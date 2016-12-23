15 причесок для любого типа волос, которые идеально дополнят новогодний образ
Новый год — особый повод, когда можно забыть про повседневные образы и немного преобразиться. Чаще всего за всей этой суетой и подготовками сил на себя совсем не остается.
Мы в AdMe.ru считаем, что красивая прическа сама по себе способна создать праздничное настроение. Особенно приятно, когда она не требует особых навыков и времени, как прически в нашей подборке.
Тонкие волосы
В этой прическе начес на макушке и легкие волны визуально добавляют объем.
Нарочито небрежный французский твист отсюда подойдет для волос любой густоты.
Прическа из этого блога придаст тонким волосам дополнительный объем.
Волосы средней длины
Простая и элегантная прическа, которую можно сделать за 5 минут по этой инструкции.
Идеальная прическа для новогоднего вечера в этом блоге.
Небрежная французская косичка с подворотом смотрится очень стильно.
Длинные волосы
Превратите обычный хвост в вечернюю прическу с этой инструкцией.
Следуйте этой видеоинструкции, чтобы повторить такую прическу.
Даже обычная прическа, дополненная стильной заколкой, становится произведением искусства. Еще несколько идей тут.
Кудрявые волосы
Роскошная прическа для обладательниц кудрявых волос здесь.
Эта элегантная прическа эффектно смотрится именно на кудрявых волосах.
Предельно простая идея отсюда поможет подчеркнуть естественную красоту волос.
Короткие волосы
Тот момент, когда корона из косичек лучше смотрится на коротких волосах. Пошаговая инструкция здесь.
Короткие волосы — не повод не делать прически. И здесь есть не одно доказательство этому.
Косичка-водопад отлично смотрится на волосах любой длины.
Фото на превью blog.lulus
, oncewed