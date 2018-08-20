15 вещей, которые будут на пике популярности этой осенью

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Лето подходит к концу, поэтому сейчас самое время задуматься о покупке новых вещей и обновлении своего гардероба. Но, чтобы не ошибиться с выбором и не выглядеть безвкусно, очень важно знать, что же будет актуально осенью.

AdMe.ru сделал подборку вещей, которые вам стоит купить, чтобы выглядеть модно с приходом холодов.

1. Одежда в клетку

Классический принт «клетка» не теряет своей актуальности. Можно ограничиться одной деталью гардероба, например юбкой или пиджаком, либо же создать total look и надеть клетчатое платье. Что же касается оттенков, то на осень выбирайте монохромные цвета, насыщенные глубокие оттенки: серый, зеленый, бордовый.

2. Вещи из твида

Многие избегают вещей из твида, так как считают, что он добавляет возраста. Для того чтобы твид не выглядел слишком официально, сочетайте его с базовыми вещами из своего гардероба, например с простой футболкой, кедами или джинсами.

3. Широкие брюки

На смену брюкам скинни приходят модели широкого кроя. В магазинах можно найти огромный выбор подобных фасонов: клеш, кюлоты, брюки с лампасами и особенно модные сейчас палаццо, которые облегают бедра и плавно расширяются книзу. Широкие брюки весьма удобные, они не сковывают движения, и, заменив кроссовки на лодочки, вы с легкостью превратите дневной образ в вечерний.

4. Кейп

Кейп — это своеобразная накидка прямого кроя с прорезями для рук, которую шьют из плотной теплой ткани. Такой предмет гардероба делает образ женственным и романтичным. Кейпы замечательно подходят на период первых осенних холодов, ведь они длинные и хорошо согревают.

5. Леопардовый принт

Тем, кто боится выглядеть смешно в «диком» окрасе, дизайнеры рекомендуют остановить свой выбор на шарфе, небольшой сумочке или туфлях с леопардовым принтом. Такой яркий акцент сделает образ интересным и завершенным. А вот более смелым девушкам можно надеть пальто или юбку с леопардовым принтом, однако совмещать их стоит с однотонными вещами приглушенного цвета.

6. Бахрома

В грядущем сезоне, чтобы надеть вещи с бахромой, не стоит ждать особого случая. Декоративная отделка перекочевала в повседневный гардероб модниц. Поэтому не бойтесь на осень выбирать кожаные куртки, юбки и шорты с бахромой преимущественно коричневых оттенков.

7. Юбка миди

Юбка миди идет всем типам фигуры, главное — подобрать соответствующую длину под свои параметры. Надеть такую юбку можно как с грубыми ботинками, так и, например, с ботильонами. В новом сезоне особенно модными считаются юбки ниже колена асимметричного кроя.

8. Логотипы

Если раньше громоздкие логотипы свидетельствовали о подделке вещи, то нынче этот тренд находится на пике популярности. Модные бренды размещают огромные надписи на футболках, толстовках и свитерах и предлагают модницам гордо нести название магазина в массы.

9. Oversize

Куртки и пуховики формата oversize очень практичны и удобны, они напоминают огромное пуховое одеяло, в которое вы закутались и вышли на улицу. Oversize-фасон зрительно размывает контуры фигуры, благодаря чему делает ее более хрупкой и утонченной. Такие вещи отлично сочетаются с джинсами скинни или юбками прямого кроя, так как на контрасте выгодно подчеркивают стройность ног.

10. Кожаное платье

Выбирая кожаное платье, экспериментируйте с цветом и фасоном, который будет подходить именно вашему типу фигуры. Не бойтесь выбирать варианты с аппликациями и вышивкой — они смотрятся оригинально и не требуют лишних аксессуаров. Главное, помните, что кожаное платье нужно правильно «нейтрализовать», то есть дерзкое мини лучше сочетать с грубыми ботинками или кедами, а под длинную модель можно обуть туфли на каблуке.

11. Широкий пиджак

Стилисты рекомендуют к осени обзавестись широким пиджаком в серую клетку. Он выглядит стильно и лаконично, к тому же можно комбинировать его как с брюками, так и с шортами или платьями. Беспроигрышный образ — пиджак, голубые джинсы и простая белая футболка.

12. Яркий свитер

В период летней распродажи обязательно обновите свой осенний гардероб, купив яркий свитер. Во-первых, это позволит значительно сэкономить деньги, так как в холодное время года цены на свитера значительно выше. А во-вторых, яркий цвет точно выделит вас из толпы. Что касается моделей, то лучше выбирайте свитер крупной вязки, со шнуровкой или нестандартного кроя.

13. Сапоги-чулки

В сапогах-чулках на шпильке девушки выглядят стильно и элегантно. Этой осенью модницы могут выбирать как классические черные модели, так и яркие, привлекающие внимание расцветки. Важно: не стоит надевать джинсы или брюки с сапогами-чулками — в новом сезоне это показатель отсутствия вкуса; лучше комбинируйте обувь с короткими юбками, платьями или удлиненными свитерами.

14. «Космические» элементы

Серебряные сумки, юбки и даже пуховики — стилисты делают ставку на «космические» элементы. Такая деталь гардероба точно не оставит вас незамеченной. Однако важно помнить, что вещи цвета благородного металла лучше смотрятся с темными оттенками, так как излишняя яркость может сделать вас похожей на блестящую новогоднюю елку.

15. Фасон мини