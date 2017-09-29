15 простых идей из картонной коробки, которые сделают дом комфортнее
Мы привыкли либо выбрасывать картонные коробки, либо использовать их для хранения старых вещей. Но им можно найти гораздо более полезное и необычное применение, которое сэкономит пространство, время и деньги.
AdMe.ru делится с вами простыми и удобными идеями, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам.
1. Хранение мелочей
Хранение вещей можно сделать не только делом практичным, но и красивым. Например, с помощью самых разных корзинок: для ванной, детских вещей, гостиной или стойки для кофе.
2. Детский домик
Дети любят строить шалаши и домики, почему бы не отдать на волю детской фантазии картонные коробки? А еще веселее делать это всем вместе, как попробовали в этом блоге.
3. Разграничители для вещей
Чтобы на полках и в ящиках шкафа всегда был порядок, можно сделать картонные разграничители. Простую и быструю в исполнении инструкцию вы найдете здесь.
4. Держатель для журналов
Если у вас много журналов, книг или документов, их может быть удобнее хранить в специальных подставках. А здесь расскажут, как сделать такой симпатичный держатель из простой коробки из-под хлопьев.
5. Проектор для смартфона
Надоело показывать фото или смотреть сериал на маленьком экране? Попробуйте сделать проектор для смартфона из обычной коробки и лупы — это быстро и легко, здесь можно в этом убедиться.
6. Настольный футбол
Всегда хотели стол для настольного футбола, но он занял бы слишком много места? Попробуйте начать с самодельной версии, которая легко собирается по этой инструкции.
7. Корзина для вещей
Когда свитер вы уже не носите, но и выбрасывать жалко, попробуйте дать ему вторую жизнь. Здесь вы узнаете, как сделать уютные корзинки из старого свитера и картонной коробки, а сюда загляните за яркими текстильными ящиками.
8. Детская плита
Картонные коробки хороши для детских игр: из них можно построить почти все что угодно, например, такую плиту. Здесь вы узнаете, как порадовать своих маленьких поварят.
9. Гамак для кота
Не будем забывать и про братьев наших меньших! Ваш кот будет рад такому гамаку, а как сделать его, вы узнаете в этом блоге.
10. Панно
Коробки могут сделать ваш дом не только удобнее, но и красивее, например, с помощью такого панно. Кстати, почему бы не использовать его в качестве полок? А пошаговую инструкцию вы найдете здесь.
11. Подставка для обуви
Такая подставка из треугольных деталей быстро решает проблему разбросанной обуви, да к тому же и смотрится неплохо. За инструкцией советуем заглянуть сюда.
12. Органайзер для ниток
Хранить швейные принадлежности в таком органайзере гораздо удобнее, чем в обычной коробке. Советуем заглянуть сюда, если эта идея вам понравилась.
13. Декоративный светильник
С помощью картонной коробки можно сделать такой необычный декор или ночной светильник. В этом блоге вам расскажут, как это сделать, а слово или рисунок можно выбрать по своему вкусу.
14. Складной игрушечный домик
Складной домик для детских игр — хорошее решение для небольших комнат. Смастерить такой можно вместе с ребенком, а здесь расскажут, как это сделать.
15. Искусственный камин
Такой декоративный камин из коробок может служить и украшением, и экраном для батареи. Его внешний вид можно менять как угодно, например, выбрать осеннюю или новогоднюю тематику. Инструкцию по сборке вы найдете здесь.
Фото на превью A Piece of Rainbow, Pexels