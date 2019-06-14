10 упражнений для ягодиц от моделей Victoria’s Secret, которые подойдут даже тем, кто никогда не качал попу

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Мечтать о подтянутых и упругих ягодицах не вредно — вредно ничего не делать для достижения своей мечты. Чтобы добиться результата, необязательно целыми днями пропадать в спортзале и приседать с огромным весом. Секрет успеха заключается в упорстве и постоянстве: если хотите иметь привлекательную пятую точку, уделяйте ей внимание каждый день. Для этой цели пригодятся видеоуроки моделей Victoria’s Secret: девушки активно занимаются с тренером и самостоятельно.

Мы в AdMe.ru просмотрели записи тренировок, и оказалось, что все не так уж и сложно. Тем более что «ангелы» не любят скуку: они модернизировали базовые упражнения и явили их миру.

1. Оригинальные приседы

  • Встаньте прямо, руки вдоль туловища, положите щиколотку на колено другой ноги.
  • Приседайте, стремясь достичь параллели с полом. Не наклоняйтесь вперед, чтобы нагрузка шла на ягодичную мышцу.
  • Повторите по 15 раз на каждую ногу.

2. Подъем ног

  • Лягте на живот на ровной поверхности, согните колени.
  • Поднимите одну ногу до максимального положения. Старайтесь, чтобы бедра прижимались к полу. Упражнение нужно делать медленно, стараясь почувствовать мышцы, которые работают.
  • Повторите по 15 раз на каждую ногу.

3. Прыжки с касанием пола рукой

  • Встаньте прямо, руки согните в локтях.
  • Резко прыгните вверх и приземлитесь в положение глубокого приседа, коснитесь руками пола. При возврате в исходное положение держите спину ровно, чтобы «включить» заднюю поверхность бедра.
  • Повторите 20 раз.

4. Махи по диагонали

  • Встаньте на колени и обопритесь на локти, одну ногу поднимите вверх до параллели с полом.
  • Не спеша делайте махи по диагонали сначала в сторону опорной ноги, потом в другую сторону.
  • Повторите по 20 раз на каждую ногу.

5. Приседания с махом вперед

  • Сделайте мах-удар вперед и тут же отведите ногу назад.
  • Присядьте в выпад, сохраняйте угол 90°.
  • Повторите по 20 раз на каждую ногу.

6. Упражнение «бабочка»

  • Лягте на бок, согните ноги, соедините стопы и положите руки за голову.
  • Разводите и соединяйте колени. Выполняйте упражнение в спокойном темпе.
  • Повторите по 12 раз на каждом боку.

7. Выпрямление ног

  • Исходное положение — на боку, колени согнуты. Одну ногу подтяните к груди.
  • Тянитесь носком вверх под углом 45°, зафиксируйте положение на несколько секунд.
  • Повторите по 15 раз для каждой стороны.

8. Круговые вращения

  • Лежа на боку, согните ногу в колене и поднимите ее вверх.
  • Делайте неспешные круговые движения по часовой стрелке.
  • Повторите по 10 раз для каждой стороны.

9. Сведение ног в приседе

  • Сделайте присед, ягодицы отведите назад и сведите колени.
  • В этом же положении максимально разведите ноги в стороны. Следите, чтобы колени не выходили за носки.
  • Выполняйте в течение 30 секунд.

10. Балетные махи

  • Отведите одну ногу назад и наклонитесь вперед.
  • Выпрямляйтесь и одновременно сделайте мах, задержитесь в крайней точке.
  • Сделайте 2 подхода по 8 раз на каждую ногу.

После упражнений мышцы должны «гореть». А чтобы результат не заставил себя ждать, выполняйте данный комплекс каждый день натощак. Вы готовы?

Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru

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    2
  • 498
  • 17
  • 13.5k

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