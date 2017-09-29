15 простых идей из картонной коробки, которые сделают дом комфортнее

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Мы привыкли либо выбрасывать картонные коробки, либо использовать их для хранения старых вещей. Но им можно найти гораздо более полезное и необычное применение, которое сэкономит пространство, время и деньги. AdMe.ru делится с вами простыми и удобными идеями, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам.

1. Хранение мелочей

Хранение вещей можно сделать не только делом практичным, но и красивым. Например, с помощью самых разных корзинок: для ванной, детских вещей, гостиной или стойки для кофе.

2. Детский домик

Дети любят строить шалаши и домики, почему бы не отдать на волю детской фантазии картонные коробки? А еще веселее делать это всем вместе, как попробовали в этом блоге.

3. Разграничители для вещей

Чтобы на полках и в ящиках шкафа всегда был порядок, можно сделать картонные разграничители. Простую и быструю в исполнении инструкцию вы найдете здесь.

4. Держатель для журналов

Если у вас много журналов, книг или документов, их может быть удобнее хранить в специальных подставках. А здесь расскажут, как сделать такой симпатичный держатель из простой коробки из-под хлопьев.

5. Проектор для смартфона

Надоело показывать фото или смотреть сериал на маленьком экране? Попробуйте сделать проектор для смартфона из обычной коробки и лупы — это быстро и легко, здесь можно в этом убедиться.

6. Настольный футбол

Всегда хотели стол для настольного футбола, но он занял бы слишком много места? Попробуйте начать с самодельной версии, которая легко собирается по этой инструкции.

7. Корзина для вещей

Когда свитер вы уже не носите, но и выбрасывать жалко, попробуйте дать ему вторую жизнь. Здесь вы узнаете, как сделать уютные корзинки из старого свитера и картонной коробки, а сюда загляните за яркими текстильными ящиками.

8. Детская плита

Картонные коробки хороши для детских игр: из них можно построить почти все что угодно, например, такую плиту. Здесь вы узнаете, как порадовать своих маленьких поварят.

9. Гамак для кота

Не будем забывать и про братьев наших меньших! Ваш кот будет рад такому гамаку, а как сделать его, вы узнаете в этом блоге.

10. Панно

Коробки могут сделать ваш дом не только удобнее, но и красивее, например, с помощью такого панно. Кстати, почему бы не использовать его в качестве полок? А пошаговую инструкцию вы найдете здесь.

11. Подставка для обуви

Такая подставка из треугольных деталей быстро решает проблему разбросанной обуви, да к тому же и смотрится неплохо. За инструкцией советуем заглянуть сюда.

12. Органайзер для ниток

Хранить швейные принадлежности в таком органайзере гораздо удобнее, чем в обычной коробке. Советуем заглянуть сюда, если эта идея вам понравилась.

13. Декоративный светильник

С помощью картонной коробки можно сделать такой необычный декор или ночной светильник. В этом блоге вам расскажут, как это сделать, а слово или рисунок можно выбрать по своему вкусу.

14. Складной игрушечный домик

Складной домик для детских игр — хорошее решение для небольших комнат. Смастерить такой можно вместе с ребенком, а здесь расскажут, как это сделать.

15. Искусственный камин