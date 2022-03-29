15 ситуаций, в которых люди почувствовали себя глубоко озадаченными

Некоторые мелочи способны так растормошить наш разум, что мы думаем о них весь день. Когда мы видим что-то непонятное, все наши чувства обостряются и мозг начинает работать активнее, чтобы разобраться, с чем мы имеем дело. Мы присматриваемся получше, протираем глаза с недоверием. Зато как приятно в итоге бывает понять.

AdMe.ru нашел 15 фотографий, которые устроят вашему мозгу мини-тренировку.

1. «Моя собака ударила меня в лицо. Да, это отпечаток моего глаза»

2. «Показалось, что у меня в холодильнике завелась улитка, но это всего лишь перцы чили»

3. «Сегодня утром в мой магазин зашел маленький мальчик и построил дом из сыра»

4. «У моей собаки 7 ног»

5. «Чай просочился сквозь трещины моей керамической кружки»

6. «Спустился вниз и завис»

7. Крошечная фура

8. «Не думал, что продую племяннику в прятки. Попросил его попозировать для фото»

9. Скол на стене в Дублине похож на попугая

10. «У моего брата очень длинная рука»

11. «Котята, которых я забираю из приюта, выглядят как двуглавая кошка»

12. «Эта коробка меня осуждает»

13. «О нет!»

14. «Я посмотрел на кусочек брокколи на своей тарелке и подумал, что он похож на мордочку опоссума»

15. Этот грустный ломтик банана