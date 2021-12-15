15 трендов в интерьере, с которыми люди изрядно намучились и хотят забыть, как страшный сон

Многие перед началом ремонта вдохновляются картинками модных интерьеров. Но практика показывает, что вся эта красота часто бывает крайне непрактична. Правда, большинство хозяев узнают об этом уже спустя время после того, как реализовали идею в своем жилье. В итоге увеличивается время на уборку, повышается уровень шума и неудобства.

AdMe.ru разобрал популярные ошибки при ремонте и декоре, которые впоследствии сильно отравляют жизнь и мешают наслаждаться готовой квартирой.

1. Подсветка на козырьке кухонного гарнитура

Подсветка на козырьке неудобна тем, что рабочая поверхность остается в полумраке и готовить мешает собственная тень. Хотя если использовать лампочки исключительно в декоративных целях, то претензий к ним нет. Лучшее решение для освещения рабочей поверхности — установка подсветки прямо под верхними шкафчиками.

2. Глянцевый пол на кухне и в прихожей

Если при покупке глянцевого кафеля в комплекте не идет уборщик для его ежедневного протирания, то эту покупку можно считать неудачной. © Galifryaks / Pikabu

Новый чистый глянцевый пол выглядит шикарно и подкупает своей красотой. Но глянцевые поверхности очень быстро пачкаются, малейшее пятно будет видно. Кроме того, босиком особо не походишь — остаются следы. Да и потертости со временем, скорее всего, возникнут.



3. Интерьер сплошь в нежных пастельных тонах

Сейчас в тренде минимализм и разумное потребление, но в погоне за модой можно получить безликий, скучный интерьер. Домашней обстановке никогда не помешают дополнительные акценты, даже если цвет расположится на одном или двух предметах, например на картине или подушках.

4. Арка на кухне

К недостаткам такого оформления можно отнести отсутствие шумоизоляции. Отказавшись от двери в кухне, вы рискуете постоянно слышать все, что там происходит, из любой комнаты. А запах еды, которая готовится, будет разноситься по всей квартире, ведь справится с этим далеко не каждая вытяжка.

5. Единая кнопка для включения света и вытяжки в санузле

Наиболее простой и бюджетный вариант обустройства вентиляции санузла — подсоединить вентилятор к ближайшей лампочке, затратив минимум проводов и усилий. В таком случае вытяжка будет работать ровно столько времени, сколько горит свет. Однако это нужно далеко не всегда. Во время принятия ванны вытяжка будет забирать теплый и влажный воздух и в помещении будет прохладно. Кроме того, придется постоянно терпеть шум, даже когда вытяжка не нужна, например, когда моете руки или краситесь в ванной.

6. Деревянная столешница под раковиной в ванной

Дерево в интерьере всегда символизирует тепло и уют. Однако древесина подвержена деформациям под влиянием влаги. Кроме того, она впитывает любые жидкости, поэтому на столешнице могут остаться следы масел, косметических средств и красок для волос. Следовательно, такая столешница нуждается в качественном уходе.

7. Дверь-гармошка

Межкомнатные двери «гармошка» позволяют сэкономить полезную площадь: в отличие от обычных моделей для их открывания нужно гораздо меньше свободного пространства. Но такая дверь не лишена недостатков — у нее слабая звукоизоляция. Так как полотно движется по верхнему рельсу, соответственно, сверху и снизу есть небольшие щели. Кроме того, такие двери часто неплотно закрываются и пропускают свет.

8. Яркое освещение

Обилие искусственного освещения гармонично выглядит в стиле хай-тек или в офисе. Но в стандартном интерьере переизбыток осветительных приборов, особенно с холодным свечением, создает неуютную атмосферу. Создать более домашнюю обстановку можно, отказавшись от люминесцентных ламп, используя мягкое освещение, которое тоже может быть очень оригинальным. Кроме того, можно добавить регулятор для выключателя (диммер), который позволит контролировать уровень света.

9. Имитация дорогих материалов в отделке

Бюджетные материалы, которые имитируют элитные, создают обманчивое впечатление и ощущение богатой жизни. Но на самом деле никак с ней не связаны. У человека не получится обмануть себя, и в любом случае качество скоро даст о себе знать. Фрагменты стен, частично оформленные кирпичом или «под кирпич» при помощи штукатурки и краски, чаще всего выглядят безвкусно и так, словно на полномасштабную отделку уже не хватило средств.

10. Многоуровневый потолок и балки

Многоуровневые конструкции на потолке, нередко разных цветов, стали негласным мерилом «евроремонта по-русски». Одно дело, если дизайнер решает креативно замаскировать недостатки и перепад высот. И совершенно иное, если просто решили сделать «многослойный пирог» моды ради, — это ненужное усложнение простой конструкции. Что касается балок, то здесь главным стоп-фактором должна быть высота потолка: если он невысокий, то балка подчеркнет это и добавит ощущение давящего потолка. Также уместность балки напрямую зависит от общего стиля. Она должна гармонировать со всем интерьером, а не противоречить ему.

11. Слишком яркая детская комната

Яркие цвета оказывают возбуждающее действие на психику. Поэтому не стоит удивляться, что ребенок не хочет спать, если у него кругом разноцветные игрушки, кровать в виде красной гоночной машины, постельное белье с супергероями. Дизайнеры рекомендуют отказаться от переизбытка красок в детской. По мере взросления ребенка детская в любом случае будет обрастать новыми аксессуарами, отвечающими его вкусу и образу жизни. Практичное решение — выбрать для них изначально нейтральный фон.

12. Избыток декора

Искусственные водопады, лепнина, золото, фонтаны, колонны, ниши — все это вместе создает визуальный перегруз. В доме должна быть возможность «дышать». Лучше выбрать что-то одно и сделать акцент на этом элементе. Показная роскошь никому не интересна, в дизайне важна функциональность. Современному человеку некогда заниматься уборкой, отсюда простота в отделке и практичность мебели.

13. Неправильно подобранная вытяжка

Когда варочная панель находится слишком близко, вытяжка чаще становится грязной и ее придется чистить каждые 2 недели в отличие от регулярной ежемесячной чистки. Кроме того, она может сломаться и деформироваться из-за воздействия высокой температуры. Но если установить вытяжку слишком высоко, то ее работа будет неэффективной. Идеальная высота расположения вытяжки над газовой варочной панелью — от 72 до 90 см. Ниже можно располагать вытяжку только над электрической варочной панелью.

14. Панно во всю стену

Тренд на акцентную стену ушел в прошлое. Раньше этому приему отводилась особая роль — задать тему интерьеру и добавить пространству сложности. Сейчас лаконичность и естественность правят балом — однотонные стены помогают создать сбалансированный фон для мебели и декора. А панно на всю стену лишь добавляет визуального шума помещению.

15. Гардина, расположенная низко

Такое решение визуально уменьшит высоту потолков и в целом удешевит дизайн комнаты. Гардину нужно располагать как можно выше, а если в квартире планируется гипсовый потолок, то у окна можно оставить зазор, чтобы разместить штору выше искусственного потолка. Так высота потолков будет казаться бесконечной. Что касается длины штор, то дизайнеры настоятельно рекомендуют всегда выбирать ткань в пол.