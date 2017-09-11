15 «наворотов» в бытовой технике, за которые не стоит переплачивать

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Прогресс не стоит на месте, и бытовая техника становится все «умнее». Мы готовы платить больше за разнообразные опции, не задумываясь о том, пригодятся ли они. AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с некоторыми функциями бытовых приборов, без которых, на наш взгляд, вполне можно обойтись.

Пылесос

Функция мойки. Подобные пылесосы предполагают еще одну статью расходов — на покупку специальной жидкости. Кроме того, если забыть в резервуаре воду или просто плохо промыть, в нем появится неприятный запах, от которого сложно избавиться. Ультрафиолетовая лампа. Такой пылесос помимо сбора пыли еще и уничтожает микробы. Однако, чтобы уничтожить «невидимых врагов», нужно по несколько минут держать щетку на каждом кусочке пола. Кроме того, поскольку помещение нестерильное, бактерии тут же вернутся обратно. Антибактериальное покрытие контейнера. Представить себе, для чего нужно антибактериальное покрытие внутри пылесоса, очень сложно. Это просто ловкий маркетинговый ход, основанный на распространенной боязни опасных «соседей по дому».

Холодильник

Ионизация воздуха. Озон, вырабатывающийся во время ионизации, должен уничтожать бактерии, помогая сохранить свежесть продуктов надолго. На самом же деле нет ни одного доказательства того, что ионизация действительно помогает длительному хранению. Антибактериальное покрытие. Исследований, подтверждающих, что антибактериальное покрытие полок продлевает срок жизни продуктов, не существует. К тому же оно точно не способно уничтожать бактерии на поверхности продуктов. Ледогенератор. Холодильники с устройством на дверце, генерирующим лед, стоят намного дороже. Вряд ли вы будете постоянно использовать эту функцию, поэтому не стоит тратить на нее лишнее деньги — с «ледогенерацией» справятся и обычные формочки. No Frost. Холодильники с функцией No Frost, предотвращающей образование инея, тоже нуждаются в разморозке, правда, делать это надо заметно реже. Да и современные холодильники нужно размораживать не так часто, поэтому на No Frost при необходимости можно и сэкономить.

Стиральная машина

Большое количество программ. Современные машины дают возможность устанавливать длительность стирки, температуру и режим отжима, так что все параметры, необходимые для стирки, можно выставить вручную. Так, популярная функция стирки черного белья — просто правильное сочетание температуры и отжима. Автоматическое дозирование моющих средств. На упаковках с порошком написано, сколько его понадобится для стирки. Кроме того, нередко подобная функция работает строго наоборот — порошка расходуется заметно больше, чем при «ручном контроле». Сушка белья. Эта опция нужна только в том случае, если вам негде сушить постиранные вещи. Однако стоит помнить, что помимо более высокой стоимости такие машины расходуют и большее количество электроэнергии.

Посудомоечная машина

Уменьшенный расход воды. У многих современных машин есть функция снижения расхода воды в том случае, если необходимо вымыть пару тарелок. Однако на практике вряд ли кто-то будет использовать машину для столь малого количества посуды. Кроме того, электричество все равно будет расходоваться. Удаленное управление со смартфона. Подобная функция хороша, к примеру, в кондиционерах, которые могут охладить квартиру к вашему приходу. Но вот представить, зачем нужна такая опция в посудомойке, довольно сложно. Индикатор работы. В дорогих машинах есть специальная подсветка, которая проецируется на пол и говорит о том, что прибор работает. Однако во время работы даже самые тихие машины все равно издают звук, да и зная примерное время мойки, можно понять, завершен процесс или нет.

Духовой шкаф

Программы приготовления блюд. У современных духовок есть набор программ, позволяющих готовить конкретные блюда. Это, конечно, очень удобно, но ведь и без них довольно легко выставить необходимую температуру и время, которое уйдет на приготовление курицы или лазаньи. Функция пиролитической самоочистки. Проще говоря, вы нагреваете духовку до 500 °C и жир, осевший на поверхностях, сгорает. Это очень удобно, однако стоят такие духовки дороже, да и во время очистки прибор буквально пожирает электроэнергию. Парогенератор. Сразу скажем, что функция пароварки в духовке весьма хороша. Но есть одно «но»: в некоторых случаях под пароваркой подразумевают углубление в дне духового шкафа, в которое наливается вода. За эту «примочку» точно не стоит переплачивать — ее может заменить обычная сковорода.