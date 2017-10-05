15 худших вещей, которые вы совершаете со своей кожей

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Чтобы улучшить состояние своей кожи, совсем не обязательно бежать к косметологам или проводить часы с маской на лице. Достаточно найти и обезвредить скрытых врагов, которые кроются в безобидных повседневных привычках. AdMe.ru подготовил для вас подборку самых распространненых бытовых привычек, которые, оказывается, губят вашу кожу. Узнайте, от каких из них можно отказаться уже сегодня.

1. Используете спиртовые тоники

Многие тоники для лица содержат в составе спирт, отчего возникает эффект полного обезжиривания. Совет: внимательно проверяйте состав тоника. Если у вас жирная и проблемная кожа, то содержание спирта (в составе он будет указан как Alcohol или Ethanol) не должно превышать 5 %, а для остальных типов кожи лучше выбирать бесспиртовые тоники и лосьоны.

2. Покупаете кремы в банках

Большинство кремов для лица продается в банках, хотя куда безопаснее и эффективнее использовать крем с дозатором в герметичной упаковке: во-первых, вы не запускаете туда пальцы, что исключает попадание и размножение бактерий, во-вторых, многие натуральные ингредиенты крема дольше сохраняют свои свойства.

3. Умываетесь обычным мылом

Обычное мыло при умывании оставляет чувство стянутости и сухости кожи. Совет: выберите гель для умывания или другой вариант очищения: пенку, молочко, флюид или тоник. После правильно подобранного средства не должно быть чувства стянутости или жирности кожи.

4. Очищаете кожу скрабом

Абразивные частицы скраба повреждают сухую и чувствительную кожу и забивают поры у жирной и комбинированной. А при раздражениях и прыщиках пользоваться скрабом вообще противопоказано. Совет: если вам хочется дополнительного очищения кожи, отдайте предпочтение специальным маскам. Подойдут как покупные варианты, так и самодельные.

5. Часто умываетесь

Иногда, особенно летом, велик соблазн умываться как можно чаще, чтобы наслаждаться свежей кожей. Но на самом деле умывание чаще 2–3 раз в день раздражает кожу. Защитный механизм запустит повышенное образование кожного сала, отчего может появиться сыпь. Совет: чтобы даже в жару сохранять чувство чистоты кожи, используйте утром легкий крем с матирующим эффектом, а в течение дня — матирующие салфетки.

6. Вытираетесь полотенцем

С полотенцами может возникнуть сразу две проблемы. Во-первых, мокрая ткань — идеальная среда для размножения бактерий, то есть при редкой смене полотенец они будут вызывать воспаления на коже. Во-вторых, растирание полотенцем травмирует кожу. Совет: меняйте полотенце для лица как можно чаще, а после умывания не вытирайтесь, а легко промакивайте кожу.

7. У вас очень много косметики

К каждому косметическому средству ваша кожа должна «привыкнуть», что особенно заметно при смене крема или средства для умывания. А если использовать много разных средств или часто их менять, то коже придется постоянно подстраиваться к новому уходу, и она быстро ответит вам тусклостью и раздражением.

8. Не даете лицу отдохнуть от макияжа

В случае с макияжем все хорошо в меру. Главное — избегать грубых тональных средств, которые забивают поры, непременно смывать макияж вечером и давать коже 1–2 дня передышки в неделю. Совет: при выборе тонального средства отдайте предпочтение тому, которое содержит пометку «некомедогенный» — это значит, что такое средство не закупоривает сальные железы и не забивает поры.

9. Постоянно находитесь под кондиционером

Кондиционер в машине, кондиционер в офисе, а возможно, еще и дома — и вы весь день находитесь в ужасно высушенном воздухе, от которого ваша кожа тоже обезвоживается. Если вам приходится часто находиться в кондиционируемых помещениях, уделите особое внимание выбору хорошего увлажняющего средства.

10. Недосыпаете

Недосып вызывает стресс, а стресс повышает уровень кортизола. Этот гормон влияет на выработку кожного сала и вызывает преждевременное старение кожи. Во сне уровень кортизола падает, что позволяет коже восстановиться. Так что сон — лучшее бьюти-средство.

11. Пьете много кофе

Те, кто пьет больше 1 чашки кофе в день, должны знать, что кофе вызывает тусклость кожи, расширение сосудов и может стать причиной купероза. Если вы готовы пить меньше кофе, но не хотите терять бодрящий эффект, есть и другие тонизирующие напитки.

12. Ведете малоподвижный образ жизни

Состояние системы кровоснабжения мгновенно отражается на вашей коже. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, то кровоток нарушается, а кожа теряет цветущий вид. Совет: старайтесь больше ходить пешком (хотя бы час в день) и добавьте 2–3 приятные тренировки в неделю. Вовсе не обязательно тягать железо в зале, чтобы ваша кожа была красивой, достаточно йоги, зумбы или другой приятной нагрузки.

13. Едите много соленого

Чрезмерное употребление соли задерживает воду в организме, отчего возникают отеки и мешки под глазами. Помните, что если вы не едите соленую рыбу и не добавляете соль в салаты, это еще не значит, что вы не превышаете норму за счет тех продуктов, которые мы и не подозреваем в высоком содержании соли.

14. И сладкого

Оказывается, сахар разрушает коллаген, что приводит к потери упругости кожи и провоцирует образование морщин. Хорошие новости для сладкоежек: сахар легко заменить более полезными продуктами. А для тех, кто решительно настроен отказаться от сладкого, есть свои хитрости.

15. Предпочитаете коктейли

Казалось бы, как связаны уход за кожей и коктейли? Все дело в трубочке. Если вы потягиваете напиток через трубочку и делаете это часто, то тем самым способствуете образованию мимических морщин. Не смейтесь, это действительно происходит быстрее, чем вы думаете.