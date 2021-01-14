15 продуктов, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка

Люди так привыкли хранить продукты в холодильнике, что даже не задумываются о том, что действительно стоит класть в него, а что неплохо сохранится и при комнатной температуре. Даже когда на упаковке написано «хранить в сухом прохладном месте», мы автоматически засовываем этот продукт в холодильник (там же прохладно!).

Мы в AdMe.ru тоже большинство продуктов храним в холодильнике. Но однажды задумались: а действительно ли это нужно? И кое-какие позиции из приведенного ниже списка вызвали у нас искреннее удивление.

Болгарский перец

Болгарский перец вовсе не обязательно отправлять в холодильник. Около недели он запросто пролежит при комнатной температуре в кухонном ящике или бумажном пакете. Более того, в холодильнике перец становится вялым и нехрустящим.

Экзотические фрукты

Бананы, манго, папайю и прочие тропические фрукты лучше хранить в тепле. Низкая температура портит не только их внешний вид (бананы, например, становятся темно-коричневого цвета), но и текстуру.

Соусы

Кетчуп, майонез, горчица, соевый соус, бальзамический уксус, кисло-сладкие и острые соусы даже открытыми будут отлично себя чувствовать в обычном шкафчике на вашей кухне. Нет никакого смысла хранить все это на полке холодильника. Обратите внимание: во многих кафе и ресторанах такие продукты стационарно стоят на столиках.

Шоколад

Никогда не храните шоколад в холоде. Помимо того, что он впитывает все запахи, влага внутри рефрижератора может придать шоколаду белый налет: так на поверхность выступает сахар. Налет не влияет на вкус, но выглядит не слишком привлекательно. А вот при температуре 15–20 °С шоколад будет отлично храниться как минимум полгода.

Сливочное масло

Мы привыкли держать его в холоде, ведь это молочный продукт, а молочные продукты достаточно быстро портятся при комнатной температуре. Однако с маслом немного другая история: основной компонент (более 80 %) в его составе — это жир. Высокое содержание жира в сочетании с низким содержанием воды делает среду неподходящей для роста бактерий. Поэтому сливочное масло благополучно «проживет» при комнатной температуре как минимум несколько дней.

Персики

Слегка зеленоватые персики лучше всего хранить при комнатной температуре. Держите их немытыми и кладите стеблем вниз. А вот спелые фрукты можно ненадолго положить в холодильник, но максимум на пару дней: на холоде они теряют влагу и их текстура меняется.

Хлеб и прочая выпечка

Часто, купив целую буханку хлеба, мы не успеваем съесть ее полностью и, чтобы продлить срок жизни изделия, кладем ее в холодильник. Но если вы интересовались вопросами правильного хранения продуктов, то наверняка знаете, что смысла в этом нет: в прохладе хлеб теряет влагу гораздо быстрее, чем при комнатной температуре.

Нераспечатанные соки и газированные напитки

Безалкогольные напитки вроде соков или колы одинаково хорошо хранятся и в относительном тепле, и в прохладе. Если резких и частых перепадов температуры на наблюдается, а упаковка не повреждена, то сок, который стоял на полке в шкафу несколько месяцев, вполне пригоден к употреблению.

Салями

Салями — это вяленое мясо, которое имеет очень долгий срок хранения, вплоть до нескольких месяцев. Поэтому хранить такую колбасу в холодильнике необязательно. Лучше всего она сберегается в прохладном и проветриваемом месте при температуре 10–15 °C. В таких условиях салями просто будет продолжать созревать.

Консервированная рыба

Не нужно хранить закрытые консервы в холодильнике, ведь от этого они не станут «свежее». Обратите внимание, в магазинах такие продукты месяцами стоят на полках и никто не стремится поскорее охладить их. А вот из открытой жестяной банки рыбу лучше переложить в стеклянный контейнер и поставить в холодильник.

Базилик

Чтобы базилик оставался свежим, обрежьте стебли и поместите его в стакан с водой, как цветы. Неплотно накройте стакан с зеленью полиэтиленовым пакетом и оставьте на столе. Некоторые травы, такие как петрушка и кинза, можно хранить так в холодильнике, но базилик лучше сохраняется свежим при комнатной температуре. В холодильнике его листья могут стать черными.

Ореховое масло и нутелла

Ореховое масло не содержит много воды, поэтому его можно держать в шкафчике на кухне. Открытую банку с маслом промышленного производства нет необходимости охлаждать: продукт обычно хорошо хранится около 3 месяцев в темном шкафу при нормальной комнатной температуре. Нутеллу также не стоит ставить в холодильник: она станет твердой и непригодной для использования.

Яблоки и груши

Эти фрукты можно охлаждать, но помните: холодный воздух внутри холодильника может разрушить их хрустящую текстуру. Лучше просто оставить их на столе. А если вы предпочитаете есть холодные фрукты, то охлаждайте их непосредственно перед употреблением.

Соленья

В соленьях достаточно натрия — естественного консерванта, который позволяет хранить их в течение длительного времени, даже если банка уже открыта. Единственная причина хранить соленые огурцы и помидоры в холодильнике — если вы предпочитаете есть их холодными.

Чеснок

Свет и влага — злейшие враги чеснока, так как они вызывают рост плесени. Поэтому чеснок лучше сберегать при комнатной температуре в сухом темном месте с хорошей циркуляцией воздуха: например в корзине из проволочной сетки или открытом бумажном пакете в буфете или кладовой. В холодильнике чеснок, как и многие фрукты и овощи, теряет влагу. Кроме того, это никак не предотвращает прорастание.