15 хитростей с обычной фольгой, о которых вы вряд ли слышали

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Хозяйки уже давно используют фольгу для запекания в духовке, поэтому она всегда есть под рукой. Оказывается, фольгу можно применять не только для приготовления блюд. AdMe.ru собрал лучшие способы использования фольги в домашнем хозяйстве. Для тех, кто уже испробовал их все, — бонус в конце статьи.

Замените лейку

Если вам срочно понадобится перелить жидкость в другую емкость или что-то пересыпать, сделайте лейку из фольги, как тут.

Гладьте одежду сразу с двух сторон

Подстелите фольгу под одежду, прежде чем гладить ее, как показано здесь. Фольга быстро нагревается, и одежда будет поглаженной сразу с двух сторон.

Наточите ножницы

Если вы хотите наточить ножницы и убрать с них ржавчину, порежьте 7–10 раз кусочек фольги, как рассказывается в этом блоге.

Продлите срок службы батареек

Если у вас сели батарейки, а новых под рукой нет, используйте кусочки фольги. Положите фольгу в соответствии с данной инструкцией.

Снимите статическое напряжение с вещей

Положите в стиральную машинку вместе с бельем пару шариков фольги (подробнее смотрите здесь). После стирки вещи не будут электризоваться и цеплять на себя волосы, шерсть и мелкий мусор.

Почистите утюг

Почистите утюг с помощью шарика фольги, как рассказано тут.

Почистите серебро

Чтобы почистить серебро, постелите на дно емкости фольгу, добавьте соду, соль и кипяченую воду. Подробная инструкция в этом блоге.

Легко передвигайте мебель

Чтобы вам было легче передвинуть мебель, подложите под ножки кусочки фольги, как можно увидеть здесь. Фольга поможет опорам лучше скользить.

Усильте сигнал Wi-Fi

Фольга поможет усилить сигнал Wi-Fi. Сверните ее в несколько слоев и поставьте как экран за антенной. Подробности здесь.

Отчистите клеевой пистолет

Легко отчистить клеевой пистолет от застаревшего клея поможет кусочек фольги. Руководство тут.

Защитите блюда от пригорания

Чтобы защитить сковороду от пригорания, застелите ее слоем фольги. Так вы сможете приготовить блюдо без использования масла.

Отчистите ржавчину с хромированных поверхностей

Сверните кусочек фольги в шарик, намочите его и с усилием проведите по хромированной поверхности, на которой есть ржавчина. Подробная инструкция в этом блоге.

Запечатывайте пакеты

Если вам нужно запечатать открытую упаковку или пакет, положите на край пакета кусочек фольги, как показано тут, и проведите утюгом.

Используйте фольгу для сенсорного экрана

Оказывается, сенсорные экраны телефона реагируют на прикосновение фольгой. Если обмотать ею обычный карандаш, у вас получится самодельный стилус. Если у вас под рукой не оказалось сенсорных перчаток, обмотайте указательный палец фольгой и пользуйтесь смартфоном даже в обычных перчатках.

Сделайте формочки для печенья

Практически любую формочку для печенья всего за несколько минут можно сделать из фольги по этой инструкции.

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