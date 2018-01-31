15 хитростей, которые сделают из вас гуру быстрой уборки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно некоторым опросам, взрослый человек тратит на уборку квартиры в среднем от 7 до 19 часов в неделю. Данные варьируются в зависимости от различных факторов: возраста и социального статуса человека, типа помещения, количества комнат, а также методов и средств, используемых при наведении чистоты. Однако существует множество действенных советов по уборке, способных значительно ее облегчить.

AdMe.ru нашел эффективные и несложные трюки для наведения чистоты и порядка в доме. Некоторые из них стоит попробовать просто из-за их оригинальности. Не пропустите занимательный бонус в конце статьи.

1. Носки для чистки жалюзи

Чистить многочисленные створки жалюзи не очень удобно, особенно когда тряпка так и норовит зацепиться за перемычки и выскользнуть. А вот старый носок, надетый на руку, быстро справится с задачей.

2. Фольга для мытья форм для выпечки

Чтобы легко отмыть стеклянные формы для запекания можно использовать шарик из алюминиевой фольги с небольшим количеством моющего средства для посуды.

3. Кетчуп для блеска медной посуды

Чтобы посуда из меди блестела, можно нанести на ее поверхность немного кетчупа и с помощью губки распределить круговыми движениями, затем вытереть остатки сухой салфеткой и промыть. Для особо «упрямых» загрязнений можно добавить немного соли.

4. Домашняя «химия» для чистки окон

Грязь и пыль, скопившиеся в углах пластиковых окон, следует посыпать содой и сверху немного залить уксусом, оставить на 5–10 минут, затем зубной щеткой сместить образовавшуюся массу из угла к центру и удалить салфеткой.

5. Бумажные полотенца и уксус для чистки унитаза

Удалять въевшуюся грязь под ободком унитаза будет гораздо легче, если предварительно обработать поверхность. Для этого необходимо взять несколько слоев бумажных полотенец и пропитать их уксусом, затем разместить под ободком унитаза на несколько часов. А потом просто убрать их оттуда.

6. Зубная паста для блеска смесителей

Чтобы смесители сверкали, необходимо нанести на них небольшое количество зубной пасты и протереть тряпкой.

7. Резиновые перчатки для чистки мягкой мебели

Быстро собрать шерсть животных с мягкой мебели или ковров можно с помощью обычных резиновых перчаток для уборки, которые притягивают подобный мусор и грязь.

8. Крем для бритья для чистки стальных поверхностей

Очистить поверхности из нержавеющей стали, а также смесители можно, нанеся на них крем для бритья, а затем вытерев насухо. Кроме того, он может быть использован в качестве пятновыводителя для ковров.

9. Грецкие орехи от царапин на мебели

Чтобы замаскировать мелкие повреждения на деревянной мебели, следует натереть их ядром грецкого или бразильского ореха, в составе которых есть натуральные масла. Затем отполировать поверхность сухой мягкой тряпкой. Так царапины и потертости станут менее заметны.

10. Алкоголь для блеска бытовой техники

Отличным средством для полировки и придания блеска стальным поверхностям бытовых приборов, например микроволновки, чайника или тостера, является спирт, в частности можно использовать водку. Достаточно всего нескольких капель при протирании подобной техники мягкой тряпкой.

Не стоит забывать и про оптимальную организацию хранения различных вещей и предметов. В таком случае сократится не только продолжительность уборки, но и ее частота. Поскольку каждая вещь будет на своем месте.

11. Лотки и контейнеры для порядка в ящиках

Чтобы предметы в выдвижных ящиках не перемешивались и чтобы их было легче найти, можно использовать небольшие контейнеры или лотки. Следует заполнить ими дно ящика и разложить соответствующие принадлежности.

12. Внутренняя сторона дверцы для хранения предметов

Внутренние стороны дверей шкафа также помогут сэкономить пространство и упорядочить вещи. Достаточно прикрепить туда крючки или навесные держатели-корзинки. Здесь можно разместить различные бутылки, банки и щетки. Такой прием хорош и для дверей кладовок.

13. «Вертикальный» порядок

Полотенца и одежду, которые хранятся в выдвижных ящиках, лучше всего складывать вертикально и размещать рядами — так будет проще найти нужную вещь.

14. Наволочки для хранения

Поглаженные и сложенные комплекты белья удобно хранить каждый в соответствующей наволочке.

15. Офисный лоток в качестве держателя

Вертикальный офисный лоток для бумаг может быть использован не только в ванной комнате в качестве держателя для туалетных принадлежностей, но и, например, на кухне — для хранения консервных банок, листов и форм для выпечки.

Бонус

Чтобы после чистки унитаза ершик действительно мог высохнуть, а не «прокисал» в подставке с остатками стекшей воды, можно зафиксировать его на некоторое время между унитазом и его сиденьем.