15 простых людей, которые взяли себя в руки и изменились до неузнаваемости

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Для того чтобы измениться, не нужно ничего сверхъестественного, достаточно одного желания. Сделав всего один шаг по дороге к мечте, можно изменить свою жизнь полностью. AdMe.ru собрал примеры людей, которые изменились до неузнаваемости.

Парень на втором году старшей школы и сразу после выпускного. Его историю можно посмотреть здесь.

Девушка потеряла больше 40 килограммов. Ее комментарий найдете тут.

Он сбросил целых 68 килограммов, и его историю можно найти в комментариях по ссылке.

Сложно поверить в то, что на фотографиях одна и та же девушка. Ее комментарий и мнение окружающих найдете тут.

— 90 килограммов — и сразу другой человек! Историю читайте здесь.

О невероятном преображении можно прочесть тут.

Небольшой комментарий, как ей удалось прийти к такой форме за 2 года, можно прочитать тут.

Историю преображения за 9 месяцев можно прочитать по ссылке.

Как этот мужчина покорил окружающих, смотрите по ссылке.

Это и правда один человек. Его блог можно посмотреть здесь.

Что думает сам парень о своих изменениях, можно прочитать тут.

Как был достигнут такой результат всего за 1 год, можно посмотреть в блоге.

Краткий рассказ о преображении можно найти тут.

Еще больше фото о том, как изменилась эта девушка, есть на ее странице.

Историю ее похудения можно прочитать здесь.