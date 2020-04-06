15 простых способов сохранить продукты свежими и перестать бесконечно их выбрасывать
Многим знакома ситуация, когда в супермаркете мы набираем полную тележку продуктов, дома раскладываем их по полкам, а затем выбрасываем добрую часть запасов, потому что они испортились. И часто дело всего лишь в их неправильном хранении.
Мы в AdMe.ru тоже хотели знать, как сохранять продукты свежими дольше. Поэтому нашли простые способы, которые можно взять на вооружение.
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Выделяемая луком влага может влиять на некоторые продукты. На них будет образовываться плесень, с ними начнут происходить нежелательные процессы. Особенно это касается картофеля. А вот с яблоками картошка прекрасно подружится. Держите ее в сухом месте (не в холодильнике), положив рядом несколько яблок: они позволят продлить срок хранения и не дадут корнеплодам портиться.
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Даже очищенные и нарезанные редис, морковь или сельдерей сохранятся свежими и хрустящими в емкости с водой. Ее нужно поставить в холодильник. Но не злоупотребляйте этим способом: не нужно держать так овощи больше двух дней, а воду надо менять раз в сутки.
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Самодельные или покупные сдобные и рассыпчатые печенья довольно быстро черствеют. Чтобы сохранить первоначальную мягкость, положите в емкость с выпечкой кусочек белого батона или яблока.
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Если морковь хранится с ботвой, то не стоит ожидать, что в ней останутся все полезные вещества и витамины. Просто потому, что они частично уходят в зелень. То же самое касается таких овощей, как свекла, репа, редис. Поэтому ботву нужно обязательно удалить.
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Любой вид муки хорошо хранится в холодильнике до 6 месяцев. Такой способ гарантирует, что в ней не заведутся жучки. Пересыпьте муку в стеклянную емкость и держите на нижней полке. Следите, чтобы рядом не лежали продукты с резким запахом.
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Если вы приобрели у частников молоко, которое не подвергалось обработке, то, чтобы убить нежелательные бактерии и сохранить продукт подольше, прокипятите его с добавлением небольшого количества сахара.
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Чтобы мороженое не превращалось в камень в морозильной камере, положите его в полиэтиленовый пакет. Так сохранится нужная консистенция.
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Обычный лавровый лист предохраняет крупы, муку, макароны от жучков. Просто положите несколько листочков в емкости с сыпучими продуктами.
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Полезная закуска из авокадо гуакамоле, к сожалению, быстро теряет аромат, а ее яркий зеленый цвет становится коричневым. Чтобы этого не случилось, можно переложить остатки гуакамоле из тарелки в герметичный контейнер и залить сверху небольшим количеством воды. Жидкость в этом случае будет выступать защитным барьером. Когда захотите съесть закуску, просто слейте воду.
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Если хранить яблоки в полиэтиленовом пакете или отдельном контейнере, то все продукты, которые соседствуют с ними в холодильнике, останутся свежими дольше. Этилен, который выделяют яблоки, ускоряет процессы распада всех продуктов, кроме картофеля.
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Чтобы авокадо равномерно поспело и не успело испортиться, не храните его в холодильнике. Лучше делать это при комнатной температуре, вместе с кусочком свежего лука. Сера, которая содержится в луке, поможет тропическому фрукту долго оставаться свежим, а небольшой кусочек не позволит авокадо впитывать лишнюю влагу.
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Старая поговорка "Одно гнилое яблоко портит остальные" справедлива не только для испорченных плодов. Чтобы яблоки дольше сохранялись свежими и хрустящими, держите отдельно и просто побитые экземпляры. Они выделяют больше этилена, процесс уже ненужного созревания не останавливается, и все яблоки быстро становятся мягкими, "ватными".
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Если держать целые лимоны в емкости с водой, они дольше остаются сочными и сохраняют все полезные вещества. Вода герметизирует кожуру и не дает плодам высыхать.
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Кажется, что холодильник – это последнее место, куда можно положить орехи и семена. Но на самом деле они действительно сохраняются там дольше. А вот оливковое масло нужно держать при комнатной температуре, иначе оно замерзает и расслаивается.
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Чтобы корень имбиря не высыхал, не портился и сохранял полезные вещества, нужно очистить его, нарезать и убрать в морозильную камеру.
А вы обращаете внимание на нюансы хранения продуктов? Может быть, у вас есть свои правила?
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