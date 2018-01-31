15 хитростей, которые сделают из вас гуру быстрой уборки
Согласно некоторым опросам, взрослый человек тратит на уборку квартиры в среднем от 7 до 19 часов в неделю. Данные варьируются в зависимости от различных факторов: возраста и социального статуса человека, типа помещения, количества комнат, а также методов и средств, используемых при наведении чистоты. Однако существует множество действенных советов по уборке, способных значительно ее облегчить.
AdMe.ru нашел эффективные и несложные трюки для наведения чистоты и порядка в доме. Некоторые из них стоит попробовать просто из-за их оригинальности. Не пропустите занимательный бонус в конце статьи.
1. Носки для чистки жалюзи
Чистить многочисленные створки жалюзи не очень удобно, особенно когда тряпка так и норовит зацепиться за перемычки и выскользнуть. А вот старый носок, надетый на руку, быстро справится с задачей.
2. Фольга для мытья форм для выпечки
Чтобы легко отмыть стеклянные формы для запекания можно использовать шарик из алюминиевой фольги с небольшим количеством моющего средства для посуды.
3. Кетчуп для блеска медной посуды
Чтобы посуда из меди блестела, можно нанести на ее поверхность немного кетчупа и с помощью губки распределить круговыми движениями, затем вытереть остатки сухой салфеткой и промыть. Для особо «упрямых» загрязнений можно добавить немного соли.
4. Домашняя «химия» для чистки окон
Грязь и пыль, скопившиеся в углах пластиковых окон, следует посыпать содой и сверху немного залить уксусом, оставить на 5–10 минут, затем зубной щеткой сместить образовавшуюся массу из угла к центру и удалить салфеткой.
5. Бумажные полотенца и уксус для чистки унитаза
Удалять въевшуюся грязь под ободком унитаза будет гораздо легче, если предварительно обработать поверхность. Для этого необходимо взять несколько слоев бумажных полотенец и пропитать их уксусом, затем разместить под ободком унитаза на несколько часов. А потом просто убрать их оттуда.
6. Зубная паста для блеска смесителей
Чтобы смесители сверкали, необходимо нанести на них небольшое количество зубной пасты и протереть тряпкой.
7. Резиновые перчатки для чистки мягкой мебели
Быстро собрать шерсть животных с мягкой мебели или ковров можно с помощью обычных резиновых перчаток для уборки, которые притягивают подобный мусор и грязь.
8. Крем для бритья для чистки стальных поверхностей
Очистить поверхности из нержавеющей стали, а также смесители можно, нанеся на них крем для бритья, а затем вытерев насухо. Кроме того, он может быть использован в качестве пятновыводителя для ковров.
9. Грецкие орехи от царапин на мебели
Чтобы замаскировать мелкие повреждения на деревянной мебели, следует натереть их ядром грецкого или бразильского ореха, в составе которых есть натуральные масла. Затем отполировать поверхность сухой мягкой тряпкой. Так царапины и потертости станут менее заметны.
10. Алкоголь для блеска бытовой техники
Отличным средством для полировки и придания блеска стальным поверхностям бытовых приборов, например микроволновки, чайника или тостера, является спирт, в частности можно использовать водку. Достаточно всего нескольких капель при протирании подобной техники мягкой тряпкой.
Не стоит забывать и про оптимальную организацию хранения различных вещей и предметов. В таком случае сократится не только продолжительность уборки, но и ее частота. Поскольку каждая вещь будет на своем месте.
11. Лотки и контейнеры для порядка в ящиках
Чтобы предметы в выдвижных ящиках не перемешивались и чтобы их было легче найти, можно использовать небольшие контейнеры или лотки. Следует заполнить ими дно ящика и разложить соответствующие принадлежности.
12. Внутренняя сторона дверцы для хранения предметов
Внутренние стороны дверей шкафа также помогут сэкономить пространство и упорядочить вещи. Достаточно прикрепить туда крючки или навесные держатели-корзинки. Здесь можно разместить различные бутылки, банки и щетки. Такой прием хорош и для дверей кладовок.
13. «Вертикальный» порядок
Полотенца и одежду, которые хранятся в выдвижных ящиках, лучше всего складывать вертикально и размещать рядами — так будет проще найти нужную вещь.
14. Наволочки для хранения
Поглаженные и сложенные комплекты белья удобно хранить каждый в соответствующей наволочке.
15. Офисный лоток в качестве держателя
Вертикальный офисный лоток для бумаг может быть использован не только в ванной комнате в качестве держателя для туалетных принадлежностей, но и, например, на кухне — для хранения консервных банок, листов и форм для выпечки.
Бонус
Чтобы после чистки унитаза ершик действительно мог высохнуть, а не «прокисал» в подставке с остатками стекшей воды, можно зафиксировать его на некоторое время между унитазом и его сиденьем.
Фото на превью Sheila Walker / pinterest