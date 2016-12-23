15 причесок для любого типа волос, которые идеально дополнят новогодний образ

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Новый год — особый повод, когда можно забыть про повседневные образы и немного преобразиться. Чаще всего за всей этой суетой и подготовками сил на себя совсем не остается.

Мы в AdMe.ru считаем, что красивая прическа сама по себе способна создать праздничное настроение. Особенно приятно, когда она не требует особых навыков и времени, как прически в нашей подборке.