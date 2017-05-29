15-минутная тренировка, которая поможет быстро сжечь жир

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Эти упражнения включают во многие высокоинтенсивные круговые тренировки, которые продолжаются не более 15 минут. Это означает, что вы можете прийти в форму за очень короткий срок. Все, что вам нужно, — это правильно двигаться во время занятий.

AdMe.ru уверен: на такую тренировку найдется время даже у самых занятых.