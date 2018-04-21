15 неочевидных идей для уборки, чтобы она отнимала минимум времени

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Вопрос, как облегчить неприятный процесс уборки, а главное, действительно эффективно навести чистоту, всегда остается актуальным. Вернуть вещам их былую свежесть можно с помощью приспособлений, которые с первого взгляда не имеют ничего общего с уборкой.

AdMe.ru собрал неочевидные идеи по ведению хозяйства, которые иногда удивляют, но работают.

1. Матрас можно дезинфицировать при помощи спрея

Как освежить матрас, на котором мы проводим значительную часть жизни, а его нельзя постирать? Конечно, можно довериться клининговой компании, но сделать чище верхний слой можно при помощи спрея со спиртом, разведенным с водой в пропорции 1:2. Тщательно пропылесосьте матрас, а затем побрызгайте его из распылителя спиртовой смесью. Дайте ему хорошо просохнуть. Спирт продезинфицирует верхние слои и уничтожит бактерии, которые могут вызывать запах.

2. Кошачий наполнитель для свежего запаха в холодильнике

Наполнитель для кошачьего туалета — прекрасный абсорбент запахов. Если насыпать его в небольшую емкость и поставить в холодильнике, то свежий запах обеспечен. Ведь даже если все продукты в холодильнике свежие, происходит смешение разных запахов, и на выходе мы получаем сомнительный аромат. Лучше использовать силикагелевые наполнители, минеральные не дадут такого результата, а у древесных есть свой выраженный запах.

3. Как идеально отмыть блендер

Все гениальное просто: добавляем в блендер немного воды и моющего средства и ненадолго запускаем его. После этого нужно лишь прополоскать чашу.

4. Соленый грейпфрут очистит известковый налет

Это неожиданное сочетание поможет избавиться от известкового налета в ванной комнате. Разрежьте грейпфрут пополам, насыпьте на половинку соль и почистите этой получившейся губкой ванну или фаянсовую раковину. Осторожно: чтобы не поцарапать поверхности, нужно взять соль самого мелкого помола, по структуре ближе к соде.

5. Белье станет белоснежным с помощью таблетки для посудомоечной машины

Чтобы сохранить белизну или освежить уже не идеально белую вещь, можно замочить ее таким образом: смешать равные части стирального порошка, отбеливателя и измельченной таблетки для посудомоечной машины. Замочите ненадолго белье в такой смеси, а затем постирайте обычным способом. Можно использовать только таблетку, но тогда растворять ее и замачивать белье нужно в очень горячей воде.

6. Сохранить яркий цвет вещей поможет обычная соль

Чтобы вернуть былую яркость вещам, которые потеряли цвет, добавьте в стиральную машину в режиме полоскания полстакана обычной мелкой соли на стандартную стирку 2 кг. Либо можно прополоскать белье вручную. Цвета снова станут сочными.

7. Секрет быстрой уборки плинтусов — жесткая метла плюс салфетка из микрофибры

Чтобы промыть тонкую часть плинтуса возле стены, используйте жесткую метлу. Оберните ее салфеткой из микрофибры и быстро пройдитесь по неудобным местам по всей квартире. Это займет несколько минут.

8. Сковородка прослужит в 2 раза дольше, если не замачивать ее сразу

Самый простой способ испортить покрытие сковородки — это замочить ее в горячем виде. Это приведет к тому, что еда станет пригорать даже на хорошем покрытии, а жирные следы будет сложнее отмыть. Поэтому стоит дождаться, пока сковородка остынет, и только потом замачивать.

9. Убрать следы мебели с коврового покрытия помогут кубики льда

Чтобы выровнять ковровое покрытие, когда на нем остались отпечатки тяжелой мебели, можно использовать лед. Разложите кубики по периметру повреждения и оставьте на ночь. Вода постепенно впитается в ворс, и он распрямится. Секрет — в постепенности, смачивание ворса из пульверизатора не работает так эффективно.

10. Почистить держатель для ножей можно пылесосом и феном

Самый быстрый способ почистить деревянную подставку для ножей — использовать тонкую насадку пылесоса. Этот способ будет эффективней, если перед этим очистить отверстия тонкой проволокой-ершиком (продаются в любых магазинах для творчества). Остатки пыли можно продуть феном на самом сильном режиме, лучше сделать это над раковиной или ванной, развернув подставку от себя.

11. Гриль и шампуры легко очистить при помощи луковицы

Жир и нагар на гриле или шампурах отлично убирает обычный белый лук. Разрезаем луковицу пополам и накалываем на вилку. Решетку нужно протирать, пока она горячая. Лук быстро очистит гриль и придаст дополнительный аромат новым блюдам.

12. Жирное пятно с обоев и одежды устранит обычный мел

Мел легко справится с посаженным жирным пятном, будь то обои или ткань. Нужно хорошо натереть мелом (но не цветным) пятно и подождать 5 минут. После этого протираем место влажной тканью. С особо въедливыми пятнами можно повторить процедуру несколько раз.

13. Золотые украшения эффективно очищаются пивом

Чтобы почистить и заставить сверкать украшения из золота, нужно протереть их салфеткой, смоченной в светлом пиве. Отличный результат будет сразу заметен на изделиях без примесей, но лучше не применять такой способ на украшениях с камнями.

14. Наклейки с новых товаров легко убрать при помощи фена

Наклейки с новых товаров, даже приклеенные «намертво», можно убрать без следа, если сначала около минуты погреть их феном. Они с легкостью отойдут, не оставляя следов бумаги и клея.

15. Скорлупу от сваренных вкрутую яиц можно использовать для чистки ваз и бутылок

Емкости с узким горлышком можно очистить с помощью измельченной скорлупы. Кладем ее внутрь бутылки или вазы и добавляем немного средства для мытья посуды. Встряхиваем и оставляем смесь ненадолго. Выливаем смесь и хорошо промываем емкость.