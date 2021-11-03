15 непростительных ошибок в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Делая ремонт, владельцы жилья обычно засматриваются на классные дизайнерские решения в каталогах, но не все они идеально вписываются в реалии конкретной квартиры. Дабы сохранить нервы читателей и уберечь их от ошибок, в этой статье мы разберем несколько пунктов, которые можно взять на заметку и никогда не повторять.

Меня зовут Марина, и специально для AdMe.ru я подготовила список промахов, которые совершили я и мои близкие во время ремонта. Возможно, вам он пригодится и поможет избежать раздражающих переделок и лишних трат. А дочитав до бонуса в конце, узнаете, почему необходимо делать тщательную проверку квартиры еще до начала ремонта.

Маркое зеркало с подсветкой

«Хочу зеркало с подсветкой, чтобы было удобно краситься!» — это было, пожалуй, самое главное желание, которое я хотела исполнить именно при планировании ванной. На деле это оказалось и правда классно: все хорошо видно, да и в целом смотрится стильно. Но вот только каждый раз, когда в процессе умывания вы нажимаете на кнопку, на стекло попадают капли. Оттирать такое зеркало можно по несколько раз в день, но следы будут появляться снова и снова.

Незаконченный рисунок на плитке

Предыдущие владельцы квартиры решили сэкономить на плитке с рисунком и положить ее только на части стены в ванной. Предполагалась, что тумбочка с раковиной просто закроют этот отрезок, — незачем выкладывать до конца. В итоге выбрали совсем другую тумбочку — и недоделка вскрылась.

Одна розетка на всю ванную комнату

«Зачем много розеток в ванной? Сделаем одну!» — подумали предыдущие жильцы и сильно ошиблись. Когда заехали мои знакомые, оказалось, что включать бойлер некуда, стиральную машинку тоже, даже для электрической щетки нужно питание. Решение нашли: используют удлинитель, но это не только неудобно, но и создает опасность пожара.

Барная стойка и обычные стулья

Я всегда хотела барную стойку в небольшую кухню. А так как барные стулья мне не нравятся, я купила обычные. Но отрегулировать ножки стола нельзя, потому что он крепится на кухонный гарнитур, а высота стульев недостаточная. Каждый раз, сидя за стойкой, чувствую себя ребенком, который не дотягивается до стола. Теперь думаю о покупке высоких подушек, чтобы почувствовать себя принцессой на горошине.

Разные обои

Иногда чрезмерная экономия на материалах сказывается на результатах ремонта. На фото как раз подобный пример: жильцы решили не докупать рулон розовых обоев, а внутри и вокруг шкафчиков наклеили обои разных цветов. Контраст сильно бросается в глаза, стоит только открыть дверцу.

Неправильные замеры на кухне

На кухне все хотят максимально использовать пространство, чтобы не оставалось ни одного незадействованного сантиметра. Я тоже так хотела. Но вот только не предусмотрела, что барная стойка будет шире, чем кухонный шкафчик. Теперь часть стола нелепо висит в воздухе.

Много точечных светильников

Вместо люстры я решила купить точечные светильники. Еще и разводку выбрала такую, чтобы можно было включать только часть их, а не все сразу. Все бы ничего, да вот только менять лампочки замучилась. Они еще и недешевые, на 16 точечных светильников не запасешься. Когда хотя бы одна лампа перегорает, сразу становится как-то темно.

Расстояние между холодильником и кухонным гарнитуром

Во время первой же уборки я поняла свою ошибку. Установив холодильник возле раковины, я создала какую-то черную дыру, куда словно притягивается весь мусор, но не пропадает там, конечно, хотя очень бы хотелось. О таком нюансе я и не подумала. Даже пылесосом вычистить мусор из образовавшейся щели сложно, приходится каждый раз двигать холодильник.

Глубокие ящики

Использовав на своей кухне пространство по максимуму, я сделала глубокие угловые ящики. Теперь, когда тянусь за кастрюлей, чувствую, словно делаю какое-то упражнение на растяжку. К такому я (даже с моим высоким ростом и длинными руками) совсем не была готова. Приходится убирать вглубь то, что реже использую, но все равно не очень удобно.

Пустое пространство за батареей

Знакомая ситуация? После установки радиатора добраться до пространства за ним просто нереально. Поэтому его лучше снять, а затем покрасить стену или приклеить обои. Но подобная картина — голая стена за батареей — типична для многих квартир.

Непродуманные детали

Часто в квартирах двери бьются о стены. Дверные ручки, сталкивающиеся со стеной при открытии и закрытии, могут не только напугать громким звуком, но также испортить обои. Обычно проблема легко устраняется с помощью установки ограничителя. Такая мелкая, но важная деталь лишний раз доказывает, что во время ремонта нужен план. Заранее произведенные замеры и продуманные детали сберегут нервы, а также сохранят обои в целости.

Белые швы на плитке

Одна из больших ошибок, которую совершили мои соседи, — это выбор белой затирки для плитки на полу. «Сто раз пожалели, что так сделали!» — каждый раз восклицают они, когда речь заходит о ремонте. Ведь белая затирка словно притягивает всю грязь и выглядит настолько неаккуратно, что хочется застелить весь пол ковром. Затирка быстро становится грязной, даже если ее чистили 5 минут назад. Со временем ее прочность и влагоустойчивость уменьшаются. Если нет желания провести всю жизнь в поисках эффективного средства по очистке швов, для пола лучше выбрать темную затирку, сочетающуюся с плиткой.

Неудачное расположение держателя туалетной бумаги

Рулон туалетной бумаги всегда должен быть под рукой. Но я зачем-то повесила его выше унитаза, да еще и с правой стороны. Теперь дотянуться до него — настоящий квест. Приходится изворачиваться и высоко задирать руку.

Пол разных цветов

От прошлого ремонта осталась плитка, которую было жаль выбрасывать. В итоге применение ей нашлось — положили на порожке перед балконом. Только теперь разница сильно бросается в глаза.

Нелепый потолочный плинтус

Еще один сюрприз от прошлых собственников. В ванной обнаружился очень фактурный и странный потолочный плинтус. Срезать уголок из пластика нельзя, иначе вся конструкция обвалится, остается только полностью менять плинтус.

Бонус: тщательно проверяйте квартиры перед началом ремонта

Найти все косяки, доставшиеся от застройщика вместе с квартирой, довольно непросто. Но лучше уделить этому время и нанять специального человека, который поможет выявить ошибки, чтобы неприятные сюрпризы не огорошили во время ремонта. И хорошо, если они будут несущественными.

Новостройка. На каждом этаже заселено по несколько квартир. Отделка под чистовую. Каждый покупатель квартиры начинает с ремонта. Переделывают все, в том числе и электрику. Звонит однажды собственник — у него не выключается розетка. Приехали, проверили — квартира обесточена, в розетке напряжение есть. Открываем соседнюю незаселенную квартиру, выключаем автоматы в щите — бинго! Розетка отключилась. Подрядчик, чтобы не тянуть длинную линию через всю квартиру, решил сэкономить, пробил стену и запитал две розетки с разных сторон стены от одного щитка. А тот факт, что розетки оказались в разных квартирах, его не волнует. Собственник переделывать разводку не захотел, да и розетка ему в этом месте не нужна. Изолировали и заглушили. © DedX5 / Pikabu

А у вас были неудачи, связанные с ремонтом?