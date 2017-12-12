15 украшений для новогоднего настроения, которые легко сделать своими руками
Новый год — волшебная пора. Даже если на улице вместо снега слякоть, даже если в этом году ты себя плохо вел и Дед Мороз вряд ли прилетит, все равно в душе царит волшебное настроение. И это настроение хочется передать всем и каждому!
Мы в AdMe.ru очень ждем главного праздника в году и уже начали к нему готовиться. Как? Например, делаем украшения и заготавливаем подарки близким! Предлагаем вам подборку идей, как добавить волшебства в дом.
1. Елочные салфетки
2. Хвойный подсвечник
3. Нежные елочки
4. Упаковка — тоже часть подарка!
5. Украшения из того, что под рукой
6. Леденцовые рассадочные карточки
7. Имбирные украшения для кружек
Рецепт этой милоты можно посмотреть вот здесь.
8. Олень. Просто олень
Не хватает в доме оленя? Тут инструкция, как его сделать.
9. Ну очень новогоднее украшение для бутылок
10. Чтобы стаканы были в стиле бутылок
11. Милейшие печеньки-медвежата
Если вы решитесь съесть такую красоту — вот тут рецепт.
12. Девчачьи открытки-елочки
13. Сияющая звезда
14. Гирлянда в детскую
15. Воздушная подвеска
Фото на превью shakemyblog, modcloth