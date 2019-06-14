10 упражнений для ягодиц от моделей Victoria’s Secret, которые подойдут даже тем, кто никогда не качал попу

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Мечтать о подтянутых и упругих ягодицах не вредно — вредно ничего не делать для достижения своей мечты. Чтобы добиться результата, необязательно целыми днями пропадать в спортзале и приседать с огромным весом. Секрет успеха заключается в упорстве и постоянстве: если хотите иметь привлекательную пятую точку, уделяйте ей внимание каждый день. Для этой цели пригодятся видеоуроки моделей Victoria’s Secret: девушки активно занимаются с тренером и самостоятельно.

Мы в AdMe.ru просмотрели записи тренировок, и оказалось, что все не так уж и сложно. Тем более что «ангелы» не любят скуку: они модернизировали базовые упражнения и явили их миру.

1. Оригинальные приседы

Встаньте прямо, руки вдоль туловища, положите щиколотку на колено другой ноги.

Приседайте, стремясь достичь параллели с полом. Не наклоняйтесь вперед, чтобы нагрузка шла на ягодичную мышцу.

Повторите по 15 раз на каждую ногу.

2. Подъем ног

Лягте на живот на ровной поверхности, согните колени.

Поднимите одну ногу до максимального положения. Старайтесь, чтобы бедра прижимались к полу. Упражнение нужно делать медленно, стараясь почувствовать мышцы, которые работают.

Повторите по 15 раз на каждую ногу.

3. Прыжки с касанием пола рукой

Встаньте прямо, руки согните в локтях.

Резко прыгните вверх и приземлитесь в положение глубокого приседа, коснитесь руками пола. При возврате в исходное положение держите спину ровно, чтобы «включить» заднюю поверхность бедра.

Повторите 20 раз.

4. Махи по диагонали

Встаньте на колени и обопритесь на локти, одну ногу поднимите вверх до параллели с полом.

Не спеша делайте махи по диагонали сначала в сторону опорной ноги, потом в другую сторону.

Повторите по 20 раз на каждую ногу.

5. Приседания с махом вперед

Сделайте мах-удар вперед и тут же отведите ногу назад.

Присядьте в выпад, сохраняйте угол 90°.

Повторите по 20 раз на каждую ногу.

6. Упражнение «бабочка»

Лягте на бок, согните ноги, соедините стопы и положите руки за голову.

Разводите и соединяйте колени. Выполняйте упражнение в спокойном темпе.

Повторите по 12 раз на каждом боку.

7. Выпрямление ног

Исходное положение — на боку, колени согнуты. Одну ногу подтяните к груди.

Тянитесь носком вверх под углом 45°, зафиксируйте положение на несколько секунд.

Повторите по 15 раз для каждой стороны.

8. Круговые вращения

Лежа на боку, согните ногу в колене и поднимите ее вверх.

Делайте неспешные круговые движения по часовой стрелке.

Повторите по 10 раз для каждой стороны.

9. Сведение ног в приседе

Сделайте присед, ягодицы отведите назад и сведите колени.

В этом же положении максимально разведите ноги в стороны. Следите, чтобы колени не выходили за носки.

Выполняйте в течение 30 секунд.

10. Балетные махи

Отведите одну ногу назад и наклонитесь вперед.

Выпрямляйтесь и одновременно сделайте мах, задержитесь в крайней точке.

Сделайте 2 подхода по 8 раз на каждую ногу.

После упражнений мышцы должны «гореть». А чтобы результат не заставил себя ждать, выполняйте данный комплекс каждый день натощак. Вы готовы?