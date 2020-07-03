15 неприхотливых растений для сада из серии «посадил и забыл»

Красивые цветы, высокие деревья и пышные кустарники нравятся не только отчаянным садоводам. Всегда приятно пройтись по цветущему и ухоженному участку. К сожалению, на прополку, затенение, полив и укрывание на зиму тратится много сил и времени. Городским жителям такая роскошь не по карману.

Специально для AdMe.ru ландшафтный дизайнер Ирина рассказала, как выбрать растения так, чтобы посадить и забыть. А из бонуса вы узнаете, какие цветы требуют больше внимания и ухода.

1. Хоста

Хоста хорошо разрастается и отлично чувствует себя в тени. Затененным участком считается место, куда солнечные лучи светят меньше трех часов в день. Комбинируйте различные сорта хост и выбирайте необычные расцветки: яркие листья отлично украшают клумбу.

2. Астильба

У астильбы имеется одна особенность: ее корневище постепенно нарастает вверх, при этом его нижняя часть со временем отмирает. Астильба эффектно смотрится в сочетании с другими теневыми растениями, но может вымерзать в особо холодные зимы.

3. Бруннера крупнолистная

Бруннера любит тень и влагу, поэтому, если посадить ее под деревьями или в дальнем углу сада, расти будет со страшной скоростью. Землю вокруг растения не нужно рыхлить: корневище располагается близко к поверхности почвы.

4. Бадан

Это растение одинаково хорошо чувствует себя как в тени, так и на солнце и почти не требует полива: бадан, наоборот, плохо переносит слишком большую влажность.

5. Эхинацея

Эхинацея — яркое, неприхотливое растение, которое зацветет в середине лета и будет радовать вас до конца сентября. Цветок растет почти на любой почве и очень любит солнце, а еще отлично смотрится в букетах.

6. Живучка ползучая

Название растения говорит само за себя: живучка расползается очень быстро, иногда даже слишком. Чтобы остановить покорение вашего сада, вокруг живучки можно выложить камни или насыпать гальку.

7. Мелколепестник

Аккуратный и яркий мелколепестник цветет всю осень, почти до самых холодов. Растение хорошо переносит морозы, и за 2–3 года небольшой цветок образует внушительный куст.

8. Луковичные

Луковичные растения часто вымерзают зимой. Поэтому в конце осени садоводы выкапывают луковицы калл, бегоний и хранят их в подвале или другом прохладном помещении. Если в вашей климатической зоне зимы холодные, а вы не хотите заморачиваться с выкапыванием, выбирайте неприхотливые луковичные: тюльпаны, нарциссы.

9. Очиток

Очиток — засухоустойчивое растение, которое хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени, практически на любой почве: от каменистой до песчаной. Уход, который ему требуется, — периодический полив и прополка. После того как цветение закончится, необходимо срезать сухие цветоносы, иначе очиток будет выглядеть неряшливо.

10. Барвинок

Барвинок отлично переносит засуху, но при умеренном поливе будет чувствовать себя лучше. Цветет это растение в мае-июне. Если в вашем регионе сильные морозы, выбирайте барвинок травянистый: он отлично переносит холод. Садоводы советуют сажать его подальше от газона, потому что разрастается он быстро и агрессивно.

11. Вербейник монетчатый

Вербейник — неприхотливое растение, которое отличается высокой устойчивостью и к болезням, и к вредителям. Разрастаясь, он способен образовать плотный яркий ковер, который будет красиво обрамлять клумбу. Также вербейник монетчатый сажают в кашпо для создания необычных композиций.

12. Василек синий

Благодаря хорошо развитой корневой системе василек хорошо растет на любой почве и способен переносить перепады погоды: сильный ветер, палящее солнце и высокую влажность. Растение цветет в мае-июле и используется как лекарство.

13. Лаконос

Очень эффектное растение, но ведет себя как сорняк: ему не страшны болезни и засуха. Лаконос распространяется настолько активно, что многие садоводы его не любят. Подмерзания случаются только в суровые зимы или после морозов без снега.

14. Фиалка садовая

Фиалка (анютины глазки) дает обильный самосев, устойчива к заморозкам, не требует щедрого полива. В неблагоприятных условиях растение может обмельчать и перестать цвести, но при регулярном увлажнении почвы радует глаз яркими цветами.

15. Травы, пряности, специи: салат, петрушка, тимьян

Не только красивы, но также вкусны и полезны пряные травы и специи, которые легко можно вырастить в огороде. Из неприхотливых пряностей популярны тимьян, розмарин, кинза, душица, мята. Также вырастить можно салаты и зелень: петрушку, укроп, лук.

Бонус: растения, которые требуют особого внимания

Красивая и ароматная лаванда не приспособлена к нашему резко континентальному климату: зимой она вымерзает, весной вымокает. Если душа все же просит фиолетового кустика, выбирайте лаванду узколистную: это наиболее пригодный для выращивания в средней полосе России сорт.

Любимая садоводами экзотическая книпхофия в средних широтах вымерзает: растение родом с Африканского континента холодных зим не выдерживает. Также губительны для цветка возвратные весенние заморозки. Кроме того, у нас книпхофия цветет не так обильно, обычно выдавая по 2–3 цветоноса.