15 привычных вещей, чей срок годности ошарашит даже тех, кто регулярно проверяет, не пора ли что-то выбросить

Заглядывая в холодильник или на полку с припасами, мы всегда обращаем внимание на срок годности продуктов. Но при этом даже не задумываемся о том, сколько служат другие вещи у нас дома: пемза, мыло, тампоны, фильтр пылесоса.

AdMe.ru насчитал 15 бытовых вещей, у которых, оказывается, тоже есть срок годности: неожиданно короткий или на удивление длинный.

1. Утюжок для волос

Может, это не самая приятная новость, но утюжок для волос тоже нужно вовремя менять. Обычно он работает нормально в течение 2–3 лет, а дальше могут возникнуть такие проблемы, как слабый или долгий нагрев или износ пластин. В таком случае утюжок будет портить волосы, поэтому, если вы обнаружили эти признаки, пришло время купить новый выпрямитель.

2. Фильтр увлажнителя воздуха

Срок службы фильтра во многом зависит от степени загрязненности и жесткости воды. В среднем он составляет 3 месяца. Со временем фильтр забивается пылью, а прибор начинает потреблять больше электричества и хуже работать. Мало того что увлажнитель будет не так эффективно увлажнять воздух, он еще и может загрязнять его.

3. Кейс для хранения контактных линз

Емкость для контактных линз лучше менять минимум раз в 3 месяца, так как со временем на ее стенках накапливаются бактерии. Кроме того, важно менять контейнер при покупке новых линз.

4. Средство для посудомоечной машины

Порошки и таблетки для посудомоечной машины не испортятся, если держать их в сухом месте без перепадов температуры. Но если упаковку вскрыли, использовать средство нужно в течение 3 месяцев. Дело в том, что энзимы, содержащиеся в этих чистящих средствах, быстро разлагаются, из-за чего грязь с посуды отмывается хуже, чем вначале.

5. HEPA-фильтр

Если во время уборки с пылесосом вы чувствуете запах пыли, пришло время заменить внутренний фильтр. Срок эксплуатации HEPA-фильтра индивидуален, но в среднем составляет 2 года. Если в помещении довольно чисто и пылесос включается не слишком часто, достаточно ориентироваться на внешний вид фильтра.

6. Тампоны

Эти важные для женщин изделия тоже имеют срок годности, который обычно составляет 5 лет с даты производства. Когда этот период подходит к концу, тампоны хуже выполняют свою задачу и могут даже причинить вред. Тампонами, которые непонятно как долго лежали в коробке или валялись на дне сумки, лучше вообще не пользоваться. Хлопок восприимчив к плесени и бактериям, даже малейшее повреждение упаковки может пагубно сказаться на свойствах этого материала.

7. Мочалки из люфы

Люфа может выглядеть вполне безобидно, но быть при этом настоящим рассадником бактерий и грибков. Изделиями из этого натурального материала можно пользоваться всего 3–4 недели. У синтетических мочалок срок больше — до 3 месяцев.

8. Эфирные масла

Эфирные масла могут храниться от 2 до 15 лет. Они окисляются и теряют свою эффективность, а потому их не стоит использовать на коже после истечения срока годности. Самый маленький срок хранения у масел лимона, апельсина, пихты, грейпфрута — 2–3 года.

Самый большой срок хранения у масел сандала, черного перца, имбиря, пачули, кедра — 8–15 лет.

9. Кусковое мыло

Обычное магазинное мыло хранится до 30 месяцев, но имейте в виду, что со временем оно может потерять свой первозданный аромат и даже изменить цвет. А вот срок хранения мыла ручной работы составляет 3–4 месяца, так как в нем зачастую содержатся натуральные ингредиенты, которые портятся быстрее.

10. Репелленты от насекомых

Такие средства можно использовать в течение 18–36 месяцев. В первую очередь длительность хранения зависит от активного ингредиента в составе спрея. Поэтому, прежде чем купить и пользоваться средством, стоит посмотреть на дату производства.

11. Батарейки

Щелочные батарейки «живут» 5–10 лет, литиевые — 10–12 лет. Чтобы максимально долго использовать батарейки, храните их в заводской упаковке или специальных боксах. Это убережет изделия от опасной для них влаги.

12. Краска

Срок годности краски зависит от ее типа, а также от того, открывали ли ее. Масляные и алкидные краски на основе растворителей, которые держали в закрытом виде и вдали от перепадов температур, можно использовать в течение 15 лет. Акриловые и латексные краски на водной основе могут ждать своего часа до 10 лет. Открытые остатки краски хранятся гораздо меньше, в сухом прохладном месте они не теряют своих свойств всего 2 года.

13. Пемза

При регулярном использовании жизненный цикл пемзы составляет примерно 3–4 недели. Когда поверхность камня становится гладкой, его нужно менять. А для того чтобы продлить срок службы и предотвратить появление плесени, пемзу нужно регулярно чистить. Например, подержать в кипящей воде 10 минут или замочить в смеси из 4 стаканов воды и 2–3 столовых ложек уксуса.

14. Бомбочки для ванны

Лучше не хранить бомбочки больше, чем полгода, так как через такой промежуток времени они могут перестать пузыриться. А ведь часто эти бурлящие шары покупают именно ради пузырьков. Если в бомбочках есть натуральные ингредиенты, например масла или лепестки цветов, вас может ждать неприятный сюрприз в виде плесени или запаха прогорклого масла, если они пролежат очень долго.

15. Глазные капли

Фармацевты рекомендуют утилизировать большинство глазных капель через 28 дней после вскрытия, если на упаковке не указан другой срок. Они наиболее эффективны и точно безопасны на протяжении именно этого периода. В лучшем случае препарат, который открыли больше месяца назад, не подействует, при худшем раскладе он может причинить вред.