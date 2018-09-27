15+ примеров, когда обычная стрижка с легкостью заменила волшебную палочку

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пластическая операция, тонна макияжа, инъекции? К чему все это, когда можно просто сделать себе новую стрижку и наслаждаться новым прекрасным обликом.

AdMe.ru собрал для вашего вдохновения несколько стильных и актуальных стрижек и предлагает обновить свой образ не откладывая в долгий ящик.

1. Из макси в боб? Легко!

2. Всего пара часов — и перед нами совсем другая девушка

3. Несколько эффективных способов сбросить 10 лет

4. Что освежает образ лучше, чем классная стрижка пикси? Правильно, ничего!

5. Добавим другой цвет волос и новый макияж, и вы себя уже не узнаете

6. Самое время экспериментировать. Кто сказал, что короткие стрижки добавляют возраста?

7. К кудрявым волосам нужен особый подход. Ну разве не круто получилось?

8. Эта стрижка идет практически всем без исключений, важно только выбрать подходящую длину

9. Иногда все решает цвет

10. Ровный срез делает образ стильным

11. Но иногда и легкий бардак весьма кстати

12. Новая стрижка — это еще и отличный способ распрощаться с неудачным окрашиванием

13. Легкость и элегантность

14. Не жалейте длину, время меняться!

15. Немного колдовства — и ваш дерзкий образ готов