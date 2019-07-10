15 ошибок, которые мы все допускаем, когда пользуемся феном (Сушить волосы снизу вверх — плохая идея)

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Что может быть проще, чем высушить волосы после душа и уложить? Но, оказывается, и тут есть свои премудрости: важны расстояние между феном и волосами, температура и даже направление воздушного потока.

AdMe.ru погрузился в науку сушки волос и извлек из нее наиболее распространенные ошибки, которые теперь вы легко сможете не повторять после очередных водных процедур.

1. Воздействуем на волосы только горячим воздухом

Практически у всех фенов есть режим холодного воздуха, и это не ошибка производителя. Переместите регулятор на «морозную» отметку, чтобы закрепить результат укладки. Воздействие прохлады затормозит испарение влаги, значит, локоны продержатся дольше. Кстати, это дополнительная профилактика секущихся концов.

2. Выбираем неправильное направление воздуха

Сушите волосы от корней к концам, по направлению роста волос. В противном случае чешуйки, из которых состоит кутикула, раскроются, волосы распушатся и начнут цепляться друг за друга. Если сушить локоны от корней к кончикам, то чешуйки, напротив, соединятся вместе и добавят естественный блеск прическе.

3. Неправильно держим фен

Держать фен ведущей рукой кажется вполне естественным — так делают многие. И напрасно, ведь для формирования укладки или распределения прядей нужна ловкость как раз этой руки. Это позволит лучше контролировать процесс, эффективнее работать расческой и в конечном итоге затратить меньше усилий.

4. Тянем волосы вниз

Не нужно придерживать волосы за кончики: при сушке это лишь уменьшает потенциальный объем. Вытяните руку вверх, подхватите кончики волос расческой и направляйте струю теплого воздуха на прядь. Прическа получится объемной, но при этом гладкой и «живой».

5. Держим фен слишком близко к голове

Если расположить фен в непосредственной близости от волос, можно не только постепенно сделать их более хрупкими, но и получить ожог кожи головы. 30 см — такой зазор рекомендуется сохранять между феном и головой. Как их отмерить? Просто удерживайте прибор плюс-минус на расстоянии вытянутой руки.

6. Не разделяем волосы на зоны

Обычно мы сушим всю копну разом, хаотично перемещая фен то туда, то сюда. Процесс пойдет быстрее и будет еще эффективнее, если разделить волосы на 4–5 зон, закрепив каждую заколкой. Можно сделать 2 пробора: вертикальный (ото лба до шеи) и горизонтальный (от уха до уха).

7. Слишком долго держим волосы в полотенце

Не стоит сушить волосы полотенцем более 30 минут, особенно если оно из хлопка. Частички этой ткани создают эффект трения и делают волосы более уязвимыми при последующей сушке феном. Выбирайте более мягкое полотенце из микрофибры и оставляйте волосы в нем не дольше чем на 10 минут. Важный нюанс: перед использованием фена густые и толстые волосы должны быть сухими примерно наполовину, в то время как тонкие или средней толщины — на 80 %.

8. Забываем про термозащиту

Актуально для тех, кто орудует феном раз в неделю и чаще. Нанесите на волосы термозащиту, чтобы обезопасить их от возможных повреждений при воздействии горячего воздуха. Такие средства могут быть смываемыми и несмываемыми. К первым относятся шампуни и кондиционеры с термозащитными свойствами, ко вторым — спреи, кремы и масла. Выбирать термозащиту нужно в зависимости от типа волос. Обладательницам сухих волос лучше избегать продуктов на основе спирта. Если же у вас жирные или нормальные волосы, не покупайте средства на масляной основе.

9. Не используем насадку-концентратор

Речь о плоской насадке, над предназначением которой многие из нас ломали голову. Эта малютка помогает точно направлять поток воздуха на конкретную прядь. Результат — меньше спутанных локонов и секущихся кончиков, волосы защищены от перегрева. А если направить воздух на корни, то это придаст шевелюре дополнительный объем.

10. Торопимся выйти на улицу

После того как вы закончили укладку волос феном, некоторое время оставайтесь в помещении. Резкая смена температуры негативно скажется не только на объеме. Такие перепады не идут на пользу коже головы.

11. Начинаем сушку с диффузора

Это увеличивает вероятность появления секущихся кончиков и запутывания почти в 2 раза: мокрые волосы более ломкие, при высокой скорости сушки шанс травмировать их выше. Стартуйте с обычной насадкой на низкой скорости и средней температуры. Через некоторое время можно переключиться на диффузор.

12. Не обращаем внимания на материал насадок

Насадки для фена могут быть из металла, керамики или пластика. Первые помогают сделать более аккуратную укладку, но металл нагревается быстрее, а это дополнительный фактор повреждения волос. Используйте металлическую насадку для особых случаев. Для ежедневной сушки лучше остановить выбор на пластиковой или керамической. К тому же они неплохо разделяют волосы и равномерно прогревают шевелюру.

13. Не чистим фен

Никогда не чистили сеточку фена? Самое время сделать это, поскольку загрязнения наносят вред не только прибору, но и волосам. В отверстия попадают частички средств для укладки, пыль, грязь и так далее. Накапливаясь, они затрудняют проход воздуха, температура внутри фена растет — тот может загореться или попросту сломаться. Фен необходимо очищать от грязи регулярно: если пользуетесь им раз в неделю — проводите гигиеническую процедуру ежемесячно. Еще чаще — раз в 2 недели.

14. Сушим волосы на максимальной температуре

Одна из главных ошибок: волосы пересушиваются и становятся более ломкими. Это слабо ускорит процесс, поэтому выставлять температуру на максимум стоит лишь в крайних случаях — например если у вас кудри, которые тяжело поддаются выпрямлению или вы решили сделать суперсложную укладку. В остальных ситуациях лучше ограничиться средней температурой.

15. Фиксируем фен в одном положении

Казалось бы, это очевидно, но некоторые сушат волосы, буквально замерев с феном в руке. Инструмент должен постоянно двигаться, менять угол, перемещаться вокруг головы. Так вы получите чистые и сухие волосы или красивую укладку намного быстрее.

А какие лайфхаки по использованию фена вы применяете?