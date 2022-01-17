15 мужчин, которые отпустили гриву и выглядят потрясающе

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Последние десятилетия многие люди посвятили борьбе с гендерными стереотипами. Длинные волосы традиционно считались женской прической, но сейчас и мужчина, отрастивший волосы, никого не удивит. Сложно поверить в то, как сильно длина волос может изменить лицо человека.

Мы в AdMe.ru хотим доказать, что мужчинам идут длинные волосы. Посмотрите сами на эти впечатляющие превращения.

1. «У всех мужчин могут быть длинные волосы. Некоторые из нас этому рады»

2. Прогресс заметен

3. «Уже год отращиваю волосы»

4. «Мои волосы в самом длинном состоянии»

5. «С длинными волосами я стал намного увереннее в себе»

6. «Работал над своей шевелюрой с начала колледжа»

7. Короткие длинные волосы или длинные длинные волосы?

8. «Некоторым было интересно увидеть мои фото с короткими и длинными волосами. Вот они! Отращивайте свои локоны!»

9. «Заново найти себя было забавно!»

10. «Слева я примерно через месяц после последнего сеанса химиотерапии. Не стригся с июня 2019 года!»

11. 3-летний прогресс

12. «За последние 3 года только иногда подравнивал концы»

Некоторые из наших любимых звезд тоже отрастили волосы. Посмотрите, как здорово они выглядят

13. Киану Ривз

14. Джаред Лето

15. Дев Патель