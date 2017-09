15 «наворотов» в бытовой технике, за которые не стоит переплачивать

Пылесос

Холодильник

Ионизация воздуха. Озон, вырабатывающийся во время ионизации, должен уничтожать бактерии, помогая сохранить свежесть продуктов надолго. На самом же деле нет ни одного доказательства того, что ионизация действительно помогает длительному хранению.

Антибактериальное покрытие. Исследований, подтверждающих, что антибактериальное покрытие полок продлевает срок жизни продуктов, не существует. К тому же оно точно не способно уничтожать бактерии на поверхности продуктов.

Ледогенератор. Холодильники с устройством на дверце, генерирующим лед, стоят намного дороже. Вряд ли вы будете постоянно использовать эту функцию, поэтому не стоит тратить на нее лишнее деньги — с «ледогенерацией» справятся и обычные формочки.

No Frost. Холодильники с функцией No Frost, предотвращающей образование инея, тоже нуждаются в разморозке, правда, делать это надо заметно реже. Да и современные холодильники нужно размораживать не так часто, поэтому на No Frost при необходимости можно и сэкономить.