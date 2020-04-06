15 простых способов сохранить продукты свежими и перестать бесконечно их выбрасывать

Выделяемая луком влага может влиять на некоторые продукты. На них будет образовываться плесень, с ними начнут происходить нежелательные процессы. Особенно это касается картофеля. А вот с яблоками картошка прекрасно подружится. Держите ее в сухом месте (не в холодильнике), положив рядом несколько яблок: они позволят продлить срок хранения и не дадут корнеплодам портиться.