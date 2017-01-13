15 секретов макияжа, о которых вам не расскажет даже визажист

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Девушки знают, что создание безупречного макияжа — дело довольно хитрое. Оно требует много сил, времени и навыков. И даже после часового сидения перед зеркалом и десятков просмотренных видеоуроков результат может не оправдать ожиданий. Мы в AdMe.ru собрали самые ценные хитрости, которые помогут без особых усилий создать идеальный макияж.

Сначала наносите тени, потом тональную основу

Если вы хотите накрасить глаза тенями, то лучше сделать это до нанесения тона. Если тени осыплются или вы захотите исправить некоторые недочеты, вы сможете спокойно стереть тени, при этом не испортив тон лица.

Создайте эффект пухлых губ

Нанесите контур карандашом по кругу и на средину губ, затем накрасьте помадой. После этого нанесите консилер вокруг губ и хайлайтер, как показано на фото, чтобы создать эффект пухлых губ.

Не подходите близко к зеркалу, когда красите брови

Сделайте пару шагов назад от зеркала, когда красите брови. Это позволит увидеть всю форму целиком и не перестараться с яркостью.

Используйте салфетку, когда красите губы

Накрасьте один слой помады, затем промокните губы салфеткой. После этого наносите второй слой. Так помада продержится гораздо дольше и не будет оставаться на зубах.

Смывайте водостойкую тушь без усилий

Водостойкая тушь с трудом смывается даже специальными средствами. Чтобы облегчить процесс, нанесите один слой обычной туши, а второй — водостойкой. Так тушь останется стойкой, но при этом легко смоется.

Замените консилер

Если под рукой не оказалось консилера, которым можно скрыть недостатки кожи, смешайте немного пудры, тональной основы и крема и точечно нанесите на нужный участок лица.

Придайте себе отдохнувший вид

Нанесите консилер на зоны, которые показаны на фото, чтобы придать своему лицу свежий и отдохнувший вид.

Нанесите компактную пудру

Если вы переусердствовали с бронзером или румянами, нанесите на эти зоны компактную пудру, которая подходит к цвету вашей кожи.

Используйте помаду в качестве румян

Если под рукой не оказалась румян или нет нужного оттенка, используйте любимую розовую помаду. Не забудьте хорошо растушевать ее.

Сделайте из теней подводку

Нанесите свои любимые тени мокрой кисточкой, и вы получите подводку.

Используйте салфетку перед нанесением туши

Чтобы на ресницах не было комочков, перед использованием туши проведите несколько раз кисточкой по бумажной салфетке.

Замаскируйте темные круги под глазами

Чтобы скрыть темные круги под глазами, нанесите немного красной помады на кисточку, а затем на зону под глазами. После этого используйте консилер на ту же зону.

Сделайте ресницы объемными

Наносите тушь, начиная с корней ресниц, и как бы приподнимайте их кисточкой вверх. Так ресницы будут выглядеть более объемными и длинными.

Создайте монохромный макияж

Чтобы создать монохромный макияж, нанесите кремовую базу или нюдовый хайлайтер на щеки, веки и губы.

Используйте консилер для исправления ошибок

Если у вас не получается нарисовать идеальные стрелки, замаскируйте мелкие недостатки с помощью консилера, а не пытайтесь стереть их.