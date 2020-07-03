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15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»

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Красивые цветы, высокие деревья и пышные кустарники нравятся не только отчаянным садоводам. Всегда приятно пройтись по цветущему и ухоженному участку. К сожалению, на прополку, затенение, полив и укрывание на зиму тратится много сил и времени. Городским жителям такая роскошь не по карману.

Специально для AdMe.ru ландшафтный дизайнер Ирина рассказала, как выбрать растения так, чтобы посадить и забыть. А из бонуса вы узнаете, какие цветы требуют больше внимания и ухода.

1. Хоста

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© cocoparisienne / Pixabay

Хоста хорошо разрастается и отлично чувствует себя в тени. Затененным участком считается место, куда солнечные лучи светят меньше трех часов в день. Комбинируйте различные сорта хост и выбирайте необычные расцветки: яркие листья отлично украшают клумбу.

2. Астильба

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© AKuptsova / Pixabay, © mwms1916 / Flickr

У астильбы имеется одна особенность: ее корневище постепенно нарастает вверх, при этом его нижняя часть со временем отмирает. Астильба эффектно смотрится в сочетании с другими теневыми растениями, но может вымерзать в особо холодные зимы.

3. Бруннера крупнолистная

Бруннера любит тень и влагу, поэтому, если посадить ее под деревьями или в дальнем углу сада, расти будет со страшной скоростью. Землю вокруг растения не нужно рыхлить: корневище располагается близко к поверхности почвы.

4. Бадан

Это растение одинаково хорошо чувствует себя как в тени, так и на солнце и почти не требует полива: бадан, наоборот, плохо переносит слишком большую влажность.

5. Эхинацея

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Kaarina Dillabough / Flickr

Эхинацея — яркое, неприхотливое растение, которое зацветет в середине лета и будет радовать вас до конца сентября. Цветок растет почти на любой почве и очень любит солнце, а еще отлично смотрится в букетах.

6. Живучка ползучая

Название растения говорит само за себя: живучка расползается очень быстро, иногда даже слишком. Чтобы остановить покорение вашего сада, вокруг живучки можно выложить камни или насыпать гальку.

7. Мелколепестник

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Laura Camp / Flickr

Аккуратный и яркий мелколепестник цветет всю осень, почти до самых холодов. Растение хорошо переносит морозы, и за 2–3 года небольшой цветок образует внушительный куст.

8. Луковичные

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Blondinrikard Fröberg / Flickr

Луковичные растения часто вымерзают зимой. Поэтому в конце осени садоводы выкапывают луковицы калл, бегоний и хранят их в подвале или другом прохладном помещении. Если в вашей климатической зоне зимы холодные, а вы не хотите заморачиваться с выкапыванием, выбирайте неприхотливые луковичные: тюльпаны, нарциссы.

9. Очиток

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Richard Droker / Flickr

Очиток — засухоустойчивое растение, которое хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени, практически на любой почве: от каменистой до песчаной. Уход, который ему требуется, — периодический полив и прополка. После того как цветение закончится, необходимо срезать сухие цветоносы, иначе очиток будет выглядеть неряшливо.

10. Барвинок

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© mester dora djamila / Flickr

Барвинок отлично переносит засуху, но при умеренном поливе будет чувствовать себя лучше. Цветет это растение в мае-июне. Если в вашем регионе сильные морозы, выбирайте барвинок травянистый: он отлично переносит холод. Садоводы советуют сажать его подальше от газона, потому что разрастается он быстро и агрессивно.

11. Вербейник монетчатый

Вербейник — неприхотливое растение, которое отличается высокой устойчивостью и к болезням, и к вредителям. Разрастаясь, он способен образовать плотный яркий ковер, который будет красиво обрамлять клумбу. Также вербейник монетчатый сажают в кашпо для создания необычных композиций.

12. Василек синий

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Kapa65 / Pixabay

Благодаря хорошо развитой корневой системе василек хорошо растет на любой почве и способен переносить перепады погоды: сильный ветер, палящее солнце и высокую влажность. Растение цветет в мае-июле и используется как лекарство.

13. Лаконос

Очень эффектное растение, но ведет себя как сорняк: ему не страшны болезни и засуха. Лаконос распространяется настолько активно, что многие садоводы его не любят. Подмерзания случаются только в суровые зимы или после морозов без снега.

14. Фиалка садовая

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© Ceridwen / Flickr

Фиалка (анютины глазки) дает обильный самосев, устойчива к заморозкам, не требует щедрого полива. В неблагоприятных условиях растение может обмельчать и перестать цвести, но при регулярном увлажнении почвы радует глаз яркими цветами.

15. Травы, пряности, специи: салат, петрушка, тимьян

Не только красивы, но также вкусны и полезны пряные травы и специи, которые легко можно вырастить в огороде. Из неприхотливых пряностей популярны тимьян, розмарин, кинза, душица, мята. Также вырастить можно салаты и зелень: петрушку, укроп, лук.

Бонус: растения, которые требуют особого внимания

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© makamuki0 / Pixabay

Красивая и ароматная лаванда не приспособлена к нашему резко континентальному климату: зимой она вымерзает, весной вымокает. Если душа все же просит фиолетового кустика, выбирайте лаванду узколистную: это наиболее пригодный для выращивания в средней полосе России сорт.

15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»
© 3938584 / Pixabay

Любимая садоводами экзотическая книпхофия в средних широтах вымерзает: растение родом с Африканского континента холодных зим не выдерживает. Также губительны для цветка возвратные весенние заморозки. Кроме того, у нас книпхофия цветет не так обильно, обычно выдавая по 2–3 цветоноса.

А какие цветы растут у вас на даче? Как много времени вы тратите на уход за растениями?

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