15+ оттенков в одежде, которые запросто помогут скинуть минимум лет 5

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С возрастом внешность женщины меняется, и цвет в одежде, который всегда безупречно подходил, вдруг перестает украшать и даже начинает прибавлять года. Это естественный процесс, и нужно просто пересмотреть свое отношение к любимой палитре, заново выбрав те оттенки, которые будут освежать внешность и скрадывать возрастные изменения.

AdMe.ru проанализировал различные цвета и подобрал наиболее удачные варианты, которые помогут женщинам после 40 выглядеть моложе своих лет.

Определите свой цветотип

Среди стилистов и дизайнеров пользуется популярностью сезонный метод анализа внешности, согласно которому люди делятся на 4 цветотипа: 2 теплых (весна и осень) и 2 холодных (лето и зима). Каждому из них присуща своя индивидуальная палитра подходящих оттенков. Подробно изучить теорию цветотипов и понять, к какому из них относитесь именно вы, можно здесь, или же вы можете обратиться к стилисту.

Белый

Белый цвет оттеняет находящийся рядом с ним цвет, убирает его излишнюю яркость, делает его спокойнее, мягче. Цвет кожи на фоне белого становится более ровным, свежим, лучше заметен румянец, глаза выглядят более яркими. Но важно подобрать подходящие именно вашей внешности оттенки белого.

Оттенки белого по цветотипам: Весна: не чистый белоснежный оттенок, а с небольшой примесью теплого желтого (молочные, сливочные оттенки).

Лето: мягкие оттенки, а не ослепительно-белые (сливочные оттенки, но не уводить в слишком теплые тона).

Осень: те же оттенки, что и у весны (слоновая кость, ваниль).

Зима: чистый белый цвет, холодный и льдистый (кипенно-белый, белоснежный).

Светлые, пастельные оттенки

После 40–45 лет более целесообразно выбирать одежду светлых, а не темных тонов. Здесь работает тот же принцип, что и с белым цветом. Пастельные, светлые оттенки в принте на темном фоне тоже отлично подойдут. Важно не выбирать цвета с грязно-серым оттенком.

Пастельные, светлые оттенки по цветотипам: Весна: светлые, легкие, с теплым подтоном оттенки синей, фиолетовой, красной, зеленой и желтой гаммы. Исключение — голубой, который может быть и холодным, так как хорошо подходит к внешности голубоглазой девушки-весны (васильковый, небесно-голубой, аметистовый).

Лето: холодные светлые оттенки синей, фиолетовой, красной, зеленой и желтой гаммы (дымчато-голубой, светлый желтый, светлый лавандовый, пудровый).

Осень: светлые, но при этом не совсем бледные теплые оттенки (персиковый, светлый абрикос).

Зима: холодные, максимально светлые оттенки, льдистые, без единого намека на серый подтон (снежно-синий, светло-лиловый, выбеленный желтый).

Зеленый

Зеленый — один из самых естественных и освежающих цветов, поэтому не стоит с возрастом отказываться от него. Отдавайте предпочтение не темным, а ярким, сочным, насыщенным или, наоборот, светлым оттенкам.

Оттенки зеленого по цветотипам: Весна: яркие, но при этом не насыщенные, а легкие, свежие, обязательно теплые оттенки зеленого (желто-оливковый).

Лето: холодные оттенки, не слишком яркие, приглушенные, спокойные (серо-зеленый, но ни в коем случае не грязно-серый, яблочный, изумрудный, мятно-зеленый).

Осень: теплые оттенки зеленого, глубокие и насыщенные, но после 45 не стоит выбирать слишком темные оттенки (оливковый).

Зима: интенсивные, яркие, сочные и обязательно холодные оттенки зеленого.

Красный

Не зря красный цвет является фаворитом у многих звезд старше 40. Он позволяет выглядеть эффектно и при этом моложе своих лет.

Оттенки красного по цветотипам: Весна: красный должен содержать в себе желтый или оранжевый оттенок, быть легким, ярким и теплым (коралловый, красно-оранжевый).

Лето: холодные ягодные оттенки, цветочные, припыленные, спокойные, но не бледные (припыленный красный, чистый красный).

Осень: теплые, землистые, глубокие оттенки красного (томатный, оранжево-красный, кирпично-красный).

Зима: яркие, броские, насыщенные холодные оттенки (ярко-красный, красно-фиолетовый, рубиновый).

Розовый

Не стоит думать, что розовый цвет подходит исключительно маленьким девочкам и девушкам-подросткам. У розового цвета есть не только «сладкие», романтичные оттенки, но и роскошные, благородные, элегантные тона, освежающие внешность, которые гармонично смотрятся на женщинах постарше.

Оттенки розового по цветотипам: Весна: теплые, легкие, достаточно яркие или светлые оттенки розового (кораллово-розовый, лососевый).

Лето: холодные оттенки розового, светлые или достаточно яркие, но не кричащие (припыленный розовый, пудровый).

Осень: густые оттенки, не бледные, обязательно теплые (персиковый, оранжево-розовый).

Зима: яркие, насыщенные, холодные оттенки розового, светлые варианты лучше дополнять ярким акцентом в виде сумки, обуви или украшения (фуксия, ярко-розовый).

Синий, голубой

Синий — прекрасная альтернатива черному цвету. Темные оттенки синего нужно, как и черный, убирать подальше от лица, а светлые и яркие его тона можно смело использовать.

Оттенки синего по цветотипам: Весна: оттенки синего, в которых присутствует желтый подтон, но не густые и темные, а легкие, довольно яркие или светлые. Холодными могут быть различные оттенки сине-голубого, голубого, которые подходят внешности весны (васильковый, бирюзовый, небесно-голубой).

Лето: холодные, припыленные, спокойные голубые, синие оттенки (дымчато-синий, серо-голубой).

Осень: глубокие, насыщенные, теплые оттенки синего (морская волна, затемненные оттенки бирюзы).

Зима: яркие или очень светлые, чистые, холодные синие тона (яркий синий, кобальтовый).

Желтый

Энергичный и позитивный желтый цвет не только добавляет динамичности образу, но и помогает визуально скинуть несколько лет. Главное — правильно выбрать подходящий оттенок и не забывать о том, что желтый лучше всего смотрится на загорелой коже.

Оттенки желтого по цветотипам: Весна: теплые, светлые и более яркие бежево-желтые оттенки (кремово-желтый, яичный желток, кукурузный, карри, медовый).

Лето: холодные, будто разбавленные белым цветом оттенки желтого (желтые нарциссы, холодные оттенки лимонного цвета).

Осень: густые, интенсивные, теплые оттенки желтого, включая оранжевый (золотисто-медовый, корица, горчичный).

Зима: все выразительные, яркие, холодные оттенки желтого (яркий лимонный, желтый металлик).

Если черного не избежать

Черный цвет всегда смотрится стильно и элегантно, но при этом он может прибавить вам несколько лет. Черный обладает одной интересной особенностью: он делает более светлым или ярким прилегающий к нему цвет. Именно поэтому все возрастные изменения, недостатки кожи становятся более заметными на черном фоне. Если вы очень любите черный цвет или вам его не избежать на важных мероприятиях, где есть дресс-код, просто уберите черный подальше от лица. Можно отделить черный другим, светлым или ярким, подходящим вам оттенком, или открыть шею и зону декольте, как на фото выше.