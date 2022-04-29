15 ошибок в образе, из-за которых женщина выглядит старше своих лет, даже если ухаживает за собой с утра до ночи

У каждой женщины есть свои секреты, которые помогают выглядеть молодо и свежо. Это могут быть макияж, прическа, определенные комбинации одежды, грамотно подобранные аксессуары. Но есть детали образа, которые могут создать противоположный эффект — подчеркнуть или добавить возраст.

AdMe.ru разузнал, какие мелочи во внешнем виде визуально прибавляют годы и как этого избежать.

1. Длинные волосы

С возрастом структура волос меняется. Они редеют, становятся тусклыми и сухими, предательски пробивается седина. Поэтому зачастую нет смысла отращивать волосы: короткая стрижка или длина до середины плеч очень омолаживает внешность. Еще стоит учитывать, что окрашенные в один цвет волосы выглядят неестественно. Натуральный цвет имеет переливы и разные оттенки, поэтому и при окрашивании стоит использовать различные подтоны одного цвета.

2. Одежда землистых оттенков

Вещи коричневого, оливкового и болотного цветов стоит носить с осторожностью, потому что они мало кому идут. Как правило, такие оттенки придают лицу землистый оттенок и прибавляют годы. Как вариант, можно ввести в образ аксессуар другого цвета, например бежевый или персиковый шарф.

3. Неудачно повязанный шелковый платок

Шелковый шарфик, завязанный в сложную конструкцию в виде бантов, фигурных узлов или цветов, добавит пару лет своей владелице. В тренде стильная небрежность, а надуманная аккуратность выглядит слишком «по-взрослому». Чтобы придать образу утонченности и шарма, можно повязать яркий платок на ремень сумки или просто набросить шарф на плечи. А чтобы выглядеть современно, шелковый платок нужно сочетать только со стилем кэжуал, но никак не с деловым.

4. Джинсы стретч

Джинсы стретч и джегинсы при ходьбе складываются гармошкой и образуют неэстетичные складки, из-за которых фигура выглядит не лучшим образом. Складки — это всегда не о молодости. Оптимальный состав ткани для джинсов — деним с 2%-м содержанием стретчевых волокон или лайкры, спандекса, эластана. Правильные джинсы будут повторять естественные формы тела, и ходить в них будет удобно.

5. Бархатные наряды

Бархат — очень капризный материал. Носить его лучше в вечернее время, так как днем он смотрится слишком помпезно, чем и накидывает своей хозяйке возраст. Еще бархат визуально добавляет килограммы: он переливается, отражает свет и искажает восприятие тела. Чтобы такого не произошло, стоит сочетать бархат с более легкими и нейтральными тканями. Даже небольшая полоска простой ткани между бархатной одеждой и лицом порой творит чудеса.

6. Переизбыток деталей

Множество украшений, огромные пряжки, контрастные банты, воланы и рюши визуально прибавят лишние килограммы и создадут впечатление «возрастного» стиля. Лучше выбирать более лаконичные фасоны: они смотрятся стильно, современно и актуально.

7. Бесформенная сумка

Чем старше мы становимся, тем больше становятся наши сумки. Чтобы привнести в свой образ дух молодости, стоит выбирать небольшие сумки жесткой геометрической формы. «В маленькой сумочке есть что-то очень молодое, свежее. Между прочим, они могут быть очень функциональными. И не будут утяжелять вас ни визуально, ни физически», — делится своими мыслями стилист Елена Дукас.

8. Вязаная ажурная кофта

Лаконичная крупная вязка — тренд последних лет, а вот мелкое плетение косичкой смотрится не очень хорошо. Неправильно подобрав вязаную вещь, женщина рискует оказаться моделью с обложки журнала о рукоделии 90-х годов. Кроме того, такие вещи не очень долго носятся и быстро растягиваются.

9. Мешковатая одежда

Бесформенная одежда делает женщину визуально старше и полнее. Поэтому важно продумывать свой силуэт в одежде: где подчеркнуть форму, а где, напротив, что-то скрыть. Вместо бесформенных балахонов лучше отдавать предпочтение одежде с лаконичным кроем.

10. Густая челка

Густая челка утяжеляет лицо, делает глаза меньше и подчеркивает морщины. Подкрученная челка сейчас выглядит весьма старомодно. А вот прореженная длинная челка идет почти всем. Впрочем, как и отсутствие челки.

11. Тональное средство светлее оттенка кожи

Основа светлее естественного тона кожи подчеркивает даже минимальные возрастные изменения и морщины. Лучше выбирать тон на 1 или 2 оттенка темнее натурального цвета лица. Даже женщинам с кожей цвета слоновой кости с возрастом стоит попробовать более теплый тон.

12. Четкая форма бровей

Многие стараются поддерживать четкую форму бровей, делая, к примеру, брови «домиком», и даже подстригают волоски, чтобы они не выбивались из задуманного контура. Увы, но сверхидеальные брови делают взгляд более злым и лицо с ними выглядит старше. Сегодня правят бал естественные брови прямой формы.

13. Шляпы с декором

Если и выбирать шляпы, то соответствующие последним тенденциям: без слишком широких полей, нагромождения цветов, перьев и вуали. Это могут быть современные модели, которые отлично сочетаются с джинсами, пиджаками, футболками. Строгие костюмы и четко структурированные платья в сочетании с неактуальной шляпкой лишь накинут пару лет своей обладательнице.

14. Много меховых вещей одновременно

Шуба всегда считалась элементом роскоши и достатка. Но современная молодежь все чаще отказывается от покупки меховых изделий, предпочитая более простые фасоны верхней одежды. Человек, с головы до ног одетый в меха, выглядит старше своих лет, а еще такой наряд смотрится довольно старомодно. Кроме того, в меховых изделиях фигура выглядит более объемной. «Меховой» образ стоит разбавлять лаконичными вещами. Например, тонкая шерстяная шапка и стильная сумка нивелируют тяжеловесность меха.

15. Неправильно подобранный бюстгальтер

Тесный лифчик может передавить кожу и сформировать не самые эстетичные складки. А слишком свободный или потерявший эластичность бюстгальтер не обеспечивает должной поддержки, что навредит силуэту и непременно добавит женщине возраста.