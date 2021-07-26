15+ маленьких хитростей, которые в магазине точно подскажут, сидит на вас вещь или нет

Вам случалось покупать вещь и после неожиданно обнаружить, что она жмет в самых неподходящих местах? Или сидит так, словно вы взяли ее с чужого плеча? При покупке мы часто увлекаемся и не обращаем внимания на нюансы. А ведь они уже в примерочной могут показать, будет одежда впору или нет.

AdMe.ru разузнал, какие маленькие хитрости уже в магазине помогут определить, по размеру ли сидит одежда.

Бюстгальтер

Размер — самое важное при выборе лифчика, но далеко не все умеют его определять. Сделать это можно за пару минут, причем еще до похода в магазин. Встаньте прямо и измерьте обхват под грудью (то место, где располагается пояс бюстгальтера), а после — обхват груди по самым выпуклым точкам. Сантиметровая лента должна быть плотно прижата к телу, но не должна сдавливать его. Теперь вычтите из обхвата груди обхват под грудью. Полученное число укажет размер чашечки: 10–11 см укажут на размер 0, 12–13 см — 1, 14–15 см — 2, 16–17 см — 3, 18–19 см — 4 и так далее. Каждому размеру соответствуют буквы алфавита: размер 0 обозначается как AA, 1 соответствует A, 2 — B, 3 — C, 4 — D. Цифру обхвата под грудью округляем. Например, если обхват под грудью составил 73 см, а обхват груди — 87 см, то подходящий размер бюстгальтера будет 75B.

Футболка

Футболка — настолько распространенный предмет гардероба, что при выборе мы смотрим лишь на размер на ярлычке. Но это совсем не значит, что она будет сидеть как надо. У футболки подходящего размера рукава должны доходить примерно до середины плеча. Если они короче — вещь мала, длиннее — велика. Обращайте внимание на длину, в идеале нижний край футболки должен быть на несколько сантиметров ниже пояса. Плечевые швы должны плотно прилегать к телу и не выходить за край плеча.

Пиджак или жакет

Самый простой способ определить, по размеру вам жакет или нет, — немного приобнять себя, что можно сделать прямо в примерочной. Важно, чтобы вещь не сковывала движения, а руками получилось спокойно обхватить локти. В то же время вы должны почувствовать легкое натяжение; если его нет, пиджак будет слишком большой.

Платье

Покупая классическое платье облегающего силуэта, уделите внимание плечевым швам. Важно, чтобы они лежали ровно, а ткань не морщила. Платье мало, если спереди на подоле видны складки — значит, ткань натянута, двигаться будет неудобно. Пояс у платья в стиле ампир располагается под грудью. Если он немного наползает наверх, значит, платье мало. У классического приталенного платья пояс должен совпадать с естественной линией талии.

Блузка

Подбирая размер блузки, ориентируйтесь на наиболее широкую часть тела — например, плечи, бюст или талию. Ткань между пуговицами не должна расходиться от натяжения. Как и в случае с футболкой, плечевые швы должны не «залезать» на рукава и плотно прилегать к телу. Еще один нюанс — боковые швы: важно, чтобы они проходили строго перпендикулярно полу. В противном случае одежду может перекосить.

Рубашка

При выборе рубашки следует уделить внимание сразу нескольким пунктам. Воротник должен касаться шеи, но не сдавливать ее. Если при повороте головы он поворачивается вместе с ней, значит, он слишком тугой. В идеале два пальца должны свободно помещаться под застегнутый воротник. Рукава не должны быть настолько тесными, чтобы под ними можно было детально разглядеть руки, но и не должны быть настолько свободными, чтобы образовывать волны. При сгибании руки манжеты не должны подниматься больше чем на 2–3 см от запястья.

Юбка

Чтобы определить, подходит вам размер юбки или нет, попробуйте захватить ткань пояса пальцами и оттянуть хотя бы на 2 см. Получилось? Это ваш размер, который обеспечит необходимый простор при активном движении или когда вы сидите. Если зазор ткани на поясе меньше или его совсем нет, значит, юбка слишком тесная и есть смысл взять размер побольше. Взгляните на разрез, если он предусмотрен: когда вы стоите, его края не должны расходиться. Подол юбки должен идти строго параллельно полу. Если, конечно, она не имеет ассиметричный крой.

Брюки

Брюки классического покроя, сидящие по размеру, облегают лишь верхнюю часть бедра, нижняя часть при этом остается свободной. Чтобы определить, правильно ли выбран размер, попробуйте поместить два пальца за пояс. Еще один способ проверки — сесть на стул в примерочной и просунуть большой палец за пояс. Если получилось, такие брюки можно смело покупать — это позволит заправить в них рубашку, не создавая неприятного давления в области живота. Присмотритесь к карманам спереди. Когда вы стоите, они не должны морщиться. А вот если видите складки после того, как сели, — ничего страшного, это в порядке вещей.

Спортивная одежда

При выборе спортивной одежды необходимо отталкиваться от того, чем именно вы занимаетесь. Например, велосипедные шорты имеют специальную мягкую прокладку — с ней преодолевать длительные заезды гораздо удобнее. Заниматься в них бегом или групповыми тренировками не очень удобно. И наоборот: в брюках или шортах для бега будет непросто проехать несколько километров на велосипеде. Отсутствие набивки может спровоцировать появление мозолей. Обращайте внимание на ткань: дышащий хлопок впитает влагу, но она не испарится быстро — это утяжелит одежду. Искусственная ткань способствует образованию статического электричества, что нежелательно, например, на беговой дорожке. Оптимальный вариант для фитнес-зала — ткани, содержащие нейлон или бамбук. Они пропускают воздух и отводят влагу от тела. Учитывайте крой спортивных брюк: облегающие подойдут для бега или групповых занятий, просторные — для спокойных тренировок.