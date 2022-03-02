15+ мужчин взялись за спицы и доказали, что вязание может быть отличным хобби для парня

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Некоторые люди считают, что рукоделие — женское занятие. Но мужчины, которые давно публикуют в интернете фотографии вещей, которые связали сами, явно не согласятся с этим утверждением.

Мы в AdMe.ru поддерживаем парней, которые занимаются подобным творчеством.

1. Работа над этим «космическим» свитером заняла 11 месяцев

2. «Мне 33 года. Я устал постоянно пялиться в телефон, поэтому нашел новое хобби»

3. «Коллега сказал, что вязать могут только женщины. Я воспринял это как вызов, посмотрел множество обучающих видео на YouTube и за 3 месяца соорудил этот жилет»

4. «Примерил кружевную шаль, которую связал для сестры»

5. Шарф наконец-то готов

6. «Мои первые 2 носка. Угадаете, какой я связал сначала?»

7. «Это будет шарф для моей девушки»

8. «Хотя многие показывают шедевры, которые создали за 3 минуты, я очень горд своим результатом! На то, чтобы связать эти носки, у меня ушло 40 дней»

9. «Первый свитер, который у меня получился»

10. «Муж связал платье для нашей доченьки»

11. «Израсходовал всю оставшуюся пряжу на это чудовище, но получилось неплохо»

12. «Это будет шарфик для сына»

13. «Отрастил волосы, чтобы собрать их в пучок, и связал себе свитер. И на то, и на другое ушел год»

14. «Это подарок для моей сестры»

15. «Первый шарф, который у меня получился»

16. «Мои носки, хотя и не идентичны как близнецы, похожи как братья»

17. «Связал себе объемный шарф»

18. «Мы с друзьями вяжем»