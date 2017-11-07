15 привычек людей, у которых дома никогда не бывает грязно

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Вряд ли большинство из нас радуется уборке как празднику, но и это малоприятное занятие можно превратить в полезную привычку, которая не будет доставлять хлопот. Вместо того, чтобы посвящать уборке целый день, попробуйте пару хитростей, облегчающих жизнь всем любителям чистоты. AdMe.ru делится секретами чистоты от тех, кто не знает, что такое пыльные полки.

1. Мыло vs. гель для душа

Оттирать темные швы в ванной — не самое приятное занятие, но это можно делать гораздо реже, если последовать совету отсюда и заменить мыло на гель для душа или жидкое мыло. В обычном мыле содержатся жиры и масла, поэтому его пену сложнее оттирать. А пена геля для душа не так сильно скапливается в швах между плиткой и ванной.

2. Используйте посудомойку по полной

Не все знают, но в посудомоечной машине можно мыть далеко не одну посуду. Список вещей довольно обширен: плафоны от люстр и ламп, бейсболки, расчески, вентиляционные решетки (как это советуют здесь), кисточки кулинарные или для макияжа, решетки от плиты, полки от холодильника, канцелярские холдеры, металлические и пластиковые игрушки и даже искусственные цветы.

3. Жалюзи

Чтобы быстрее очистить жалюзи от пыли, используйте носок, как советуют здесь. Просто наденьте его на руку и проведите по ячейке с двух сторон, зажав ее между пальцами.

4. Полки холодильника

Застелите полки холодильника пластиковой пленкой, как рекомендуют в этом блоге. Так чистить его будет гораздо проще , особенно если что-то из еды прольется или рассыпется.

5. Ролик для одежды

Роликом для одежды можно чистить не только предметы гардероба, но и другие вещи, например абажуры (как отмечают здесь), плафоны, мебель и просто полки.

6. Подставка для ножей

Мы не забываем мыть посуду, но эту вещь часто обходим вниманием, и зря — в держателе для ножей тоже скапливаются крошки и грязь. Здесь делятся полезным советом: попробуйте прочистить держатель с помощью самой узкой насадки для пылесоса, а если такой нет, просто выдуйте сор феном, направив его на щели.

7. Шторки для душа

Чтобы на шторках для душа не появилась плесень, в этом блоге рекомендуют постирать их с парой полотенец в стиральной машине, а потом повесить сушиться.

8. Мягкие игрушки

Соберите мягкие игрушки в пакет, засыпьте стаканом пищевой соды (или по 2 ст. л. на одну игрушку), завяжите и хорошенько потрясите, желательно на улице. Для большего эффекта можно сначала подержать пакет с игрушками в холодильнике около 30 минут, как советуют здесь, или добавить пару капель эфирного масла. Сода и статические свойства пакета вытянут из игрушек пыль и грязь. Вытаскивайте игрушки по одной, затем отряхните от соды и почистите пылесосом с небольшой насадкой-щеткой.

9. Чистка самых неудобных мест

Иногда даже самые маленькие насадки для пылесоса оказываются слишком большими для труднодоступных мест в квартире. Проблема легко решается с помощью картонной втулки от бумажных полотенец или туалетной бумаги. Наденьте втулку на трубку пылесоса, как сделал этот пользователь reddit, и сформируйте ее конец так, чтобы он подходил под узкие щели.

10. Лак для ногтей

Если на раковине в ванной или на кухне у вас стоят металлические стаканчики или держатели для мыла / губки, а также флаконы косметических средств, они могут оставлять неприятную ржавчину. Чтобы это предотвратить, нанесите немного прозрачного лака для ногтей на их нижние части, как показано здесь, и проблема исчезнет.

11. Кондиционер

Перед влажной уборкой включите кондиционер, чтобы фильтры засосали пыль, которая поднимается в воздух во время уборки. Здесь утверждают, что так после уборки и протирания пыли в доме будет гораздо чище.

12. Подставки на кухне

Этот блог дает ценный совет: сахар, кофе, чай и прочие сыпучие продукты, которыми мы пользуемся по нескольку раз в день, стоит хранить в подставках или на подносах с бортиками. Если что-то рассыпется, то попадет не на стол (а потом и на пол), а в подставку, сор из которой можно просто вытряхнуть в раковину.

13. Пластиковая бутылка и скотч

Чтобы быстро почистить диванные подушки или мебель, щетки или ролика может быть недостаточно. Обмотайте пластиковую бутылку или строительный ролик (как здесь) двухсторонним скотчем и пройдитесь по загрязненным местам. Волосы, шерсть, пыль, грязь исчезнут с мебели быстрее, и она будет выглядеть более ухоженной.

14. Миски животных

Когда питомцы едят, они не следят за чистотой и двигают миски по кухне, разбрасывая еду. Приклейте посуду животных к полу с помощью двухстороннего скотча, как рекомендуют здесь, чтобы не разводить грязь на кухне.

15. Грейпфрут с солью

Половинка грейпфрута, щедро посыпанная крупной солью, станет отличным чистящим средством для раковины и ванной.