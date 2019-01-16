15 простых кухонных трюков, которые понравятся даже мужчинам
Существует несколько хитростей, чтобы сэкономить время, сохранить еду и приложить меньше усилий для решения разных кухонных задач. Наша подборка состоит именно из таких. Лайфхаки придутся по душе не только женщинам, но и мужчинам. Особенно те, которые учат, как равномерно прогреть блюдо из холодильника, компактно хранить стеклянные бутылки и быстро чистить продукты.
AdMe.ru нашел несколько любопытных трюков для кухни и спешит поделиться с вами.
1. Сохранить яйца дольше
Яйца будут храниться более продолжительное время, если смазать их растительным маслом перед тем, как убрать в холодильник.
2. Легко очистить яйца
Есть несколько способов легко почистить вареные яйца. Вот один из них: ударьте по каждому из вареных яиц, чтобы треснула скорлупа, залейте холодной водой и оставьте остывать.
3. Извлечь несколько капель лимонного сока
Чтобы не переводить весь фрукт, когда для салата требуется всего несколько капель лимонного сока, проткните лимон зубочисткой и слегка надавите. Затем заклейте отверстие скотчем и уберите плод в холодильник.
4. Вернуть к жизни отсыревшие сухарики и чипсы
Если чипсы или сухарики отсырели, не спешите отправлять их в мусорное ведро.
- Возьмите тарелку. Застелите ее салфеткой или кухонным полотенцем. Поверх положите продукт.
- Можно накрыть сверху еще одной салфеткой. Теперь отправьте снеки в микроволновку на 30 секунд. Вуаля — чипсы и сухарики вновь хрустят!
5. Приготовить идеальную яичницу
Понадобится ограничительное кольцо от стеклянной банки. Поместите его на сковороду и разбейте внутрь яйцо. Теперь оно не будет расползаться по всей сковороде. Не забудьте аккуратно удалить кольцо.
Еще один вариант — использовать луковые кольца.
6. Удобно хранить бутылки
Используйте канцелярский зажим, чтобы зафиксировать в холодильнике бутылки в горизонтальном положении.
7. Удержать помидоры на бутерброде
Для этого способа важно выбрать ветчину потоньше, чтобы легко можно было завернуть внутрь помидоры. Так они не будут сползать с хлеба.
8. Приготовить нежную рыбу на гриле
Просто выложите кусок рыбы на импровизированный «ковер» из долек лимона. Рыба не прилипнет к грилю, и в ее вкусе будет чувствоваться лимонный аромат.
9. Сделать пищевую пленку более послушной
Когда мы пытаемся завернуть продукты в пищевую пленку, чаще всего та скручивается, прилипает и вообще ведет себя капризно. Чтобы этого избежать, храните ее в холодильнике. Охлажденная пленка ложится ровно и отлично натягивается.
10. Удобно хранить специи
Для хранения специй можно приспособить баночки из-под tic tac. Они удобные, компактные, легко закрываются и открываются.
11. Заморозить ломтики бекона
Если у вас слишком много бекона и вы боитесь, что срок его годности выйдет до того, как вы его съедите, заморозьте его. Сложите полоску пергаментной бумаги в гармошку, а между слоями положите ломтики бекона и отправьте эту конструкцию в морозильную камеру.
12. Сохранить зелень свежей
Вымойте и просушите зелень. Положите ее на дно целлофанового пакета и наполните его воздухом. Крепко завяжите. Так зелень сможет долго оставаться свежей.
13. Заточить нож
Если под рукой нет подходящего прибора для заточки, в качестве экстренного варианта подойдет обычная керамическая чашка. Переверните ее и проведите ножом несколько раз по донышку.
Конечно, если ваш нож дорогой и высокого качества, лучше все же не рисковать, а приобрести для него специальный инструмент для заточки.
14. Чтобы разделочная доска не скользила
Положите под нее влажную салфетку. Так доска не будет от вас «убегать».
15. Равномерно прогреть еду в микроволновке
Чтобы блюдо прогрелось в микроволновке равномерно, разложите его по краям тарелки, а в центре оставьте пустое место.