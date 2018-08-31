15 пар картинок, найти отличия на которых может только тот, чье внимание находится на уровне «Шерлок Холмс»

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Наблюдательность и умение находить даже самые незначительные изменения в привычных вещах — навыки, которые можно и нужно развивать. Один из способов прокачать свою наблюдательность и внимание — знакомая с детства игра, смысл которой состоит в поиске малейших отличий между двумя идентичными на первый взгляд рисунками.