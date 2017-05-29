15-минутная тренировка, которая поможет быстро сжечь жир

Эти упражнения включают во многие высокоинтенсивные круговые тренировки, которые продолжаются не более 15 минут. Это означает, что вы можете прийти в форму за очень короткий срок. Все, что вам нужно, — это правильно двигаться во время занятий.

AdMe.ru уверен: на такую тренировку найдется время даже у самых занятых.

  1. Перед началом тренировки сделайте 5-минутную разминку. Для этого выполните приседания, махи руками и ногами, вращения и наклоны, разминку шеи и коленей.
  2. Установите таймер на 15 минут. Выполняйте упражнения друг за другом, делая перерыв только в случае необходимости. Повторяйте цикл из всех упражнений столько раз, сколько успеете за 15 минут.
  3. Повторяйте тренировку через день 3 раза в неделю. Старайтесь увеличивать количество циклов.
  4. Через 3 недели увеличьте время тренировки на 20 минут.

Ноги расставлены широко, носки повернуты наружу. Отведите бедра чуть назад и приседайте до прямого угла в коленях. Напрягите ягодичные мышцы. Выпрыгните вверх и мягко опуститесь. Выполните 12 раз.

Встаньте в планку. Ноги, спина и шея образуют прямую линию, мышцы ног и живота напряжены. На вдохе согните руки в локтях до прямого угла, опускаясь вниз. На выдохе поднимитесь вверх и коснитесь одной рукой противоположного плеча. Чередуя руки, сделайте 12 повторов. Можно выполнять на коленях.

Встаньте в планку. Ноги, спина и шея образуют прямую линию. Мышцы ног и живота напряжены. Прыжком подтяните ноги к ладоням. Затем выпрыгните, поднимая руки вверх. Вернитесь в положение «упор-присед» и прыжком вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз.

Исходное положение — планка с опорой на локти. Подтяните левое колено к левому локтю. Вернитесь в исходное положение. Затем выполните с другой ноги. Повторите 12 раз.

Из полуприседа выпрыгните вверх и в сторону. Затем сделайте в другую сторону. Повторите упражнение 12 раз.

Встаньте в планку. Ноги, спина и шея образуют прямую линию. Мышцы ног и живота напряжены. Плавно поднимите правую руку до положения параллели с полом, при этом отодвигайте правую ногу в сторону. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой. Выполните упражнение по 3 раза в каждую сторону.

Пятки на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки перед грудью. Выпрыгните и подтяните колени как можно выше к груди. Мягко приземлитесь. Повторите 12 раз.

Фотограф Роман Захарченко, модель Тимур Ефремов специально для AdMe.ru

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