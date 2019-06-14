10 упражнений для ягодиц от моделей Victoria’s Secret, которые подойдут даже тем, кто никогда не качал попу
Мечтать о подтянутых и упругих ягодицах не вредно — вредно ничего не делать для достижения своей мечты. Чтобы добиться результата, необязательно целыми днями пропадать в спортзале и приседать с огромным весом. Секрет успеха заключается в упорстве и постоянстве: если хотите иметь привлекательную пятую точку, уделяйте ей внимание каждый день. Для этой цели пригодятся видеоуроки моделей Victoria’s Secret: девушки активно занимаются с тренером и самостоятельно.
Мы в AdMe.ru просмотрели записи тренировок, и оказалось, что все не так уж и сложно. Тем более что «ангелы» не любят скуку: они модернизировали базовые упражнения и явили их миру.
1. Оригинальные приседы
- Встаньте прямо, руки вдоль туловища, положите щиколотку на колено другой ноги.
- Приседайте, стремясь достичь параллели с полом. Не наклоняйтесь вперед, чтобы нагрузка шла на ягодичную мышцу.
- Повторите по 15 раз на каждую ногу.
2. Подъем ног
- Лягте на живот на ровной поверхности, согните колени.
- Поднимите одну ногу до максимального положения. Старайтесь, чтобы бедра прижимались к полу. Упражнение нужно делать медленно, стараясь почувствовать мышцы, которые работают.
- Повторите по 15 раз на каждую ногу.
3. Прыжки с касанием пола рукой
- Встаньте прямо, руки согните в локтях.
- Резко прыгните вверх и приземлитесь в положение глубокого приседа, коснитесь руками пола. При возврате в исходное положение держите спину ровно, чтобы «включить» заднюю поверхность бедра.
- Повторите 20 раз.
4. Махи по диагонали
- Встаньте на колени и обопритесь на локти, одну ногу поднимите вверх до параллели с полом.
- Не спеша делайте махи по диагонали сначала в сторону опорной ноги, потом в другую сторону.
- Повторите по 20 раз на каждую ногу.
5. Приседания с махом вперед
- Сделайте мах-удар вперед и тут же отведите ногу назад.
- Присядьте в выпад, сохраняйте угол 90°.
- Повторите по 20 раз на каждую ногу.
6. Упражнение «бабочка»
- Лягте на бок, согните ноги, соедините стопы и положите руки за голову.
- Разводите и соединяйте колени. Выполняйте упражнение в спокойном темпе.
- Повторите по 12 раз на каждом боку.
7. Выпрямление ног
- Исходное положение — на боку, колени согнуты. Одну ногу подтяните к груди.
- Тянитесь носком вверх под углом 45°, зафиксируйте положение на несколько секунд.
- Повторите по 15 раз для каждой стороны.
8. Круговые вращения
- Лежа на боку, согните ногу в колене и поднимите ее вверх.
- Делайте неспешные круговые движения по часовой стрелке.
- Повторите по 10 раз для каждой стороны.
9. Сведение ног в приседе
- Сделайте присед, ягодицы отведите назад и сведите колени.
- В этом же положении максимально разведите ноги в стороны. Следите, чтобы колени не выходили за носки.
- Выполняйте в течение 30 секунд.
10. Балетные махи
- Отведите одну ногу назад и наклонитесь вперед.
- Выпрямляйтесь и одновременно сделайте мах, задержитесь в крайней точке.
- Сделайте 2 подхода по 8 раз на каждую ногу.
После упражнений мышцы должны «гореть». А чтобы результат не заставил себя ждать, выполняйте данный комплекс каждый день натощак. Вы готовы?
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru