног и медленно продвигайтесь вверх, напрягая и расслабляя мышцы. Ежедневная медитация также хорошо влияет на процесс погружения в сон.
  13. Тусклый свет, пробивающийся в комнату или исходящий от гаджетов, также может являться причиной бессонницы. В таком случае есть смысл приобрести специальную маску для сна.
  14. Солнечный свет. Да, именно солнечный свет, который мы получаем в течение дня, оказывает прямое влияние на процесс сна. Если вы плохо засыпаете ночью, возможно, вы получаете недостаточно солнечного света днем.
  15. Выпить стакан теплого молока. Дело в том, что в молоке содержится особое вещество — триптофан, которое во взаимодействии с кальцием оказывает успокаивающий эффект.

Источник greatist, Иллюстрация на превью:, laamapolaroja

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