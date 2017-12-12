15 украшений для новогоднего настроения, которые легко сделать своими руками

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Новый год — волшебная пора. Даже если на улице вместо снега слякоть, даже если в этом году ты себя плохо вел и Дед Мороз вряд ли прилетит, все равно в душе царит волшебное настроение. И это настроение хочется передать всем и каждому!

Мы в AdMe.ru очень ждем главного праздника в году и уже начали к нему готовиться. Как? Например, делаем украшения и заготавливаем подарки близким! Предлагаем вам подборку идей, как добавить волшебства в дом.